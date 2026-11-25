Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 26 ноября 2026 года, на уровне 45,27 грн, что на 8 копеек меньше, чем накануне. Евро подешевел на 7 копеек — до 49,53 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины .

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 26 ноября 2026 года, на уровне 45,27 грн, что на 8 копеек меньше, чем накануне.

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Официальный курс валют на 26 ноября

По данным регулятора, официальные курсы основных иностранных валют будут составлять:

Доллар США — 45,27 грн, по сравнению с 45,35 грн 25 ноября.

Евро — 49,53 грн по сравнению с 49,60 грн накануне.

Таким образом, гривня укрепилась по отношению к обеим валютам после их подорожания в предыдущие дни.

Как изменился курс за последние дни

Снижение официального курса доллара произошло после двух дней роста.

На 24 ноября Нацбанк установил курс американской валюты на уровне 45,08 грн, а на 25 ноября повысил его на 27 копеек — до 45,35 грн.

На 26 ноября доллар подешевел на 8 копеек. Несмотря на это, по сравнению с 24 ноября его официальный курс остается выше 19 копеек.

Аналогичная ситуация наблюдается по евро. На 24 ноября его официальный курс составил 49,45 грн, на 25 ноября вырос до 49,60 грн, а на 26 ноября снизился до 49,53 грн.

Следовательно, за два дня европейская валюта остается дороже 8 копеек.