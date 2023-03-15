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15 марта 2023, 13:35 Читати українською

Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу «долга Януковича» на $3 миллиарда

Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям на сумму $3 млрд, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям на сумму $3 млрд, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.
Фото: pixabay.com

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Дело касается еврооблигаций, выпущенных в декабре 2013 года вследствие принуждения, осуществляемого Россией во время президентства Виктора Януковича.

РФ через доверенное лицо пыталась убедить английский суд вынести решение в пользу Москвы, применив сокращенную процедуру и тем самым избежать детального исследования судом своих действий.

«Но, в конечном счете, Верховный Суд отклонил просьбу России и справедливо признал то, что аргументы линии защиты Украины по принуждению способны и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств», — говорится в сообщении.

Как отметил судья Блэр в своем решении суда первой инстанции, позиция защиты Украины по принуждению «однозначно сильна», и «угрозы России применить силу в 2013 году следует рассматривать в контексте реального применения силы в 2014 году».

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Отмечается, что Верховный Суд пока не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны РФ против Украины, поскольку апелляционное разбирательство «происходило до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года», но судья Верховного Суда лорд Карнват отметил, что дальнейшее поведение России невозможно игнорировать.

В Минфине подчеркнули, что России придется предпринять полное раскрытие информации по делу о действиях направленных против Украины и «ответить за свои ужасные поступки в отношении Украины в процессе открытого судебного разбирательства в английском суде».

«Теперь на Россию ложится груз доказательства суда, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины. Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций», — пояснили в министерстве.

Предыстория

В декабре 2013 года президент Р Ф Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд из-за размещения украинских ценных бумаг.

Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией.

В 2015 году Украина договаривалась о реструктуризации этих евробондов, но от России согласия по реструктуризации еврооблигаций на $3 млрд Украина не получила. Срок погашения — 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату $3 млрд по еврооблигациям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 18

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
15 марта 2023, 13:47
#
Очередная, хоть и маленькая,
но победа Украины.
+
+45
shabash
shabash
15 марта 2023, 15:54
#
Предыстория
В декабре 2013 года президент Р Ф Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд из-за размещения украинских ценных бумаг​​​​

Т. е. в декабре 2013-го украинский президент договаривался с российским о кредите в $15 млрд.
Потом Украина начала совершать, хоть и маленькие, но победы.
И вот в марте 2023-го, спустя практически десятилетие с тех самых кредитных договоренностей, мы можем наблюдать, как много Украине удалось напобеждать. А если представим, сколько ещё ей предстоит победить, то просто дух захватывает и голова начинает кружиться.

Главное, что хуже уже точно не будет.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 марта 2023, 16:20
#
Ты надеялся что к этому времени тебя мобилизуют для войны в Казахстане и другой стране и ты там будешь воровать унитазы как все ?
+
+30
shabash
shabash
15 марта 2023, 16:52
#
К этому это к какому?

В 2014—2019 я надеялся, что мои украинские сограждане поймут, что страна свернула «не туда». Однако меня убеждали, что это как раз я ошибаюсь, и страна движется в правильном направлении. И если я не согласен, то мне следует собрать чемодан, и страну покинуть.

В 2019—2020 меня-таки удалось убедить, что со страной мне не по пути, кто бы из нас ни был прав относительно верности избранного курса.

В 2021-м, уже уехав из Украины, я надеялся, что правым или неправым не окажется никто. И мы просто пойдем каждый своей дорогой.

В 2022-м я надеялся, что мои уже бывшие сограждане все же одумаются, и поймут, куда завела их дорожка, выбранная в 2013—2014.

В 2023-м я надеюсь, что меня не забанят на Минфине, и я продолжу наблюдать и фиксировать хронологию новейшей украинской истории.

А кто те «все», что воруют унитазы, я не знаю. Я в других кругах вращаюсь, видимо ¯\_(ツ)_/¯
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 марта 2023, 16:59
#
Это к другому развитию страны , где ты остаешься , страна идет «правильным путем», а затем ты живешь в аля белорусь и фюрер вместо выбрать целью Украину выбирает целью Казахстан и отправляет тебя туда … ибо жизнь в россии подразумевает жертвенность . оплату кровью . так как до этого были проведены мозговые манипуляции с развитием величия у тебя , то ты идешь воровать унитазы …

это так работает …

ты или с той стороны … или с этой …
+
+15
shabash
shabash
15 марта 2023, 22:20
#
Ну, это в ваших фантазиях. Потому что реальная Белоруссия никого целью не выбирала, и никого воровать унитазы никуда не посылала. Не знаю, бывали ли вы в Белоруссии, а я бывал. Там очень хорошо.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 марта 2023, 23:26
#
Туристом в любой стране хорошо
+
+15
shabash
shabash
15 марта 2023, 23:28
#
Скорее, в любой безопасной. Сейчас поехать туристом в Сирию, Ливию или Украину не самая хорошая идея.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 марта 2023, 23:31
#
Я бы не называл Беларусь
безопасной после 2014 года
и по настоящее время…
+
0
shabash
shabash
15 марта 2023, 23:55
#
Дайте угадаю, вам о безопасности в Белоруссии рассказали по телевизору и в этих ваших инторнетах? А сами вы там с 2014-го, наверняка, не были ни разу.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 марта 2023, 17:24
#
shabash
Предыстория

Президент Віктор Янукович не підписав у Вільнюсі Угоду про асоціацію
та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства».

Таке рішення української влади викликало хвилю розчарування серед
офіційних представників ЄС та спровокувало масові протести в Україні.
21 листопада Кабінет Міністр вирішив призупинити підготовку до підписання
угоди з ЄС, заявивши при цьому, що не відмовляється від євроінтеграції.

Відкладення угоди в уряді пояснили тиском Росії.

А по факту росія «купила» Януковича за обіцянки кредиту у $15 млрд,
з яких першим траншем виділила тільки $3 млрд.
+
0
shabash
shabash
15 марта 2023, 22:22
#
И что?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 марта 2023, 23:29
#

shabash

Для вас, считающего что Украина должна быть
в составе СНГ или вообще частью россии — эта
инфа совершенно ничего не меняет…
+
+15
shabash
shabash
15 марта 2023, 23:53
#
Где я об этом писал, процитируете? Нет? Я так и подумал.

История не терпит сослагательного наклонения. Украина находится сейчас там и только там, где она может находиться. И находится она там потому, что народ Украины выбрал этот путь. Не Янукович, не Порошенко, не Зеленский. А украинский народ.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 марта 2023, 15:50
#
Все равно в конце надо будет заплатить . вопрос только сколько .
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 марта 2023, 17:26
#
«в конце надо будет заплатить…»

Вопроса два — не только сколько, но и кто будет платить…
+
0
neverice
neverice
15 марта 2023, 20:24
#
Після початку повномасштабної війни Україна вже точно не буде платити ці гроші. Навіть у разі програшу в суді, максимум — зменшать розмір репарацій на ці $3 млрд. І росія буде нам винна не $500 млрд, а $497 млрд)
+
0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:39
#
Https://www.youtube.com/live/ISE8t-1rQtw
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