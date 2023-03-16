ЕЦБ повысил ставку до 3,5% годовых

Европейский центробанк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 3% до 3,5% на заседании в четверг, 16 марта. На такое же значение регулятор поднял ставку по депозитам — она была повышена до 3%. Ставка по маржинальным кредитам была повышена до 3,75%.

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Решение ЕЦБ На предыдущем заседании в феврале ЕЦБ также поднял ставку на 50 базисных пунктов и заявил о намерении сделать то же самое на заседании в марте, после чего оценить ситуацию перед выбором дальнейшего направления своей денежно-кредитной политики.

Аналитики Bloomberg Economics прогнозировали, что на заседании на этой неделе Европейский центральный банк откажется от более раннего прогноза по повышению процентной ставки на 50 базисных пунктов и повысит ее только на 25 б.п. на фоне опасений по поводу состояния финансового сектора. Читайте: Владельцам евро — «пристегнуться»: какие угрозы несут решения ФРС и ЕЦБ Проблемы в швейцарском Credit Suisse, последовавшие за крахом американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital, лишили аналитиков уверенности в том, что ранее запланированное повышение действительно состоится.

В пресс-релизе ЕЦБ заявил, что планирует повышать ставки на последующих заседаниях, а решение будет зависеть от прогноза по инфляции и экономике.

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Целью регулятора является возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню 2%. Инфляция в еврозоне (CPI) в феврале, по предварительной оценке, достигла 8,5%, сообщало Статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Инфляция оказалась выше прогноза — опрошенные Reuters эксперты ожидали показателя на уровне 8,2%.

Инфляция немного замедлилась по сравнению с уровнем 8,6% в январе 2023 года. Самая высокая годовая инфляция по итогам февраля была зафиксирована в Латвии (20,1%), Эстонии (17,8%) и Литве (17,2%), а самая низкая — в Люксембурге (4,8%), Бельгии (5,5%) и Испании (6,1%). Максимальный уровень инфляции в еврозоне был зафиксирован в октябре 2022 года на уровне 10,6%.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года ЕЦБ поднял все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов и заявил о намерении увеличить их на такую же величину и в марте.

Большинство опрошенных Financial Times и Bloomberg аналитиков ожидали, что регулятор поднимет ставки на 50 б.п., как и планировал.