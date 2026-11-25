В среду, 25 ноября 2026 года, средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 69 копеек — до 81,57 грн за литр. Дизельное топливо подешевело на 58 копеек — до 96,97 грн за литр. Стоимость автогаза уменьшилась на 10 копеек — до 61,88 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные Минфина .

Cредняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 69 копеек – до 81,57 грн за литр.

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Как изменились цены на топливо

По данным мониторинга, 25 ноября средняя стоимость премиального бензина А-95 составила 85,13 грн за литр, что на 69 копеек меньше, чем накануне.

Обычный бензин А-95 подешевел на 69 копеек — до 81,57 грн за литр.

Бензин А-92 стоил в среднем 77,94 грн за литр, потеряв за сутки 30 копеек.

Дизельное топливо снизилось в цене на 58 копеек — до 96,97 грн за литр, а автогаз подешевел на 10 копеек — до 61,88 грн.

Цены снижаются второй день подряд. В частности, 24 ноября бензин А-95 подешевел на 1,42 грн — до 82,26 грн за литр, а дизель — на 1,12 грн, до 97,55 грн.

Таким образом, всего за два дня средняя стоимость бензина А-95 уменьшилась на 2,11 грн за литр, а дизельного горючего — на 1,70 грн.

Сколько стоит бензин на популярных АЗС

Самые низкие цены на бензин А-95 среди приведенных сетей зафиксированы на заправках Авантаж 7, где литр стоит 78,95 грн.

В сети БРСМ-Нефть бензин А-95 продается за 79,08 грн за литр, на АЗС «Укрнефть» — за 79,90 грн.

На заправках UPG литр бензина А-95 стоит 80,90 грн, а в сети BVS — 82,90 грн.

Дороже всего среди указанных сетей бензин продают на ОККО и WOG — по 84,90 грн за литр.

Таким образом, разница между самой низкой и высокой ценой А-95 в этих сетях составляет около 6 грн за литр.

Где самый дешевый дизель и автогаз

Дизельное топливо среди указанных сетей дешевле всего на АЗС «Авантаж 7» — 93,95 грн за литр.

На БРСМ-Нефть дизель стоит 94,13 грн, на «Укрнефти» — 95,90 грн, а на UPG — 96,13 грн за литр.

В сети BVS дизельное топливо продается за 97,90 грн, тогда как на ОККО и WOG — по 99,90 грн за литр.

Относительно автогаза, самая низкая цена среди приведенных сетей предлагает «Авантаж 7» — 59,45 грн за литр.

На БРСМ-Нефть газ стоит 59,86 грн, на BVS — 59,90 грн, на «Укрнефти» — 61,05 грн, а на UPG — 61,90 грн.

Самые высокие цены на газ зафиксированы на ОККО и WOG — по 63,50 грн за литр.

Сколько стоит заправить полный бак

По средним ценам на 25 ноября заправка 50-литрового бака бензином А-95 обойдется примерно в 4 079 грн.

Полный бак дизельного горючего такого же объема будет стоить около 4 849 грн, а автогаза — 3 094 грн.

Благодаря двухдневному снижению цен, заправка 50 литров бензина А-95 подешевела примерно на 106 грн, а дизельного горючего — на 85 грн.