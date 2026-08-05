Как мошенники в Telegram зарабатывают на вас: разбор схем финансового мошенничества (видео)

Финансовые мошенники стали более изобретательными. Они создают Telegram-каналы, демонстрируют «успешные» сделки, поддельные переписки с известными людьми, показывают фантастические доходы в 500−700% в день и убеждают людей, что легкие деньги уже совсем рядом.

В этом выпуске мы подробно разбираем самые распространенные схемы финансового скома, которые сегодня активно распространяются в Украине. Покажем реальные примеры мошеннических Telegram-каналов, поясним, какие психологические приемы используют аферисты, почему люди продолжают отдавать им свои деньги и как обезопасить себя и своих близких. Почему обещания сверхприбылей — это почти всегда обман? Как работают фейковые отзывы и поддельные переписки? И главное — как распознать мошенничество еще до того, как вы потеряете свои сбережения?