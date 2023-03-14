Как и когда будут национализировать Сенс Банк

НБУ внес законопроект, который позволяет забрать системный банк у акционеров под санкциями. Причина его появления очевидна: подготовить законодательную почву для национализации Сенс Банка ( Sense Bank ). «Минфин» обсудил с экспертами такую возможность, которую многие ждут с 24 февраля 2022 года, и проанализировал ситуацию в самой структуре.

Зачем для Сенса нужен новый закон

С начала 2023 года по финансовому рынку активно ходил слух о том, что Национальный банк готовит под национализацию Сенс Банка отдельный законопроект. Теперь же эту информацию подтвердили официально.

Документ вносит изменения в недавно принятый закон об особенностях вывода с рынка системно важного банка во время войны (№ 2643-IX). Его изначально называли альфабанковским, хотя Нацбанк отмечал, что действие положений этого закона может распространяться на любой из системных банков (Альфа-Банк/Сенс Банк в том числе).

Читайте также: НБУ обновил список системно важных банков

Позже нацбанковцы заговорили о том, что новый документ нуждается в доработке.

«Для нас это очевидно, и мы начали двигаться в направлении усовершенствования профильного законодательства. Пока не готовы разглашать детали», — говорится в официальном ответе Национального банка для «Минфина».

Полный текст нового документа пока не публиковался. Однако уже известно, что его ключевой пункт — право государства провести национализацию системного банка, если его акционеры оказались под санкциями, как и в истории с Sense Bank.

«По моему мнению, важно, чтобы непрозрачная структура собственности банка могла быть основанием для потенциальной национализации исключительно в случае, когда банк и/или его акционеры имеют реальную возможность привести структуру собственности банка в соответствие с законодательством, но умышленно не делают этого.

Если же банк/акционеры не могут исправить ситуацию со структурой собственности по не зависящим от них причинам, это не должно быть основанием для вывода банка с рынка/национализации", — прокомментировал «Минфину» возможность законодательных изменений партнер-основатель и руководящий партнер Arzinger Тимур Бондарев.

Читайте также: Фридман и Авен собираются продать свои доли в российском Альфа-Банке в обмен на снятие санкций — FT

Эксперты ждут от Национального банка хорошо проработанной мотивационной базы. Ее считают слабой стороной уже действующего закона № 2643-IX, и более существенных обоснований ждут в новом документе.

Особенно с учетом того, что банк с российскими акционерами не был закрыт/национализирован за год войны. Хотя на второй день вторжения войск рф Нацбанк выдворил с нашего финансового рынка два российских банка с государственными акционерами — Проминвестбанк (принадлежал Внешэкономбанку) и Международный резервный банк (Сбербанку РФ).

«Обоснования, как и зачем выводить с рынка «живые» банки, я пока не увидел, как и рабочего алгоритма, который будет компромиссным для всех участников. Банковские учреждения сильнее интегрированы в международные отношения, чем предприятия других отраслей, поэтому решения по отношению к банкам будут оценены иностранными инвесторами/кредиторами в контексте качества операционной среды.

Кредиторы/инвесторы из других стран — это не политики/активисты, они обращают внимание на политические мотивы действий властей далеко не в первую очередь", — говорит директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Заплатят или нет

Четкое обоснование национализаций, по мнению экспертов, нужно не столько для объяснений с российскими негосударственными владельцами или для возможных судов в будущем, сколько для будущих инвесторов.

«Это очень важно для любого иностранного инвестора, который рассматривает инвестиции в Украину и должен четко понимать, что именно его ждет. В противном случае подобный кейс будет рассматриваться, как государственное рейдерство, и будет иметь бешеные негативные репутационные последствия для Украины в будущем.

Важно также помнить, что речь не идет о подарке, — государство должно возместить полную рыночную стоимость актива, который оно забирает под собственный контроль", — считает партнер, руководитель практики банковского и финансового права Arzinger Александр Плотников.

При этом нет единой точки зрения, как считать рыночную стоимость банка, особенно в условиях войны. Большинство экспертов считают, что она должна привязываться к размеру уставного капитала, из которого должны вычитаться убытки и проблемные кредиты.

Однако трудно представить, чтобы Украина, которая сражается с российскими оккупантами, возмещала потери российским же акционерам от национализации.

