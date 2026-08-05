ТОП-5 новостей за среду: поддержка бизнеса, 1,4 млрд евро от ЕС и безопасно ли держать деньги на криптобирже

Правительство готовит поддержку бизнеса после российских ударов по логистической инфраструктуре

Кабинет Министров готовит пакет решений для поддержки бизнеса после серии атак на логистическую инфраструктуру. В частности правительство планирует обеспечить бесперебойную работу логистических компаний и торговых предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

Европейский Союз выделит Украине еще 1,4 млрд евро, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов. Средства будут направлены на усиление обороны и укрепление устойчивости страны. Об этом сообщили глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Три больших криптобиржа закрылись за месяц: безопасно ли держать деньги на бирже сейчас

Они пережили хакерские атаки и медвежьи рынки, но не смогли выдержать новых правил игры. Всего за один месяц три известных криптобиржа — AscendEX, BitMEX и BitMart — объявили об остановке работы или полном закрытии. Почему ликвидность быстро концентрируется в руках нескольких гигантов, новые токены больше не дают прибыли, а жесткая регулировка вытесняет игроков среднего звена? Разбираемся, что сломалось в бизнес-модели криптобирж и к чему готовиться трейдерам.

Банки изменили оценку рисков денежных переводов: как теперь работает финмон

Через какие операции банк может попросить клиента объяснить происхождение денежных средств и предоставить документы? Кого новый подход к финансовому мониторингу коснется больше всего и как избежать проблем со счетом? Объясняет Игорь Быков, адвокат адвокатского объединения Leschenko & Partners, кандидат юридических наук.

НБУ повысил ключевую ставку: банкиры рассказали, когда начнет расти доходность депозитов

Несмотря на ожидания рынка, НБУ на прошлой неделе начал усиливать монетарную политику. Такой вариант банкиры почти не закладывали в свои прогнозы, поэтому «Минфин» решил снова спросить у финансистов, как, учитывая новые данные, в ближайшее время будет меняться депозитная политика банков и сколько сейчас зарабатывают частные клиенты банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн.