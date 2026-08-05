Чехия перестала оказывать временную защиту украинским мужчинам призывного возраста

С 5 августа Чехия перестала предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, которые не могут подтвердить исполнение своих воинских обязанностей. Новые правила относятся только к тем, кто будет подавать заявление на получение статуса после этой даты. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

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Кто не сможет получить временную защиту

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар сообщил, что теперь украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет смогут получить временную защиту только при условии, если подтвердят через приложение «Резерв+», выполнившие свои военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Новые требования распространяются на первичное и повторное оформление временной защиты, а также на получение этого статуса для воссоединения семьи.

В то же время изменения не будут касаться украинцев, уже имеющих временную защиту в Чехии и непрерывно сохранявших этот статус.

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В Чехии объяснили причины решения

По словам Метнара, новые правила позволят существенно сократить количество новых заявлений от украинских мужчин и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения и социального обеспечения страны.

Чехия является одним из лидеров среди стран ЕС по количеству украинских беженцев на душу населения. Поэтому власти неоднократно заявляли, что возможности страны по приему новых переселенцев почти исчерпаны.

В настоящее время в Чехии проживают более 393 тысяч украинских беженцев. Если к 2025 году среди них преобладали женщины, то в течение последнего года число мужчин среди вновь прибывших начало расти. За последние 12 месяцев в страну прибыли около 21 200 украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

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Новые правила основываются на решении ЕС

Ранее Европейский Союз продлил действие механизма временной защиты для украинцев до марта 2028 года.

В то же время, в решении Совета Е С предусмотрено , что мужчины, которые будут прибывать после 5 августа 2026 года, не смогут автоматически получить этот статус без подтверждения выполнения воинской обязанности в соответствии с законодательством Украины.

Каждое государство-член ЕС будет самостоятельно определять перечень документов, которые нужно будет предоставить для подтверждения этого.