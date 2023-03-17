Поставщики питания для военнослужащих покупают продукты по ценам вдвое-втрое ниже, чем указанные в контрактах с Министерством обороны Украины. Маржа для частных фирм по наиболее «ходовым» продуктам для армии на многомиллиардных контрактах может составить от 30 до 70%. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» (Радио Свобода).
Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты вдвое дешевле, чем продают их Минобороны — «Схемы»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Журналисты получили ранее неопубликованные контракты с восемью подрядчиками Минобороны, а также внутреннюю финансовую отчетность этих фирм о закупке продуктов.
«Журналисты пришли к выводу, что даже после того, как большинство поставщиков действительно частично снизили стоимость в каталоге на продукты для армии, а действие контрактов ограничили тремя месяцами, со многих ключевых позиций цены все равно остаются выше среднерыночных», — говорится в сообщении.
Яблоки покупают за 15 грн/кг, а продают за 51 грн
К примеру, фирма «Актив Компани» оставила в обновленном контракте для армии цену на яблоки на уровне 51 грн за килограмм, и уже начала поставлять их в воинские части именно по такой цене, что подтверждается расходной накладной.
При этом, проанализировав закрытые финансово-налоговые отчеты компании «Схемы», выяснили, что закупочная цена на яблоки в течение ноября-февраля для этой компании составляла всего 15 грн за килограмм. То есть наценка для войска на яблоки, значит, больше чем в три раза.
Другие поставщики также закупают яблоки по 15−16 грн. за килограмм, но перепродают военным в среднем почти вдвое дороже — по 25−28 грн за килограмм.
Существенно отличаются закупочные цены и цены в контрактах в случае с картофелем. В засекреченные декабрьские контракты с Минобороны поставщики заложили цену на картофель от 17,7 до 27 грн за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 грн/кг, а некоторые оставили 17,7 грн/кг.
При этом, как выяснили «Схемы», в декабре-январе они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 грн за килограмм.
«То есть, „маржинальность“ для частников, на этом наиболее „массовом“ продукте все равно сохраняется на уровне 40−50 процентов даже после снижения цен», — говорится в расследовании.
Это касается четырех из пяти проанализированных «Схемами» поставщиков продовольствия для армии — они будут продавать армии картофель почти вдвое дороже, чем сами его закупают. И почти вдвое дороже, чем она представлена по частям в большинстве сетевых супермаркетов Украины.
Яйца уже не по 17 грн, но все еще дорого
Еще один пример — стоимость яиц для Минобороны. После скандала, в контракте «Актив компани» они теперь указаны не по 17 грн, а по 9 за штуку. Такая же цена и у большинства других контрактов частных армейских поставщиков.
В то же время, как «Схемы» смогли увидеть из закрытой налоговой документации компаний, сами поставщики закупают яйца по цене от 5,4 до 6,3 грн за штуку. То есть, на пути в армию они дорожают в среднем на 30−40%, независимо от региона поставки.
Еще один овощ, составляющий весомую часть рациона для войска и закупаемый в больших объемах — это капуста. В основном — обычная, белокочанная. Фирма «Актив компани», по обновленному контракту, будет продавать ее за 22 грн. При этом «Схемы» обнаружили, что в течение декабря-января эта фирма закупила этот товар в больших объемах почти втрое дешевле, по 8,5 грн за кило.
Все расчеты в этом расследовании выполнены с учетом НДС.
Напомним
Ранее СМИ сообщили, что Минобороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей на общую сумму 13,16 млрд грн по завышенным в 2−3 раза ценам. К примеру, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку.
После чего Министр обороны Алексей Резников отрицал информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка — поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Комментарии - 19
Може варто поцікавитися покупцями, що купують яблука по 51 грн?
Постачальник може і 100 грн/кг ціну встановити, це його право і його проблема.
Постачальник же знаходе яблука по 15 грн, а чому чиновник що отримує з/п за пошук по оптимальним цінам, знаходить їх знаходить лише по 51?
Только проверенным людям, в проверенные части.
Если это и правда, то кто-то в Минобороны работает на русскую агентуру и разведку.
Что бы вызвать международный скандал.
Короче мы знаем кто виноват. И кому это всё выгодно.
Работают они себе на карман, а не на разведку или т.п.
Звісно зберігання та логістика по всьому фронту та військових базах, особливо таких продуктів як яйця та яблука — коштує більше ніж сам продукт.
Це диверсія. Залишать військових без їжі, плюс політичний хаос.
Это конечно сарказм. Такие события уже мне показали что ничего хорошего не будет. Конечно же субъективно. Любой бред народ схавает. 32 года уже хавает, как и прошлую сотню, с чего бы чему-то меняться.
Война невероятно прибыльный бизнес для некоторых людей.
P. S. Жду ваши коментарии типа: зрадо**, агент кремля, ватник, скажи 'паляниця'
Деньги на эти закупки выделяют американские налогоплательщики. Что плохого в том, чтобы и бойцов накормить, и в тылу их родственникам дать нормально приподняться?
С американцев не убудет, они богатые.
вот жеж мразота засела в ЗСУ которая делает закупки у этих поставщиков
Надо пожизненное за такое давать… или на передовую!