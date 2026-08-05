НБУ назначил нового директора Департамента стратегии и развития

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 августа 2026, 18:03 Читати українською

НБУ назначил нового директора Департамента стратегии и развития

Национальный банк Украины назначил Владимира Суханова директором Департамента стратегии и развития. Он вступил в должность с 5 августа 2026 года и будет отвечать за разработку и реализацию стратегических документов НБУ и развитие финансового сектора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ назначил нового директора Департамента стратегии и развития
Фото: Владимир Суханов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За что будет отвечать новый директор

К задачам Суханова и сфере ответственности будет входить, в частности:

  • проведение стратегического анализа и разработки Стратегии НБУ, стратегии развития финансового сектора Украины и других стратегических документов, в том числе межведомственных;
  • организационное и информационно-аналитическое обеспечение Рабочей группы (Комитета) по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности;
  • поддержка реализации Стратегии НБУ и межведомственных стратегических документов финансового сектора, включая банковскую систему Украины;
  • разработка системного подхода к эффективной реализации стратегических целей НБУ путем организации операционного планирования в НБУ, обеспечение мониторинга и составление отчетности по их выполнению;
  • поддержка принятия управленческих решений в НБУ по внедрению стратегических изменений, трансформации НБУ, развитию финансового сектора, включая банковскую систему Украины;
  • управление проектной и процессной деятельностью в НБУ;
  • организационное сопровождение работы Комитета по управлению изменениями НБУ;
  • внедрение принципов ESG в деятельность НБУ, а также координация деятельности подразделений НБУ по их внедрению и мониторингу этого прогресса;
  • проведение исследований развития инноваций, финансовых технологий и цифровых решений в НБУ и финансовом секторе Украины;
  • обеспечение содействия развитию финансовой инклюзии, включая разработку и поддержку в актуальном состоянии стратегии развития финансовой инклюзии.

Департамент стратегии и развития входит в вертикаль «Общий блок», которую возглавляет глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, Суханов хорошо знает украинский финансовый сектор и уже продемонстрировал свои управленческие способности, возглавляя Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

Среди приоритетных задач нового руководителя Пышный назвал создание инновационного хаба НБУ для развития финансовых инноваций, а также системное внедрение принципов финансовой инклюзии.

До назначения Владимир Суханов с января 2025 года возглавлял Департамент надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

С 5 августа обязанности директора этого департамента будет исполнять Алена Атаманюк, до этого занимавшая должность начальника второго управления надзора.

Что известно о Суханове

Владимир Суханов работает в банковской системе около 20 лет, из которых почти 12 лет — в системе банковского надзора Национального банка.

До работы на нынешней должности он являлся директором Департамента надзора за небанковскими предоставлятелями финансовых услуг, а ранее — заместителем директора Департамента интегрированного надзора за банками.

До прихода в НБУ в 2007—2014 гг. работал на руководящих должностях в украинских банках, где отвечал за развитие розничного бизнеса и сети отделений.

Суханов окончил Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка» (2007 год, магистр по экономической кибернетике).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами