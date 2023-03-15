Кражи с карт, заоблачные кредитные долги и блокировка подозрительных клиентов

Проблемы с получением валютной наличности до сих пор остаются едва ли не самым главным предметом разногласий между банками и их клиентами. Но не только это доставляло хлопот потребителям финансовых услуг. «Минфин» выяснил, на что жаловались клиенты финучреждений в феврале и как банки решали эти жалобы.

Кто вошел в тройку лидеров

Февраль стал своего рода периодом затишья в отношениях банков и их клиентов. Если в последние полгода в разделе «Отзывы» читатели оставляли стабильно более 300 сообщений, то в этот раз их количество составило всего 259.

Банки тоже не проявляли особой активности в решении проблем потребителей финуслуг, и закрыли всего 69 заявок. Больше всех преуспели в лояльности к клиентам: monobank — удовлетворил 17 претензий, Приватбанк — 16, Сенс Банк — 10, А-Банк — 9, Укргазбанк — 6.

Звание «Народного банка» уже третий месяц подряд удерживает А-Банк. За первенство с ним борются банк в смартфоне monobank, который работает на лицензии Универсал Банка Сергея Тигипко, и еще один необанк — sportbank.

Но если в тройке лидеров на этот раз без изменений, то дальше в рейтинге следующие перестановки:

Укргазбанк поднялся на 4 позицию, потеснив Прокредит Банк;

Универсал Банк поменялся местами с Сенс Банком и занял 13 строчку,

Райффайзен Банк с 21 места переместился на 20, вытеснив Ощадбанк, который в итоге перекочевал на 22 место.

улучшил позиции Приватбанк, поднявшись в рейтинге с 22-го на 21 место.

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На что жаловались читатели «Минфина» в феврале

Несанкционированное списание средств, блокировка счетов финмониторингом, подводные камни кредитных карт — вот с чем еще приходилось сталкиваться нашим читателям-клиентам банков в феврале. Делимся реальными историями, чтобы уберечь других от попадания в аналогичные ситуации.

Как Приватбанк ограничил суммы заявок на снятие валюты

Поводом для жалоб потребителей финансовых услуг вот уже который месяц подряд остаются проблемы со снятием средств с текущих счетов и депозитов в валюте. Напряженность в этом вопросе, безусловно, спала, но все же далеко не всем вкладчикам удается забрать свои деньги вовремя и с ожидаемым профитом.

Банки каждый раз придумывают новые условия, которые усложняют потребителям получение наличной валюты. К уже привычным нехватке валюты в кассах, неожиданной автопролонгации и скрытых комиссий добавились ограничения по минимальной сумме персонального заказа наличных. Такое новшество, в частности, ввел Приватбанк — об этом сообщили сразу несколько пользователей.

Так, Георгий Денис рассказал, что открыл конвертационный депозит на €100. Но когда дело дошло до его получения по истечении срока, оказалось, что свободно снять средства невозможно.

«Банк отказывает в заказе валюты на такую сумму, минимум 300 у.е. Когда открывался вклад, такого ограничения не было», — пишет автор отзыва.

Другой пользователь под ником OlegAn79 тоже столкнулся с этой проблемой при заказе валюты в банке.

«До недавнего времени не было никаких проблем, 150, 250 дол. всегда все выдавали. Но… 50 долларов они перестали выдавать — «а потому что проблемы с наличными». А сегодня я вдруг узнаю, что я не могу заказать 200 долл… «Минимальная сумма заказа 300 USD», — возмущается клиент.

Как оказалось, ограничение минимальной суммы заявки по валюте в Привате — не новинка. По словам пользователя rosstikf, в январе оно тоже было, только тогда составляло 200 у.е.

«Открыл несколько депозитов в валюте, открывал так, чтобы получилось ровно 200 долларов, потому что минимальный заказ валюты от 200 долларов был в январе. Сегодня хочу заказать 200 долларов, которые пришли после окончания депозита, но не могу, потому что минимальная сумма уже от 300 долларов для заказа», — отметил rosstikf.

Потребители возмущаются, откуда взялись такие ограничения и почему никто не предупреждал о них перед оформлением вкладов. Но на это Приватбанк ответа не дал. Единственное, что сообщила служба поддержки финучреждения, так это то, что минимальная сумма персонального заказа наличных действительно есть, и установлена она в следующих размерах:

20 000 грн;

300 долл/евро.

