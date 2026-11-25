В октябре 2026 года украинские банки получили 11,54 млрд грн чистой прибыли — больше всего за один месяц с ноября 2025 года. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 44,4%, однако остался на 6,1% ниже, чем в октябре прошлого года. В то же время, за десять месяцев чистая прибыль банковской системы сократилась на 30,8% — до 91,2 млрд грн. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные банковской статистики.

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Сколько заработали банки в октябре

Несмотря на сокращение прибыли в годовом исчислении, октябрь стал самым успешным месяцем для банковской системы с начала 2026 года.

Чистая прибыль финучреждений составила 11,54 млрд грн, что на 44,4% больше, чем в сентябре.

По итогам января-октября банки получили 91,2 млрд грн чистой прибыли. Это на 30,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время прибыль до налогообложения выросла на 8% — до рекордных 183,6 млрд. грн.

Таким образом, сокращение чистого финансового результата произошло не из-за падения общей прибыли до налогообложения, а прежде всего из-за существенного увеличения налоговых расходов.

Доходы банков превысили 563 млрд грн

За десять месяцев 2026 года совокупные доходы украинских банков выросли на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 563,1 млрд грн.

Основным источником поступлений остаются процентные доходы, на которые приходится 72,2% от общей суммы, или примерно 406,6 млрд грн.

В то же время расходы банков увеличивались значительно быстрее доходов — на 38,5%, до 471,9 млрд грн.

Наибольшую долю расходов составили процентные расходы — 29,8%. Еще 26,6% приходилось на административные расходы, а 19,6% — на налог на прибыль.

Почему банки платят рекордные налоги

Одной из главных причин сокращения чистой прибыли стало применение в 2026 году повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% вместо 25%, действовавших в 2025 году.

За январь-октябрь сумма начисленного налога на прибыль составила 92,39 млрд грн. Это на 141,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

То есть банки нарастили прибыль до налогообложения, но значительно большую его часть направили на налоговые обязательства.

Ранее Национальный банк предупреждал, что повышенное налогообложение может ограничивать возможности банков наращивать кредитование из-за уменьшения объемов прибыли, остающейся для пополнения капитала.

Банки увеличили расходы на резервы

Еще одним фактором давления на финансовые результаты стал рост отчислений в резервы под риски.

За десять месяцев их объем достиг 20,9 млрд. грн., увеличившись на 132,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Увеличение резервирования происходит на фоне расширения кредитования. В то же время, сам по себе прирост резервов не обязательно означает ухудшение качества кредитного портфеля: он может быть связан и с увеличением объемов выданных кредитов.

Как ранее сообщал «Минфин», НБУ фиксирует самый продолжительный за последние 15 лет период высоких темпов роста кредитования. В то же время регулятор отмечает необходимость хранить достаточный капитал для покрытия рисков.

Что происходит с прибыльностью банков

Предыдущая статистика также свидетельствовала о сокращении чистой прибыли банковской системы.

За девять месяцев 2026 года украинские банки заработали 79,65 млрд грн — на 33,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время, прибыль до налогообложения за этот период увеличилась на 4,5%, что подтверждает основную тенденцию года: операционные результаты банков остаются положительными, но повышенные налоги существенно уменьшают их чистую прибыль.

Таким образом, несмотря на самую высокую месячную прибыль с ноября прошлого года, банковская система завершает десять месяцев 2026 года со значительно более низким чистым финансовым результатом, чем в прошлом.