«Ведь российские владельцы в таком случае получат прибыль из госбюджета Украины, с которой заплатят налоги стране-террористу. Мы не можем спонсировать (формировать налоговые отчисления) нашего захватчика, оплачивать войну против себя же», — подчеркнул в беседе с «Минфином» управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex» Виктор Мороз.

При этом он практически не сомневается, что российские владельцы Сенс Банка будут судиться с украинским государством, доказывая, что национализация нарушает принципы частной собственности.

«Действующее законодательство защищает исключительно интересы государства и вкладчиков банка. С одной стороны, это понятно, поскольку в абсолютном большинстве случаев именно вкладчики и государство несут финансовые потери. Но с другой стороны, нельзя забывать о принципе нерушимости права частной собственности и обязательного возмещения стоимости объектов права частной собственности в случае их принудительного отчуждения, которые закреплены в Конституции Украины. Именно в этом могут состоять претензии со стороны акционеров банка», — разъяснил Тимур Бондарев

Полгода на национализацию

На финансовом рынке тему национализации Sense Bank (Альфа Банка) обсуждали весь 2022 год, многих удивляло, что власти затягивают этот процесс. Источники «Минфина» рассказали, что даже работники банка смирились с тем, что со временем он станет государственным. Хотя все-таки есть опасения, что вхождение государства в Сенс может быть воспринято негативно рынком, и до недавнего времени все еще обсуждалась идея простого введения ограничений на работу банка вместо национализации.

Впрочем, после подтверждения Нацбанком информации о подготовке под Сенс Банк специального законопроекта большинство аналитиков ждет, что государство его заберет.

«Уверен, что власти подойдут к процессу максимально взвешенно и тщательно подготовятся. После принятия нового закона от Нацбанка до фактической национализации Сенса может пройти до полугода. НБУ и Минфин еще детально проработают все подзаконные акты, чтобы к ним не было вопросов. А после подготовят общественность к вхождению в капитал этого банка», — полагает Виктор Мороз.

Как сообщили «Минфину» источники в парламенте, депутаты не намерены откладывать рассмотрение соответствующего законопроекта в долгий ящик — его готовы принять уже на следующей неделе.

Считается, что регулятор сможет избежать негативного влияния национализации на финансовый рынок, если правильно подготовится к процессу и не будет сильно затягивать процедуры.

«Главное, чтобы национализация не привела к турбулентности на рынке, как в финансах (взаимные лимиты банков, стоимость ресурсов, долговые отношения), так и у клиентов (физических и юридических лиц). Поэтому необходима пошаговая дорожная карта с определенными рисками и возможными решениями для гипотетически возникающих проблем», — подчеркнул в беседе с «Минфином» финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит с Сенсом сейчас

Такой подход имеет и обратную сторону — риски по ухудшению финансового состояния Сенс Банка. Эксперты не исключаются также и несанкционированные оттоки капитала, даже при том, что в банке уже наверняка работает куратор Национального банка — контролер со стороны регулятора.

Такие контролеры в 2014—2016 годы были во всех проблемных структурах, однако после закрытия 90 банков (половины нашей банковской системы) НБУ впоследствии сообщал о схемах по выводу капитала, хищениях и открытиях уголовных дел по разным махинациям. Многие пострадавшие вкладчики до сих пор не могут понять, как при контроле Нацбанка такие вещи могли происходить в закрываемых финучреждениях.

Есть надежда, что подобного не случится в истории с Сенс Банком, однако об этом риске всегда нужно помнить и следить хотя бы за его публичной отчетностью, которую регулярно публикует НБУ. Она, надо сказать, оставляет желать лучшего.

Вот такая динамика по основным показателям Сенс Банка, если сравнить данные за 2021 и 2022 годы:

вклады населения — сократились на 12,1% (до 42,98 млрд грн), по банковской системе рост на 28,4% (до 933,6 млрд грн);

— сократились на 12,1% (до 42,98 млрд грн), по банковской системе рост на 28,4% (до 933,6 млрд грн); вклады бизнеса — сократились на 55,2% (до 18,2 млрд грн), по системе — рост 17,9% (до 942,7 млрд грн);

— сократились на 55,2% (до 18,2 млрд грн), по системе — рост 17,9% (до 942,7 млрд грн); общие активы — сократились на 23,5% (до 95,9 млрд грн), по системе — рост на 15,2% (до 2,7 трлн грн);

— сократились на 23,5% (до 95,9 млрд грн), по системе — рост на 15,2% (до 2,7 трлн грн); общий кредитный портфель — сократился на 29,3% (до 42,7 млрд грн), по системе — снижение на 10,3% (до 688 млрд грн);

