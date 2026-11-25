Бывшим депутатам Верховного Совета РСФСР могут назначить пожизненные выплаты из государственного бюджета. Их размер предлагается установить на уровне 80% зарплаты действующего народного депутата. Среди почти 400 человек, получивших статус «основателей современной Украины», есть бывшие чиновники, причастные к передаче россии украинских бомбардировщиков и крылатых ракет. Журналисты проекта «Схемы» выяснили , как планировали начислять эти деньги и кто может их получить.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как хотят начислять пожизненные выплаты

Механизм выплат предлагают закрепить поправкой к законопроекту № 16011 о приватизации государственного имущества. Ее автором стал народный депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута. 20 ноября парламентский комитет по экономическому развитию учел это предложение ко второму чтению.

По замыслу, бывшие депутаты с соответствующим статусом смогут по собственному заявлению получать ежемесячное пожизненное содержание в размере 80% зарплаты действующего народного депутата, входящего в парламентский комитет. В расчет будут входить должностной оклад и надбавки. Выплаты будут начисляться со дня получения статуса, а их размер будет автоматически пересматриваться после повышения депутатских зарплат.

Финансировать содержание планируется из госбюджета. Сколько это будет стоить, пока неизвестно. Журналисты обратились к Таруте с вопросом о возможных расходах, но на момент публикации ответа не получили.

Кто попал в список «основателей»

Статус «основателя современной Украины» получили 386 человек. Это бывшие депутаты Верховного Совета УССР, голосовавшие за Декларацию о государственном суверенитете или Акт провозглашения независимости. Список утвердил председатель парламента Руслан Стефанчук 24 августа 2026 года. Среди его фигурантов — бывший президент Леонид Кучма, экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко и бывший первый вице-премьер Анатолий Кинах.

Последние двое привлекли внимание журналистов из-за соглашения 1999 года о передаче России украинской стратегической авиации и ракет в счет газовых долгов.

По данным «Схем», Пустовойтенко подписал с тогдашним премьер-министром России Владимиром Путиным документ о передаче 11 бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС и 575 крылатых ракет Х-55. Кинах, который тогда занимал должность первого вице-премьера, согласовал соглашение и направил другим министрам письмо с пометкой «срочно». Верховная Рада его не рассматривала.

Как установили журналисты, часть переданных ракет Россия уже использовала для ударов по украинским городам, а шесть бывших украинских Ту-160 до сих пор находятся на вооружении российской армии.

Пустовойтенко заявил «Схемам», что не помнит передачи бомбардировщиков. Кинах ответил: «Я несу персональную ответственность за свое государство. Ношу, несу и буду нести, чтобы вы не задавали мне больше таких вопросов».

Кучма назвал передачу оружия «технически и экономически выгодной, она не несла реалистичных угроз». В то же время он признал, что в конце своего второго президентского срока уже не передал России даже значительно менее разрушительное оружие.

Почему возникли вопросы к списку

Закон запрещает предоставлять статус «основателя» людям, чьи действия были направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета или создание угрозы национальной безопасности. Однако конкретные критерии в документе не прописаны.

Решение по кандидатам принимает специальная комиссия во главе с вицеспикером Верховной Рады Александром Корниенко. В ее состав также вошли Сергей Тарута, народные депутаты и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Последний сообщил журналистам, что Институт не рекомендовал предоставлять статус Пустовойтенко и Кинаху. Народный депутат Роман Лозинский также выступил против их включения в список.

По его словам, комиссия обсуждала основания для отказа, в частности, голосования за Харьковские соглашения 2010 года, языковой закон Кивалова-Колесниченко и так называемые «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

В сентябре 2026 года Лозинский вместе с депутатами Владимиром Вятровичем и Анной Бондарь зарегистрировал альтернативный законопроект. Он предлагает расширить перечень оснований отказа в статусе и урегулировать вопрос двойных выплат.

Введут ли выплаты

Поправку о пожизненном содержании включили в законопроект о приватизации, хотя эти вопросы напрямую не связаны. Главное юридическое управление Верховной Рады обратило на это внимание в своих замечаниях к документу.

25 ноября парламент должен был рассмотреть законопроект № 16011 во втором чтении, но голосование не состоялось из-за досрочного завершения заседания.

Пожизненные выплаты пока не введены. Для этого Верховная Рада должна принять соответствующие изменения. Также остается открытым вопрос, сколько людей воспользуется таким правом и сколько денег на это понадобится из государственного бюджета.