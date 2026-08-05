НБУ назначил нового директора Департамента стратегии и развития

Национальный банк Украины назначил Владимира Суханова директором Департамента стратегии и развития. Он вступил в должность с 5 августа 2026 года и будет отвечать за разработку и реализацию стратегических документов НБУ и развитие финансового сектора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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За что будет отвечать новый директор

К задачам Суханова и сфере ответственности будет входить, в частности:

проведение стратегического анализа и разработки Стратегии НБУ, стратегии развития финансового сектора Украины и других стратегических документов, в том числе межведомственных;

организационное и информационно-аналитическое обеспечение Рабочей группы (Комитета) по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности;

поддержка реализации Стратегии НБУ и межведомственных стратегических документов финансового сектора, включая банковскую систему Украины;

разработка системного подхода к эффективной реализации стратегических целей НБУ путем организации операционного планирования в НБУ, обеспечение мониторинга и составление отчетности по их выполнению;

поддержка принятия управленческих решений в НБУ по внедрению стратегических изменений, трансформации НБУ, развитию финансового сектора, включая банковскую систему Украины;

управление проектной и процессной деятельностью в НБУ;

организационное сопровождение работы Комитета по управлению изменениями НБУ;

внедрение принципов ESG в деятельность НБУ, а также координация деятельности подразделений НБУ по их внедрению и мониторингу этого прогресса;

проведение исследований развития инноваций, финансовых технологий и цифровых решений в НБУ и финансовом секторе Украины;

обеспечение содействия развитию финансовой инклюзии, включая разработку и поддержку в актуальном состоянии стратегии развития финансовой инклюзии.

Департамент стратегии и развития входит в вертикаль «Общий блок», которую возглавляет глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, Суханов хорошо знает украинский финансовый сектор и уже продемонстрировал свои управленческие способности, возглавляя Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

Среди приоритетных задач нового руководителя Пышный назвал создание инновационного хаба НБУ для развития финансовых инноваций, а также системное внедрение принципов финансовой инклюзии.

До назначения Владимир Суханов с января 2025 года возглавлял Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

С 5 августа обязанности директора этого департамента будет исполнять Алена Атаманюк, до этого занимавшая должность начальника второго управления надзора.

Что известно о Суханове

Владимир Суханов работает в банковской системе около 20 лет, из которых почти 12 лет — в системе банковского надзора Национального банка.

До работы на нынешней должности он являлся директором Департамента надзора за небанковскими предоставлятелями финансовых услуг, а ранее — заместителем директора Департамента интегрированного надзора за банками.

До прихода в НБУ в 2007—2014 гг. работал на руководящих должностях в украинских банках, где отвечал за развитие розничного бизнеса и сети отделений.

Суханов окончил Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка» (2007 год, магистр по экономической кибернетике).