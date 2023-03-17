Поставщики продовольствия для ВСУ закупают продукты вдвое дешевле, чем продают их Минобороны — «Схемы»

Поставщики питания для военнослужащих покупают продукты по ценам вдвое-втрое ниже, чем указанные в контрактах с Министерством обороны Украины. Маржа для частных фирм по наиболее «ходовым» продуктам для армии на многомиллиардных контрактах может составить от 30 до 70%. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» (Радио Свобода).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Журналисты получили ранее неопубликованные контракты с восемью подрядчиками Минобороны, а также внутреннюю финансовую отчетность этих фирм о закупке продуктов.

«Журналисты пришли к выводу, что даже после того, как большинство поставщиков действительно частично снизили стоимость в каталоге на продукты для армии, а действие контрактов ограничили тремя месяцами, со многих ключевых позиций цены все равно остаются выше среднерыночных», — говорится в сообщении.

Яблоки покупают за 15 грн/кг, а продают за 51 грн

К примеру, фирма «Актив Компани» оставила в обновленном контракте для армии цену на яблоки на уровне 51 грн за килограмм, и уже начала поставлять их в воинские части именно по такой цене, что подтверждается расходной накладной.

При этом, проанализировав закрытые финансово-налоговые отчеты компании «Схемы», выяснили, что закупочная цена на яблоки в течение ноября-февраля для этой компании составляла всего 15 грн за килограмм. То есть наценка для войска на яблоки, значит, больше чем в три раза.

Другие поставщики также закупают яблоки по 15−16 грн. за килограмм, но перепродают военным в среднем почти вдвое дороже — по 25−28 грн за килограмм.

Существенно отличаются закупочные цены и цены в контрактах в случае с картофелем. В засекреченные декабрьские контракты с Минобороны поставщики заложили цену на картофель от 17,7 до 27 грн за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 грн/кг, а некоторые оставили 17,7 грн/кг.

При этом, как выяснили «Схемы», в декабре-январе они закупали ее по цене от 7,6 до 10,8 грн за килограмм.

«То есть, „маржинальность“ для частников, на этом наиболее „массовом“ продукте все равно сохраняется на уровне 40−50 процентов даже после снижения цен», — говорится в расследовании.

Это касается четырех из пяти проанализированных «Схемами» поставщиков продовольствия для армии — они будут продавать армии картофель почти вдвое дороже, чем сами его закупают. И почти вдвое дороже, чем она представлена по частям в большинстве сетевых супермаркетов Украины.

Яйца уже не по 17 грн, но все еще дорого

Еще один пример — стоимость яиц для Минобороны. После скандала, в контракте «Актив компани» они теперь указаны не по 17 грн, а по 9 за штуку. Такая же цена и у большинства других контрактов частных армейских поставщиков.

В то же время, как «Схемы» смогли увидеть из закрытой налоговой документации компаний, сами поставщики закупают яйца по цене от 5,4 до 6,3 грн за штуку. То есть, на пути в армию они дорожают в среднем на 30−40%, независимо от региона поставки.

Еще один овощ, составляющий весомую часть рациона для войска и закупаемый в больших объемах — это капуста. В основном — обычная, белокочанная. Фирма «Актив компани», по обновленному контракту, будет продавать ее за 22 грн. При этом «Схемы» обнаружили, что в течение декабря-января эта фирма закупила этот товар в больших объемах почти втрое дешевле, по 8,5 грн за кило.

Все расчеты в этом расследовании выполнены с учетом НДС.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что Минобороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей на общую сумму 13,16 млрд грн по завышенным в 2−3 раза ценам. К примеру, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку.

После чего Министр обороны Алексей Резников отрицал информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка — поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.