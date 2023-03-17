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17 марта 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Банкротство банков, компенсация за разрушенное жилье и ставки НБУ и ЕЦБ

Почему снова банкротятся банки и кто на самом деле за это поплатится

Банкротство Silicon Valley Bank и проблемы Credit Suisse «разбудили призраков» финансового кризиса и обрушили акции банковского сектора США и Европы. Повторится ли снова глобальный банкопад, и стоит ли ждать выхода из рынка других мировых финансовых гигантов, разбирался «Минфин».

НБУ прокомментировал информацию о потенциальном инвесторе для Сенс Банка

Симеон Дянков, доверенное лицо, которому передано право управления частями собственников Сенс Банка (Альфа-Банк) заявил, что команда банка нашла потенциального инвестора из Польши, который может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. В НБУ назвали это манипуляцией.

Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты вдвое дешевле, чем продают их Минобороны — «Схемы»

Поставщики питания для военнослужащих покупают продукты по ценам вдвое-втрое ниже, чем указанные в контрактах с Министерством обороны Украины. Маржа для частных фирм по наиболее «ходовым» продуктам для армии на многомиллиардных контрактах может составить от 30 до 70%. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» (Радио Свобода).

Украина 2023: падение экспорта, кредиты, финансовая помощь, прогноз курса (видео)

В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист говорят о финансовой помощи Украине, стоит ли брать кредиты у МВФ или правительства стран напрямую, падение экспорта в 2023 году и каким будет курс доллара в Украине.

В Киеве и области сокращают комендантский час

С 26 марта в Киеве и Киевской области планируется сократить комендантский час. Теперь он будет длиться с 00:00 до 05:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Нацбанк будет постепенно отменять ограничения на валютном рынке, которые ввели в начале войны

НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, введенные в начале 2022 года в связи с войной, заявил глава банка Андрей Пышный на брифинге.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. По словам главы НБУ Андрея Пышного, такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и будут формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем.

ЕЦБ повысил ставку до 3,5% годовых

Европейский центробанк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 3% до 3,5% на заседании в четверг, 16 марта. На такое же значение регулятор поднял ставку по депозитам — она была повышена до 3%. Ставка по маржинальным кредитам была повышена до 3,75%.

Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу «долга Януковича» на $3 миллиарда

Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям на сумму $3 млрд, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

Компенсация за разрушенное жилье: в Раде назвали сроки получения выплат

После принятия в конце февраля Верховной Радой законопроекта № 7198 все информационные сообщения о разрушенном и поврежденном жилье автоматически станут заявлениями на компенсацию.

Ощадбанк поднял ставки на все свои гривневые депозиты

Повышение нормативов обязательного резервирования вынуждает крупные банки вступить в борьбу за вкладчика, пересматривая свои депозитные предложения. Сколько теперь можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».

Кражи с карт, заоблачные кредитные долги и блокировка подозрительных клиентов

Проблемы с получением валютной наличности до сих пор остаются едва ли не самым главным предметом разногласий между банками и их клиентами. Но не только это доставляло хлопот потребителям финансовых услуг. «Минфин» выяснил, на что жаловались клиенты финучреждений в феврале и как банки решали эти жалобы.

Лучший отзыв февраля: клиент Привата не смог снять доллары со счета, потому что теперь минимальная сумма заказа — $300

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в феврале. Им стал клиент Приватбанка под ником OlegAn79, который рассказал, как не смог снять со своего счета $200. Причина — новые правила банка по минимальной сумме заказа наличных денег. Его опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Как и когда будут национализировать Сенс Банк

НБУ внес законопроект, который позволяет забрать системный банк у акционеров под санкциями. Причина его появления очевидна: подготовить законодательную почву для национализации Сенс Банка (Sense Bank). «Минфин» обсудил с экспертами такую возможность, которую многие ждут с 24 февраля 2022 года, и проанализировал ситуацию в самой структуре.

Официально: Букмекерская компания «Париматч» прекращает деятельность и увольняет коллектив

Крупнейшая букмекерская компания Украины Parimatch приостанавливает деятельность после санкций.

Источник: Минфин
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