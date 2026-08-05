НБУ изменил правила принудительного списания средств: что изменится для должников

Национальный банк Украины изменил требования к обслуживанию счетов, на которые наложено взыскание. Теперь банк будет полностью блокировать собственные операции клиента с момента получения требования взыскателя. Об этом сообщает Liga Zakon.

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Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 30 июля 2026 г. № 83 «Об утверждении Изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

Главные изменения для банков и клиентов

Теперь после фиксации требования взыскателя в операционной системе банка счет плательщика фактически блокируется для проведения его собственных платежей до завершения процедуры принудительного списания.

Ранее банк выполнял требование взыскателя только в пределах имеющегося остатка средств, тогда как платежные поручения самого клиента могли выполняться параллельно, фактически конкурируя за одни и те же средства.

Как будет работать новый механизм

Если на счете достаточно средств, банк сразу перечислит их взыскателю в полном объеме.

Если денег недостаточно, выполнение требования переносится на начало следующего операционного дня. Банк учтет новые поступления на счет, а если их не будет, вернет требование взыскателю без исполнения.

Таким образом, владелец счета не сможет производить собственные платежи, пока продолжается процедура выполнения требования.

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Банкам дали месяц на подготовку

Национальный банк предоставил банкам и другим предоставлятелям платежных услуг один месяц со дня вступления в силу постановления № 83 для адаптации внутренних процедур.

В частности, они должны обеспечить автоматическую фиксацию момента получения требования взыскателя и блокирование платежных операций клиента. По мнению НБУ, это поможет избежать ситуаций, когда средства будут перечислены по платежному поручению клиента вместо выполнения требования взыскателя.

Кроме того, постановлением обновлен порядок проверки реквизитов платежных инструкций контролирующих органов в соответствии с порядком № 669.