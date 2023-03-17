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17 марта 2023, 15:00 Читати українською

В Киеве и области сокращают комендантский час

С 26 марта в Киеве и Киевской области планируется сократить комендантский час. Теперь он будет длиться с 00:00 до 05:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

С 26 марта в Киеве и Киевской области планируется сократить комендантский час.
Фото: pixabay.com

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«Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа — то есть будут работать на час дольше», — заявил глава столицы.

По его словам, магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

В приложении «Киев Цифровой» также пришло сообщение о сокращении комендантского часа в Киеве и области.

Еще там напомнили, что 26 марта в 3:00 Украина переходит на летнее время. Часы переводятся на час вперед.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 марта 2023, 15:13
#
Совершенно трезвые размышления полковника ВВС Украины. https://glavcom.ua/amp/ru/news/lutsenko-objasnil-pochemu-ukraine-nuzhna-nemedlennaja-obshchaja-mobilizatsija-915012.html
+
+52
AleksandrBank
AleksandrBank
17 марта 2023, 15:27
#
Юрия Луценка?! Скажи ему иди нах популист!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 марта 2023, 16:41
#
Я тоже бухал до ковида не каждый день,как полковник ВВС,но периодически системно раз в 3 дня. Потом резко бросил и сейчас я чувствую себя просто фантастично и потужно молодо. Но носогубные складки остались,к сожалению. Я похудел на 11 кило,нервы пришли в порядок,кровообращение улучшилось,лейкоциты показали рост,я стал нравиться себе в зеркало и зачем,спрашивается,мне тратить свою энергию,чтобы посылать маршала аэрокосмических войск куда-то на что-то, это сделают и без меня более достойные и опытные граждане самой демократической страны в мире.
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0
yarg
yarg
17 марта 2023, 16:49
#
Ну вот. здоровый и готовый в армию. К луценку. :)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 марта 2023, 17:06
#
В аэрокосмические войска хоть сейчас))
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0
yarg
yarg
17 марта 2023, 17:54
#
Это к военкому… он исполняет желания. палочкой…
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 марта 2023, 18:02
#
Не,военкомы танцуют под русскую попсу.К ним нельзя.
+
0
yarg
yarg
17 марта 2023, 18:10
#
Русская попса умерла. Вместе в россией. мир ее праху. Иди смело.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 марта 2023, 18:12
#
Ты далеко живёшь и плохо,что такие патриоты мало интересуются жизнью в Украине. Это было во всех новостях)))
+
+15
yarg
yarg
17 марта 2023, 18:48
#
В новостях у нас даже чупакабра была. и что с того ? вааще пофиг.
+
+30
yarg
yarg
17 марта 2023, 16:13
#
А что ж там трезвого ?

«ни одно государственное СТО не работает» — а откуда бы появились государственные СТО ? они что — где-то есть ?
«Есть десятки авторемонтных заводов» — где ? какие ? чем они занимались в мирное время ? Нет никаких десятков заводов в природе.
ну такое…
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0
Три літри
Три літри
17 марта 2023, 17:03
#
Знов київський пупоцентризм.
+
+15
Barmaley33
Barmaley33
17 марта 2023, 18:31
#
Ок, 26 березня комендантська година почнеться з 00:00, а 25-го березня комендантська почнеться як зазвичай о 23:00? Виходить, що 26-го в 00:00 буде 2 комендантські години одночасно?
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