— сократился на 29,3% (до 42,7 млрд грн), по системе — снижение на 10,3% (до 688 млрд грн); портфель ОВГЗ — сократился на 62,5% (до 3,6 млрд грн), по системе — снижение на 11,5% (до 483,1 млрд грн);

— сократился на 62,5% (до 3,6 млрд грн), по системе — снижение на 11,5% (до 483,1 млрд грн); собственный капитал — сократился на 53,7% (до 6 млрд грн), по системе — снижение на 14,5% (до 218,5 млрд грн);

— сократился на 53,7% (до 6 млрд грн), по системе — снижение на 14,5% (до 218,5 млрд грн); чистая прибыль — сократилась на 309,9% (до -6,97 млрд грн), по системе — снижение на 68% (до 24,7 млрд грн).

Понятно, что минувший военный год стал одним из самых сложных в современной истории нашей банковской системы, и «Минфин» уже детально анализировал общие результаты ее работы. Однако, как видно из сведенных данных, Сенс Банк не показал прироста/улучшения не по одному из ключевых показателей, хотя система по ряду составляющих двигалась в лучшую сторону.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: впервые за 4 года изменился лидер

В то же время Sense Bank не потерял платежеспособность и не нарушает ключевые экономические нормативы. Иначе НБУ не нужно было готовить под национализацию дополнительный законопроект, и банк забрали бы еще по закону № 2643-IX, который позволяет это сделать при наличии проблем с платежеспособностью.

Как банк решает проблемы из-за токсичного названия

В конце февраля в соцсетях стали появляться жалобы людей, которые говорили о блокировках операций с карточками Сенс Банка в Европе. У «Минфина» не было возможности проверить достоверность этих претензий, потому мы постарались задать побольше вопросов самому банку.

Там подтвердили, что иногда у его клиентов возникали проблемы с платежами и блокировки, но это происходило ранее.

«Вопросы с блокировкой платежей за границей возникали весной-летом 2022 года из-за санкций против российского Альфа-Банка. Каждый такой кейс решался командой непосредственно с иностранным банком, который ошибочно блокировал операции просто из-за аналогичного названия «Альфа-Банк».

После предоставления информации о том, что Альфа-Банк Украина не под санкциями, что банк — отдельное юридическое лицо, что подтверждено Министерством финансов США и Министерством иностранных дел Великобритании, вопрос решался", — ответили в пресс-центре Sense Bank по запросу «Минфина».

Это подтверждал в свое время и наш Национальный банк: в отношении украинского Альфа-Банка не вводились санкции в мире, в отличие от российской структуры и ее «дочек» в других странах. Украинскую Альфу оставили за скобками всех ограничений, чтобы на нее не распространялись запреты и табу.

При этом даже сейчас у клиентов Сенс Банка могут иногда возникать проблемы, что не отрицают в финучреждении.

«Сейчас жалобы о блокировании платежей Sense Bank единичные. Уже в этом году по просьбе банка SWIFT сменит BIC, что будет отображать новое название банка — это полностью нивелирует возможность ошибочной блокировки», — уточнили в Sense Bank.

Там также заверили, что на банк жалуются не больше, чем и на другие финучреждения. Основные темы обращений:

погашение кредитов;

карточные транзакции (лимиты и снятие наличных);

дистанционное обслуживание по вопросам, которые ранее можно было решить только в отделении, или же по которым необходимо звонить в банк (актуально для временно оккупированных территорий и заграницы).

В Сенс Банке говорят, что для их клиентов не вводилось каких-либо дополнительных ограничений или запретов, кроме общих для всех правил, введенных НБУ на период войны:

по лимитам снятия наличных за границей (до 100 тыс. грн/мес.), по получению наличных со счетов в Украине (до 100 тыс. грн/день) и пр.

В банке говорят, что операции их клиентов не ограничивались международными платежными системами VISA и MasterCard. А Нацбанк проверял структуру наравне с остальными украинскими банками.

«Начиная с лета 2022 года НБУ проводит проверки всей банковской системы — как частных, так и государственных банков. Sense Bank не исключение. Внутренние процедуры банка соответствуют лучшим международным практикам и украинскому законодательству, однако в случае получения замечаний и рекомендаций со стороны регулятора банк в кратчайшие сроки вносит соответствующие изменения», — заверили в Sense Bank.