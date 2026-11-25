Китайская компания Huawei представила новые смартчасы Watch Air, которые стали самой тонкой моделью в истории бренда. Толщина его титанового корпуса составляет всего 6,9 мм, а вес — 27 граммов. Устройство поддерживает измерение электрокардиограммы (ЭКГ), GPS и бесконтактные платежи. Стартовая цена новинки составляет около $375. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на презентацию производителя.

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Что известно о характеристиках Watch Air

Главной особенностью новинки стал ультратонкий корпус из титанового сплава. По данным производителя, размеры часов составляют 43,1×39,2×6,9 мм, а вес без ремешка — примерно 27 граммов.

В то же время указанные 6,9 мм не учитывают выступ датчиков на задней панели устройства.

Несмотря на компактные размеры, Watch Air получил набор функций по мониторингу здоровья. Часы поддерживают запись ЭКГ, измерение частоты сердечных сокращений, отслеживание сна и физическую активность.

Также устройство оснащено GPS для навигации и NFC для бесконтактных платежей. Доступность отдельных платежных и медицинских функций зависит от страны использования.

Сколько работает без подзарядки

По заявлению Huawei, Watch Air способен работать до пяти дней без подзарядки по обычному сценарию использования.

Часы поддерживают беспроводную зарядку. Кроме того, он совместим со смартфонами на HarmonyOS, Android и iOS, хотя набор доступных функций может отличаться в зависимости от операционной системы.

Сколько стоит Huawei Watch Air

Новинку представили 24 ноября 2026 года в Китае.

Начальная стоимость составляет 2499 юаней, или примерно $375, за версию со стандартным ремешком.

Модификация с плетеным кожаным ремешком стоит 2699 юаней (около $405), а вариант с миланским металлическим браслетом — 2999 юаней (примерно $450).

В настоящее время модель представлена на китайском рынке. Срок международного запуска и официальную стоимость в Украине производитель пока не объявил.