«Получить наличные деньги без предварительного заказа также возможно при наличии в обращении кассы», — добавили в Приватбанке.

Запрос на комментарий по поводу того, когда банк установил минимальную сумму персонального заказа наличности, почему она именно такая, где прописана и какие варианты у вкладчика забрать наличные, если сумма меньше 300 евро или долларов, — Приват проигнорировал.

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Как с карты Райфа украли деньги на Ali

В январе на несанкционированное списание средств без процедуры подтверждения сделки массово жаловались клиенты Приватбанка. Теперь их боль разделили также пользователи Райффайзен Банка.

«21 февраля 2023 года на Aliexpress ушли все деньги с карты. Номер спорной транзакции 462937. Картой пользовалась безопасно, данные не разглашала», — сообщил читатель под ником v737.

«Вчера 21 февраля в 5 часов вечера были украдены средства с карты, которая никогда не использовалась в интернете и нигде не светилась. Была открыта как дополнительная. Было несколько транзакций в евро, причем такое впечатление, что мои лимиты кто-то сбросил до этого. Суммы списаний очень большие», — написал viks111.

В целом, в феврале о работе Райффайзен Банка потребители оставили 20 сообщений. В 7 из них — а это 35% — речь шла именно о несанкционированном списании средств.

Авторы отзывов утверждают, что никаких покупок и транзакций в интернете не совершали, карты никому не передавали, конфиденциальные данные не «светили».

«Карта физически находилась у меня, при этом ни к одному сайту я ее не добавлял никогда. Подтверждение транзакции с смс на номер телефона не приходило. Только пришло сообщение о списании средств… Выглядит как утечка частной информации пользователей банка», — предполагает andriif.

Потребители просят банк разобраться в ситуации, вернуть списанные из-за мошеннических действий средства, а виновных — наказать.

Что говорят в банке

В службе поддержки Райффайзена сочувствуют жертвам мошеннических действий и уверяют, что банк не проводит сомнительных списаний и не передает данные карт третьим лицам.

«Мы полностью понимаем ваше недовольство и возмущение — особенно когда ситуация возникает неожиданно. Но хотим заметить, что все списания банк осуществляет согласно поступающим запросам — и если в запросе на списание от сервиса были указаны все данные Вашей карты, то мы, к сожалению, не можем „отказать“ сервису в таком списании», — отмечают в Райфе.

В финучреждении говорят, что клиенты правильно сделали, что сразу обратились в банк с информацией об этом списании. А для более безопасного пользования, советуют сразу настраивать по карте функцию 3D-Secure.

«С помощью этой функции операции в интернете выполняются с подтверждением с помощью одноразового кода, который отправляется на номер телефона, и без ввода данного кода будет невозможно провести операцию», — объясняют в Райффайзене.

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Как кредитный долг клиента monobank вырос почти в 4,5 раза

Еще одной частой причиной недоразумений между банками и их клиентами являются кредитные карты. Они, конечно, пригодятся в наиболее непредсказуемых обстоятельствах. Но пользоваться ими следует очень ответственно, чтобы не «попасть» на лишние расходы.

Клиент monobank Виктория Павленко рассказала, как не может рассчитаться по рассрочке, которую оформила еще до войны. Она признается, что у нее не всегда была возможность платить свои обязательства: в какие-то месяцы вносила лишь частичные платежи, а бывало, что ничего не платила. Наконец-то ей удалось выйти на полные погашения, но сумма долга выросла уже в разы и стала для нее неподъемной.

«На долг насчитывается 3,1%, то есть у меня с 33 000 сумма выросла до 146 000 на карте… я просто плачу процент банку сумма стоит на месте… получается что пока у меня не будет 4500$ то буду чисто платить деньги в никуда», — говорит женщина.

Обращение в банк по поводу пересчета процентов или реструктиризации долга не принесли результата. Женщина признает свою ответственность за кредит, но из-за уменьшения доходов не может теперь его погасить.

В банке отмечают, что возможность предоставления реструктуризации рассматривается индивидуально с учетом многих параметров. В случае Виктории Павленко пойти на уступки пока не могут.

Клиенту рекомендуют по возможности вносить минимальный платеж и платежи по рассрочкам для постепенного погашения долга.

«Сейчас минимальный платеж — это 4% от суммы долга по карте, а сумма процентов, списываемых банком, — это 3,1% в месяц», — напомнили в службе поддержки monobank.

В то же время, в финучреждении обратили внимание, что если, кроме долга по карте, есть еще и рассрочки, то при невнесении суммы платежей по рассрочкам, они будут списываться с баланса карты, тем самым увеличивая сумму долга.

Пример другого пользователя доказывает, что использование кредитных карт всегда требует бдительности. Автор отклика под ником krv77 рассказал, как «попал» на проценты из-за ошибки в расчете грейс-периода.

«Пользуюсь кредитной картой „100 дней“. 01.12.22 вывел карту в +38 грн, перечислив задолженность в грейс-периоде… Тогда же, 01.12 совершил покупку на 128 грн. Дальнейшие покупки совершал в период с 02.12 и позже», — написал клиент Райффайзен Банку.

Проблем, казалось бы, не должно было возникнуть, тем более, что согласно информации в приложении, грейс-период заканчивался 13.03. Но уже вскоре пользователь обнаружил, что должен банку, поскольку вне льготного периода использовал 90,50 грн.

«То есть, видимо, получилась такая история, что расходы в день погашения прошедшего грейс-периода попали в него же, и у них не было 100 дней. 38 — 128 = -90», — посчитал он.

Пользователь предположил, что ему, скорее всего, придется заплатить проценты, начисленные на задолженность из-за выхода из грейс-периода. И хуже всего, что это будет не на 90 грн, а на всю сумму за три месяца.

В службе поддержки Райффайзен Банка подтвердили предположение клиента, почему сложилась такая ситуация.

«При пополнении карты и закрытии предыдущего льготного периода необходимо дождаться, когда сумма пополнения обработается и отобразится в выписке, — обычно, это занимает до 2-х дней. После чего нужно проводить уже новый платеж для открытия нового льготного периода», — обратили внимание в финучреждении.

В банке также отметили финансовую подкованность клиента и то, как ответственно он следит за своим счетом. При этом пообещали рассмотреть его случай в индивидуальном порядке. В итоге, ситуация была решена в пользу клиента.

«Я специально дождался даты планового списания, а затем и первого числа — лишних денег с меня не сняли в виде процентов», — сообщил через некоторое время krv77.

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Как Сенс Банк отказался от «подозрительного» клиента

Потребители финансовых услуг не прекращают сообщать, как банки ни с того, ни с сего разрывают с ними отношения и перестают обслуживать их счета. Такие неприятные сюрпризы случались с клиентами многих банков, в частности, Приватбанка, monobank, ПУМБ, Сенс Банка и других.

Так, пользователь под ником multikiron рассказала, как после шести лет сотрудничества вдруг стала неугодной Сенс Банку, имея при этом в учреждении открытый валютный депозит.

«…Без никаких предупреждений Альфабанк (теперь Сенс Банк, — ред) заблокировал мои счета, при том что депозит на момент блокировки еще не закончился, и только через полтора месяца с даты блокировки должен быть мне зачислен на карточный счет», — сообщила multikiron.

По словам пользователя, депозит по условию обслуживания должен быть выдан ей без комиссий в кассе банка. Теперь же банк отказывается выдавать валюту в кассе своего банка, а предлагает сделать свифт-перевод на валютный счет клиента, открытый в другом банке за за €25.

Клиент утверждает, что в банке не идут навстречу в решении этого вопроса и наотрез отказывают в обслуживании, несмотря на то, что она предоставила справку о доходах и декларацию ФОП.

Позиция банка

В службе поддержки банка не разъяснили причины, почему прекращают дальнейшее обслуживание счетов клиента. Только сообщили, что блокировка финансового мониторинга не является личным решением банка.

«Решение принимает не банк, не какой-то конкретный отдел, и даже, если вы предоставите нам все нужные документы — мы отправляем их в финмониторинг, и именно они решают, будет ли снята блокировка», — подчеркнули в Сенс Банке.

Не предложили в банке и альтернативное решение относительно валютного депозита, еще раз подчеркнув, что при такой блокировке не могут выдать средства в кассе банка.

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