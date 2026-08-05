НБУ изменил правила принудительного списания средств: что изменится для должников

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 августа 2026, 17:07 Читати українською

НБУ изменил правила принудительного списания средств: что изменится для должников

Национальный банк Украины изменил требования к обслуживанию счетов, на которые наложено взыскание. Теперь банк будет полностью блокировать собственные операции клиента с момента получения требования взыскателя. Об этом сообщает Liga Zakon.

НБУ изменил правила принудительного списания средств: что изменится для должников
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 30 июля 2026 г. № 83 «Об утверждении Изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

Главные изменения для банков и клиентов

Теперь после фиксации требования взыскателя в операционной системе банка счет плательщика фактически блокируется для проведения его собственных платежей до завершения процедуры принудительного списания.

Ранее банк выполнял требование взыскателя только в пределах имеющегося остатка средств, тогда как платежные поручения самого клиента могли выполняться параллельно, фактически конкурируя за одни и те же средства.

Как будет работать новый механизм

Если на счете достаточно средств, банк сразу перечислит их взыскателю в полном объеме.

Если денег недостаточно, выполнение требования переносится на начало следующего операционного дня. Банк учтет новые поступления на счет, а если их не будет, вернет требование взыскателю без исполнения.

Таким образом, владелец счета не сможет производить собственные платежи, пока продолжается процедура выполнения требования.

Читайте также: Банки изменили оценку рисков денежных переводов: как теперь работает финмон

Банкам дали месяц на подготовку

Национальный банк предоставил банкам и другим предоставлятелям платежных услуг один месяц со дня вступления в силу постановления № 83 для адаптации внутренних процедур.

В частности, они должны обеспечить автоматическую фиксацию момента получения требования взыскателя и блокирование платежных операций клиента. По мнению НБУ, это поможет избежать ситуаций, когда средства будут перечислены по платежному поручению клиента вместо выполнения требования взыскателя.

Кроме того, постановлением обновлен порядок проверки реквизитов платежных инструкций контролирующих органов в соответствии с порядком № 669.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают AP1, Tido oss и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами