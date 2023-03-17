В Киеве и области сокращают комендантский час

С 26 марта в Киеве и Киевской области планируется сократить комендантский час. Теперь он будет длиться с 00:00 до 05:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа — то есть будут работать на час дольше», — заявил глава столицы.

По его словам, магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

В приложении «Киев Цифровой» также пришло сообщение о сокращении комендантского часа в Киеве и области.

Еще там напомнили, что 26 марта в 3:00 Украина переходит на летнее время. Часы переводятся на час вперед.