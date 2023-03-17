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17 марта 2023, 17:01 Читати українською

Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты вдвое дешевле, чем продают их Минобороны — «Схемы»

Поставщики питания для военнослужащих покупают продукты по ценам вдвое-втрое ниже, чем указанные в контрактах с Министерством обороны Украины. Маржа для частных фирм по наиболее «ходовым» продуктам для армии на многомиллиардных контрактах может составить от 30 до 70%. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» (Радио Свобода).

Поставщики питания для военнослужащих покупают продукты по ценам вдвое-втрое ниже, чем указанные в контрактах с Министерством обороны Украины.
Фото: novynarnia.com

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Журналисты получили ранее неопубликованные контракты с восемью подрядчиками Минобороны, а также внутреннюю финансовую отчетность этих фирм о закупке продуктов.

«Журналисты пришли к выводу, что даже после того, как большинство поставщиков действительно частично снизили стоимость в каталоге на продукты для армии, а действие контрактов ограничили тремя месяцами, со многих ключевых позиций цены все равно остаются выше среднерыночных», — говорится в сообщении.

Яблоки покупают за 15 грн/кг, а продают за 51 грн

К примеру, фирма «Актив Компани» оставила в обновленном контракте для армии цену на яблоки на уровне 51 грн за килограмм, и уже начала поставлять их в воинские части именно по такой цене, что подтверждается расходной накладной.

При этом, проанализировав закрытые финансово-налоговые отчеты компании «Схемы», выяснили, что закупочная цена на яблоки в течение ноября-февраля для этой компании составляла всего 15 грн за килограмм. То есть наценка для войска на яблоки, значит, больше чем в три раза.

Другие поставщики также закупают яблоки по 15−16 грн. за килограмм, но перепродают военным в среднем почти вдвое дороже — по 25−28 грн за килограмм.

Существенно отличаются закупочные цены и цены в контрактах в случае с картофелем. В засекреченные декабрьские контракты с Минобороны поставщики заложили цену на картофель от 17,7 до 27 грн за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 грн/кг, а некоторые оставили 17,7 грн/кг.

При этом, как выяснили «Схемы», в декабре-январе они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 грн за килограмм.

«То есть, „маржинальность“ для частников, на этом наиболее „массовом“ продукте все равно сохраняется на уровне 40−50 процентов даже после снижения цен», — говорится в расследовании.

Это касается четырех из пяти проанализированных «Схемами» поставщиков продовольствия для армии — они будут продавать армии картофель почти вдвое дороже, чем сами его закупают. И почти вдвое дороже, чем она представлена по частям в большинстве сетевых супермаркетов Украины.

Яйца уже не по 17 грн, но все еще дорого

Еще один пример — стоимость яиц для Минобороны. После скандала, в контракте «Актив компани» они теперь указаны не по 17 грн, а по 9 за штуку. Такая же цена и у большинства других контрактов частных армейских поставщиков.

В то же время, как «Схемы» смогли увидеть из закрытой налоговой документации компаний, сами поставщики закупают яйца по цене от 5,4 до 6,3 грн за штуку. То есть, на пути в армию они дорожают в среднем на 30−40%, независимо от региона поставки.

Еще один овощ, составляющий весомую часть рациона для войска и закупаемый в больших объемах — это капуста. В основном — обычная, белокочанная. Фирма «Актив компани», по обновленному контракту, будет продавать ее за 22 грн. При этом «Схемы» обнаружили, что в течение декабря-января эта фирма закупила этот товар в больших объемах почти втрое дешевле, по 8,5 грн за кило.

Все расчеты в этом расследовании выполнены с учетом НДС.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что Минобороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей на общую сумму 13,16 млрд грн по завышенным в 2−3 раза ценам. К примеру, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку.

