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16 марта 2023, 15:41 Читати українською

ЕЦБ повысил ставку до 3,5% годовых

Европейский центробанк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 3% до 3,5% на заседании в четверг, 16 марта. На такое же значение регулятор поднял ставку по депозитам — она была повышена до 3%. Ставка по маржинальным кредитам была повышена до 3,75%.

Европейский центральный банк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 3% до 3,5% — на заседании в четверг, 16 марта.
Фото: psm7.com

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Решение ЕЦБ

На предыдущем заседании в феврале ЕЦБ также поднял ставку на 50 базисных пунктов и заявил о намерении сделать то же самое на заседании в марте, после чего оценить ситуацию перед выбором дальнейшего направления своей денежно-кредитной политики.

Аналитики Bloomberg Economics прогнозировали, что на заседании на этой неделе Европейский центральный банк откажется от более раннего прогноза по повышению процентной ставки на 50 базисных пунктов и повысит ее только на 25 б.п. на фоне опасений по поводу состояния финансового сектора.

Читайте: Владельцам евро — «пристегнуться»: какие угрозы несут решения ФРС и ЕЦБ

Проблемы в швейцарском Credit Suisse, последовавшие за крахом американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital, лишили аналитиков уверенности в том, что ранее запланированное повышение действительно состоится.

В пресс-релизе ЕЦБ заявил, что планирует повышать ставки на последующих заседаниях, а решение будет зависеть от прогноза по инфляции и экономике.

Читайте также: Минюст США приступил к расследованию краха Silicon Valley Bank

Целью регулятора является возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню 2%. Инфляция в еврозоне (CPI) в феврале, по предварительной оценке, достигла 8,5%, сообщало Статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Инфляция оказалась выше прогноза — опрошенные Reuters эксперты ожидали показателя на уровне 8,2%.

Инфляция немного замедлилась по сравнению с уровнем 8,6% в январе 2023 года. Самая высокая годовая инфляция по итогам февраля была зафиксирована в Латвии (20,1%), Эстонии (17,8%) и Литве (17,2%), а самая низкая — в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6,1%). Максимальный уровень инфляции в еврозоне был зафиксирован в октябре 2022 года на уровне 10,6%.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года ЕЦБ поднял все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов и заявил о намерении увеличить их на такую же величину и в марте.

Большинство опрошенных Financial Times и Bloomberg аналитиков ожидали, что регулятор поднимет ставки на 50 б.п., как и планировал.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+25
bonv
bonv
16 марта 2023, 15:46
#
Як і очікувалось.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
16 марта 2023, 16:15
#
ФРС тоже на 50 б.п с 4.75 — до 5.25 … Тоже ждёшь…
+
+25
Kaleso
Kaleso
16 марта 2023, 16:55
#
Курс верх в Україні?
+
+25
yarg
yarg
16 марта 2023, 17:08
#
Ракетой :) .
+
0
bankir3
bankir3
16 марта 2023, 18:50
#
Більшість вважає, що підняття буде на +0,25% - інфляцію то Штати збили — зростання відсутнє
+
+10
Rubi0
Rubi0
16 марта 2023, 18:59
#
Нам такая Европа с инфляцией под 20% не нужна.
+
+10
yarg
yarg
16 марта 2023, 19:48
#
Никто и не заставляет. Болгария давно в ЕС , а на евро не переходит.
+
0
agfromua
agfromua
16 марта 2023, 22:37
#
Согласно Евростату средняя инфляция по ЕС за 2022 составила 9,2%, а в БГ 16%+. Потому с еврозону и не берут. Плюс не приняты некоторые правки к отдельным законам и бардак с правительством и Народным собранием, которые сменяются одно за другим. Пока отложили с 24-го на 25-й год…
+
0
Rubi0
Rubi0
16 марта 2023, 22:45
#
Если нет еврозоны, то тогда смысл вообще теряется. Ипотеки и автокредиты по 20% и у нас есть
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