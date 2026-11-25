Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал , какие предохранители предусмотрены в законе о виртуальных активах, принятом Верховной Радой 25 ноября. Среди них — проверка структуры собственности криптокомпаний, контроль за допуском иностранных токенов на украинский рынок и единые требования для украинских и зарубежных участников.

Контроль за допуском иностранных токенов, проверка структуры собственности криптокомпаний и одинаковые требования к украинским и зарубежным участникам рынка. Пышный назвал три ключевых вопроса, которые удалось урегулировать. Фото:

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Что изменится для иностранных токенов

Одним из ключевых вопросов при доработке законопроекта стал допуск иностранных токенов на украинский рынок. В НБУ обратили внимание на риск неконтролируемого обращения цифровых активов, фактически могут выполнять функции электронных денег.

В финальной редакции документа предусмотрели механизмы контроля за допуском таких активов. Пышный объяснил, что это должно предотвратить ситуацию, когда токены, которые по своим функциям приближаются к электронным деньгам, будут обращаться без надлежащего регулирования.

Одинаковые требования для украинских и иностранных компаний

Еще один вопрос касался условий работы участников крипторинки. По словам главы НБУ, предыдущая редакция законопроекта содержала регуляторные пробелы, которые могли создавать неравные условия для украинских и зарубежных компаний.

В частности, такие пробелы могли позволять отдельным участникам обходить установленные требования и избегать надзора. В финальном тексте закона эти положения были устранены.

Пышный также подчеркнул, что при доработке документа было важно убрать нормы, которые могли создавать предпосылки для монополизации рынка и коррупции.

Как будут проверять владельцев криптокомпаний

Отдельный блок изменений касается авторизации компаний, предоставляющих услуги с виртуальными активами. Закон предусматривает прозрачные процедуры допуска на рынок и возможность проверять структуру собственности таких компаний.

Этот вопрос Пышный связал с риском проникновения российского капитала в украинский крипторынок.

«Это важно для минимизации коррупционных рисков и недопущения на рынок российского капитала», — отметил глава НБУ.

Кто будет контролировать участников рынка

Закон также закрепляет распределение регуляторных полномочий между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

НКЦБФР будет авторизовать и осуществлять надзор за предоставлятелями услуг в сфере виртуальных активов. Исключение составят компании, обменивающие виртуальные активы на средства.

За эту деятельность, а также за авторизацию и надзор за эмитентами токенов электронных денег будет отвечать НБУ.

Пышный объяснил, что для Национального банка важно не допустить ослабления его полномочий по обеспечению ценовой и финансовой стабильности.

«При качественном системном регулировании развитие рынка виртуальных активов и обеспечение ценовой и финансовой стабильности — вполне совместимые задачи», — написал он.

Новый закон также учитывает основные подходы европейского регламента MiCA, устанавливающего правила работы рынка криптоактивов в ЕС. По оценке Пышного, это должно способствовать интеграции Украины в европейское финансовое пространство.

Глава НБУ отметил, что именно принятие закона еще не завершает работу над регулированием крипторынка. Предстоит его практическое внедрение, а эффективность новой системы будет зависеть от качества имплементации документа и взаимодействия между регуляторами.

Напомним

25 ноября 2026 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10225-д, который вводит правила регулирования рынка криптовалют и налогообложения операций с виртуальными активами.