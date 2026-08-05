К закрытию межбанка в среду, 5 августа, курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 5 августа
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Закрытие 5 августа
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Изменения
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44,59/44,62
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44,70/44,73
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11/11
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51,49/51,50
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51,61/51,63
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12/13
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,44−44,93 грн. Евро покупают за 51,22 грн, а продают за 51,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,76−44,87, евро — 51,45−51,58 грн.
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Источник: Минфин
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