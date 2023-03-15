Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям на сумму $3 млрд, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу «долга Януковича» на $3 миллиарда
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Дело касается еврооблигаций, выпущенных в декабре 2013 года вследствие принуждения, осуществляемого Россией во время президентства Виктора Януковича.
РФ через доверенное лицо пыталась убедить английский суд вынести решение в пользу Москвы, применив сокращенную процедуру и тем самым избежать детального исследования судом своих действий.
«Но, в конечном счете, Верховный Суд отклонил просьбу России и справедливо признал то, что аргументы линии защиты Украины по принуждению способны и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств», — говорится в сообщении.
Как отметил судья Блэр в своем решении суда первой инстанции, позиция защиты Украины по принуждению «однозначно сильна», и «угрозы России применить силу в 2013 году следует рассматривать в контексте реального применения силы в 2014 году».
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Отмечается, что Верховный Суд пока не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны РФ против Украины, поскольку апелляционное разбирательство «происходило до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года», но судья Верховного Суда лорд Карнват отметил, что дальнейшее поведение России невозможно игнорировать.
В Минфине подчеркнули, что России придется предпринять полное раскрытие информации по делу о действиях направленных против Украины и «ответить за свои ужасные поступки в отношении Украины в процессе открытого судебного разбирательства в английском суде».
«Теперь на Россию ложится груз доказательства суда, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины. Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций», — пояснили в министерстве.
Предыстория
В декабре 2013 года президент
Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией.
В 2015 году Украина договаривалась о реструктуризации этих евробондов, но от России согласия по реструктуризации еврооблигаций на $3 млрд Украина не получила. Срок погашения — 20 декабря 2015 года.
В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату $3 млрд по еврооблигациям.
Комментарии - 18
но победа Украины.
В декабре 2013 года президент Р Ф Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд из-за размещения украинских ценных бумаг
Т. е. в декабре 2013-го украинский президент договаривался с российским о кредите в $15 млрд.
Потом Украина начала совершать, хоть и маленькие, но победы.
И вот в марте 2023-го, спустя практически десятилетие с тех самых кредитных договоренностей, мы можем наблюдать, как много Украине удалось напобеждать. А если представим, сколько ещё ей предстоит победить, то просто дух захватывает и голова начинает кружиться.
Главное, что хуже уже точно не будет.
В 2014—2019 я надеялся, что мои украинские сограждане поймут, что страна свернула «не туда». Однако меня убеждали, что это как раз я ошибаюсь, и страна движется в правильном направлении. И если я не согласен, то мне следует собрать чемодан, и страну покинуть.
В 2019—2020 меня-таки удалось убедить, что со страной мне не по пути, кто бы из нас ни был прав относительно верности избранного курса.
В 2021-м, уже уехав из Украины, я надеялся, что правым или неправым не окажется никто. И мы просто пойдем каждый своей дорогой.
В 2022-м я надеялся, что мои уже бывшие сограждане все же одумаются, и поймут, куда завела их дорожка, выбранная в 2013—2014.
В 2023-м я надеюсь, что меня не забанят на Минфине, и я продолжу наблюдать и фиксировать хронологию новейшей украинской истории.
А кто те «все», что воруют унитазы, я не знаю. Я в других кругах вращаюсь, видимо ¯\_(ツ)_/¯
это так работает …
ты или с той стороны … или с этой …
безопасной после 2014 года
и по настоящее время…
Предыстория
Президент Віктор Янукович не підписав у Вільнюсі Угоду про асоціацію
та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства».
Таке рішення української влади викликало хвилю розчарування серед
офіційних представників ЄС та спровокувало масові протести в Україні.
21 листопада Кабінет Міністр вирішив призупинити підготовку до підписання
угоди з ЄС, заявивши при цьому, що не відмовляється від євроінтеграції.
Відкладення угоди в уряді пояснили тиском Росії.
А по факту росія «купила» Януковича за обіцянки кредиту у $15 млрд,
з яких першим траншем виділила тільки $3 млрд.
shabash
Для вас, считающего что Украина должна быть
в составе СНГ или вообще частью россии — эта
инфа совершенно ничего не меняет…
История не терпит сослагательного наклонения. Украина находится сейчас там и только там, где она может находиться. И находится она там потому, что народ Украины выбрал этот путь. Не Янукович, не Порошенко, не Зеленский. А украинский народ.
Вопроса два — не только сколько, но и кто будет платить…