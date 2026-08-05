Налоговый комитет поддержал упрощение выпуска акций: что изменится

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 15336 , предусматривающий упрощение процедур выпуска ценных бумаг. Документ должен сократить бюрократические процедуры, снизить расходы бизнеса и облегчить привлечение инвестиций. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев .

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Для непубличных выпусков упростят процедуру

По словам Гетманцева, сейчас даже частный выпуск акций предусматривает сложную процедуру из 13 этапов, многочисленными согласованиями, представлением документов регулятору, регистрацией результатов эмиссии и оформлением временных и постоянных свидетельств.

При этом одинаковые требования применяются как к публичному размещению акций среди тысяч инвесторов, так и к случаям, когда несколько учредителей увеличивают уставный капитал собственной компании.

Законопроект предлагает упростить процедуру именно для непубличных выпусков акций.

Регистрация передадут Центральному депозитарию

Документ предусматривает, что регистрацию непубличных выпусков акций будет осуществлять Центральный депозитарий. Рассмотрение документов будет продолжаться до семи рабочих дней, а стоимость услуги не будет превышать размер государственной пошлины.

Кроме того, законопроект вводит принцип «единого окна». Документы для государственной регистрации общества и внесения изменений в уставный капитал можно будет представлять в электронной форме через депозитарий.

Меньше бюрократии для бизнеса

По оценке Гетманцева, законопроект устраняет устаревшие формальности, утратившие практическое значение, и сокращает бюрократические процедуры.

Ожидается, что это позволит бизнесу сэкономить время и средства, а также создаст лучшие условия для привлечения инвестиций и развития украинского рынка капитала.