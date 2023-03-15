Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу «долга Януковича» на $3 миллиарда

Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям на сумму $3 млрд, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Дело касается еврооблигаций, выпущенных в декабре 2013 года вследствие принуждения, осуществляемого Россией во время президентства Виктора Януковича.

РФ через доверенное лицо пыталась убедить английский суд вынести решение в пользу Москвы, применив сокращенную процедуру и тем самым избежать детального исследования судом своих действий.

«Но, в конечном счете, Верховный Суд отклонил просьбу России и справедливо признал то, что аргументы линии защиты Украины по принуждению способны и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств», — говорится в сообщении.

Как отметил судья Блэр в своем решении суда первой инстанции, позиция защиты Украины по принуждению «однозначно сильна», и «угрозы России применить силу в 2013 году следует рассматривать в контексте реального применения силы в 2014 году».

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Отмечается, что Верховный Суд пока не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны РФ против Украины, поскольку апелляционное разбирательство «происходило до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года», но судья Верховного Суда лорд Карнват отметил, что дальнейшее поведение России невозможно игнорировать.

В Минфине подчеркнули, что России придется предпринять полное раскрытие информации по делу о действиях направленных против Украины и «ответить за свои ужасные поступки в отношении Украины в процессе открытого судебного разбирательства в английском суде».

«Теперь на Россию ложится груз доказательства суда, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины. Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций», — пояснили в министерстве.

Предыстория

В декабре 2013 года президент Р Ф Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд из-за размещения украинских ценных бумаг.

Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией.

В 2015 году Украина договаривалась о реструктуризации этих евробондов, но от России согласия по реструктуризации еврооблигаций на $3 млрд Украина не получила. Срок погашения — 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату $3 млрд по еврооблигациям.