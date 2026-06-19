Выплата 3 000 евро: кто в Украине сможет получить репарации

Кабинет Министров Украины утвердил механизм выплаты безотлагательных репараций для граждан, пострадавших от сексуального насилия, связанного с российской агрессией. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Кто имеет право на помощь

Решение правительства предусматривает предоставление пострадавшим одноразовой денежной помощи в размере 3 000 евро.

Право на получение репараций имеют непосредственно пострадавшие от насилия лица, а также дети, родившиеся в результате преступления.

Финансирование будет производиться за счет вкладов международных партнеров и доноров.

Важно: Получение этих 3000 евро является независимой выплатой. Она никак не будет влиять на право человека получать субсидии, льготы или другие виды государственной социальной помощи.

Конфиденциальность

Для рассмотрения заявок и принятия решений о выплатах при Министерстве социальной политики, семьи и единства будет создана специальная комиссия.

«Весь процесс построен так, чтобы обеспечить конфиденциальность, уважение достоинства человека и избежать повторной травматизации», — отметила Свириденко.

Масштабы преступлений

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано 398 подтвержденных случаев сексуального насилия, связанного с войной. Среди пострадавших — 248 женщин и 150 мужчин.

Однако правозащитники подчеркивают, что реальное количество пострадавших может быть больше, поскольку часто пострадавшие молчат об этих преступлениях из-за риска осуждения и стигмы.

Россия использует сексуальное насилие как еще один вид оружия против наших людей. Это тяжкое военное преступление. Государство сделает все возможное, чтобы Россия понесла международную ответственность, а пострадавшие от этих преступлений граждане получили репарации в полном объеме", — резюмировала Свириденко.