После чего Министр обороны Алексей Резников отрицал информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка — поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 19

+
+49
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 марта 2023, 17:13
#
Пенсии украинских прокуроров догнали пенсии британских коллег. Это при том,что британские прокуроры живут в десятки раз скромнее фантастически некоррумпированных украинских коллег. https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo/amp/229040-v-razy-bolshe-chem-v-srednem-po-strane-nazvan-razmer-pensiy-prokurorov-v-ukraine.html
+
+41
lenta19
lenta19
17 марта 2023, 17:28
#
Дно
+
+15
veritas69
veritas69
17 марта 2023, 17:35
#
Донятять на ЗСУ з усіх сторін
+
+223
matroskin
matroskin
17 марта 2023, 17:43
#
До чого тут постачальники? Дурнів типу з усих зробили і знайшли крайніх-«погані постачальники».
Може варто поцікавитися покупцями, що купують яблука по 51 грн?
Постачальник може і 100 грн/кг ціну встановити, це його право і його проблема.
Постачальник же знаходе яблука по 15 грн, а чому чиновник що отримує з/п за пошук по оптимальним цінам, знаходить їх знаходить лише по 51?
+
+115
Mindent
Mindent
17 марта 2023, 17:55
#
Потому что они стараются найти самые сладкие и лучшие яблоки😊
+
+130
198425
198425
17 марта 2023, 17:57
#
Мерзкая верхушка.
+
+104
Strain
Strain
17 марта 2023, 18:05
#
Поэтому я давно перестал донатить на официальные счета ВСУ.
Только проверенным людям, в проверенные части.

+
+14
KievanEmpire
KievanEmpire
17 марта 2023, 18:29
#
Мерзки пророссийские схемы, скорее всего фейк и вброс ФСБшников.
Если это и правда, то кто-то в Минобороны работает на русскую агентуру и разведку.
Что бы вызвать международный скандал.
Короче мы знаем кто виноват. И кому это всё выгодно.
+
+89
matroskin
matroskin
17 марта 2023, 18:50
#
При чем тут ФСБ или т.п., есть возможность+нет ответственности вот и воруют.
Работают они себе на карман, а не на разведку или т.п.
+
0
locustsucol
locustsucol
17 марта 2023, 18:40
#
Військові залишаться просто без їжі.
Звісно зберігання та логістика по всьому фронту та військових базах, особливо таких продуктів як яйця та яблука — коштує більше ніж сам продукт.
Це диверсія. Залишать військових без їжі, плюс політичний хаос.
+
0
locustsucol
locustsucol
17 марта 2023, 18:42
#
Банально щоб ті самі яйця довезти по бездоріжжю, треба кожне яйце загорнути у щось м’яке, порахувати що все рвіно половина розіб'ється.
+
0
efess
efess
17 марта 2023, 19:28
#
Затраты на доставку и логистику это отдельная статья, тут говорится о цене покупки у поставщика… или это входит в закупочную цену?
+
+4
I. B.
I. B.
17 марта 2023, 19:30
#
Надо бесплатно. Национализируйте всё. Норму разницы закупочной цены и цены реализации установите.

Это конечно сарказм. Такие события уже мне показали что ничего хорошего не будет. Конечно же субъективно. Любой бред народ схавает. 32 года уже хавает, как и прошлую сотню, с чего бы чему-то меняться.
+
0
lohsuper
lohsuper
17 марта 2023, 20:27
#
Вор на воре вором погоняет.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
17 марта 2023, 21:25
#
Однак інформація поки що до кінця не доведена, базується на міркуваннях, припущеннях і умовностях, багато прикладів не є офіційними.
+
0
wijamit390
wijamit390
17 марта 2023, 21:44
#
Воруют сейчас как никогда ранее за всю историю Украины.
Война невероятно прибыльный бизнес для некоторых людей.

P. S. Жду ваши коментарии типа: зрадо**, агент кремля, ватник, скажи 'паляниця'
+
0
shabash
shabash
17 марта 2023, 21:48
#
А в чем, собственно, проблема?

Деньги на эти закупки выделяют американские налогоплательщики. Что плохого в том, чтобы и бойцов накормить, и в тылу их родственникам дать нормально приподняться?

С американцев не убудет, они богатые.
+
0
godvinik
godvinik
17 марта 2023, 22:37
#
Почему кто-то придумал себе, что во время военного положения украинская власть власть вдруг станет честной, патриотической, станет думать про народ, оборону и победу, перестанет воровать и врать? Вам никто ничего не обещал, родина тебя всегда кинет, сынок.
+
0
zig4free
zig4free
17 марта 2023, 23:17
#
Пипец в супермаркете можно дешевле яблока и картошку купить… при чем не по цене закупки — а обычная розница!

вот жеж мразота засела в ЗСУ которая делает закупки у этих поставщиков

Надо пожизненное за такое давать… или на передовую!
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