ТОП-5 новостей за среду: поддержка бизнеса, 1,4 млрд евро от ЕС и безопасно ли держать деньги на криптобирже

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 августа 2026, 20:00 Читати українською

ТОП-5 новостей за среду: поддержка бизнеса, 1,4 млрд евро от ЕС и безопасно ли держать деньги на криптобирже

Главное за среду, 5 августа.

Главное за среду, 5 августа.

Правительство готовит поддержку бизнеса после российских ударов по логистической инфраструктуре

Кабинет Министров готовит пакет решений для поддержки бизнеса после серии атак на логистическую инфраструктуру. В частности правительство планирует обеспечить бесперебойную работу логистических компаний и торговых предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

Европейский Союз выделит Украине еще 1,4 млрд евро, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Средства будут направлены на усиление обороны и укрепление устойчивости страны. Об этом сообщили глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Три больших криптобиржа закрылись за месяц: безопасно ли держать деньги на бирже сейчас

Они пережили хакерские атаки и медвежьи рынки, но не смогли выдержать новых правил игры. Всего за один месяц три известных криптобиржа — AscendEX, BitMEX и BitMart — объявили об остановке работы или полном закрытии. Почему ликвидность быстро концентрируется в руках нескольких гигантов, новые токены больше не дают прибыли, а жесткая регулировка вытесняет игроков среднего звена? Разбираемся, что сломалось в бизнес-модели криптобирж и к чему готовиться трейдерам.

Банки изменили оценку рисков денежных переводов: как теперь работает финмон

Через какие операции банк может попросить клиента объяснить происхождение денежных средств и предоставить документы? Кого новый подход к финансовому мониторингу коснется больше всего и как избежать проблем со счетом? Объясняет Игорь Быков, адвокат адвокатского объединения Leschenko & Partners, кандидат юридических наук.

НБУ повысил ключевую ставку: банкиры рассказали, когда начнет расти доходность депозитов

Несмотря на ожидания рынка, НБУ на прошлой неделе начал усиливать монетарную политику. Такой вариант банкиры почти не закладывали в свои прогнозы, поэтому «Минфин» решил снова спросить у финансистов, как, учитывая новые данные, в ближайшее время будет меняться депозитная политика банков и сколько сейчас зарабатывают частные клиенты банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами