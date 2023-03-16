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16 марта 2023, 15:31 Читати українською

Нацбанк будет постепенно отменять ограничения на валютном рынке, которые ввели в начале войны

НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, введенные в начале 2022 года в связи с войной, заявил глава банка Андрей Пышный на брифинге.

НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, введенные в начале 2022 года в связи с войной, заявил глава банка Андрей Пышный на брифинге.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Мы имеем устойчивое намерение и четкое видение того, как перейти к смягчению административных ограничений и валютной либерализации», — сказал он.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы имеем устойчивое намерение и четкое видение того, как перейти к смягчению административных ограничений и валютной либерализации», — сказал он.

Пышный отметил, что украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности.

«Они привели к соответствующему профициту. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более если мы намерены перейти к валютной либерализации», — сказал Пышный.

По его словам, избыток средств, сформированный в украинской экономике в прошлом году, должен быть структурирован посредством привлечения банками средств на срочные депозиты с привлекательными ставками, чтобы позволить НБУ сделать следующий шаг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 34

+
+55
Vadim531
Vadim531
16 марта 2023, 15:44
#
Так повышайте ставки по депозитам если хотите чтоб кто-то туда деньги нес, а не так как сейчас через пипетку когда по 1−1,5% банки повышают ставку
+
0
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 15:49
#
Вони і так непогано підвищені, до війни було 10−12%, зараз вже 17%
+
+238
MrDean
MrDean
16 марта 2023, 16:06
#
Ставка 25%, инфляция 30%…
Скажите, вы не дружите с калькулятором ?
+
0
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 16:11
#
Якраз дружу, ситуацію з інфляцією пояснював тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193777/
+
+60
MrDean
MrDean
16 марта 2023, 16:20
#
Алё, сынок. Я даже читать не буду.
Покупаешь US2YT Под 6% в $$$ если больше ничего не знаешь и все. Но ты же даже не знаешь что это такое. Пиши себе свои писюльки, но не позорься, потому как мне даже стыдно за тебя
+
+9
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 16:27
#
Зрозуміло, я так і думав, що ви просто не вмієте рахувати :) +51% річних у доларовому еквіваленті не краще, ніж 6%? :) https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/198897/
+
+45
seaman
seaman
16 марта 2023, 17:37
#
Я за підтримку ЗСУ, але ваші +51% у юсд нагадує дурень думкою богатіє, якби та якби. А ті, хто не купив бакс по 45, що з ними, вже не +51%.
+
0
hisiheb945
hisiheb945
16 марта 2023, 19:38
#
1. Рахувати від тих хто купив по 45 це маніпуляція і не трохи.
2. Гривня — це гра в неконтрольовану спекуляцію, оскільки який буде курс залежить не просто від ринку чи облікової ставки, а яким його виставлять. З цього випливає питання
3. Чи sustainable така спекуляція? Сьогодні виграв, а завтра програв? Давайте глянемо що там у довгу USD/UAH (20 і 10 років).
Для 20 років: USD/UAH 30% зростання в рік по курсу НБУ.
Для 10 років: USD/UAH 36% зростання в рік по курсу НБУ.
+
+9
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 19:59
#
Які 45? Ви взагалі дивились таблиці? Перше порівняння з курсу 41.9, друге — з курсу 40.65.
+
0
hisiheb945
hisiheb945
16 марта 2023, 21:50
#
Таблиці бачив, ви оперуєте терміном «Курс рівності», це що взагалі таке? Якщо НБУ відпустить або підвищить курс не враховуєте в це значення?
+
0
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 21:58
#
Курс рівності, це той курс, при якому купівля долару буде так само вигідна, як і гривневий інструмент. Якщо курс буде вище позначки — тоді купівля долару була вигідніша, якщо курс буде нижче позначки — значить, гривневі інструменти у виграші
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 марта 2023, 20:24
#
Послушаю . и как вы из собираетесь приобрести ? с учетом запретов и комиссий ? запреты можно обойти как-то , но с такими комиссиями что вам эти 6% будут не милы .
+
0
MrDean
MrDean
16 марта 2023, 22:02
#
Я же говорил не знаешь, что вам расказывать если вы даже не знаете как IB счет открыть
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 марта 2023, 22:32
#
Черт , у меня есть аккаунт в IB , дальше профессор , дальше , как вы туда СЕЙЧАС заводить собрались . Под какой процент . Вы понимаете если по пути вы теряете 5% , то покупка трежурок принесет нулевую выгоду как минимум год .

Или профессор не знает что у нас запрещены сейчас все SWIFT , и все инвестиционные платежи с карт , как с гривневых , так и с валютных .
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 марта 2023, 20:52
#
В твоїх разрахунках зростання курса 6% ,а депозит 13,5.А в житті зростання 20%, а депозит 13.
+
0
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 21:50
#
Ні, долар не зростає на 20% щороку. Таке зростання буває лише під час криз, коли населення масово гребе валюту, чим влаштовує девальвацію. У іншій ситуації девальвація завжди нижча за гривневі інструменти.
+
0
hisiheb945
hisiheb945
16 марта 2023, 22:01
#
Це правда, однак чи легко передбачити кризу за 6 міс. чи за 12 міс? Штука в тому, що Treasury Bond можна продати в будь-який момент. Натомість у нас облігації працюють так як і строковий депозит.
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 марта 2023, 22:09
#
Даааа, вот зеля у власти и уже было 2 прыжка выше депозита, ждемс третий.Но самое противное,КУДА идут эти деньги
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 марта 2023, 22:36
#
До зели этого не было же ?

идут в прибыль банков
+
+42
bonv
bonv
16 марта 2023, 15:47
#
Розмиті обіцянки-цяцянки. Тьфу блін…
+
+95
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
16 марта 2023, 16:26
#
Главное встреча курсов НБУ/черного, и таблички с курсом вернуть на каждый угол.
+
+60
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 марта 2023, 16:40
#
Я боюсь нашої банківської системи. Причина не можливість отримати кредит на середню суму пересічному громадянину. Тільки вузький круг осіб під дібільноваті програми. Це мене бентежить сильно
+
+5
hisiheb945
hisiheb945
16 марта 2023, 19:21
#
Ну так, а ще кредити видають під 15% в той час як у багатих країнах 7−8%. Хз якщо чесно за рахунок чого середній українець має платити вдівчі більше відсотків ніж середній американець.
+
+96
Ave Bael
Ave Bael
16 марта 2023, 17:18
#
НБУ палкой загоняет покупать долговые бумаги обанкротившегося и проворовавшегося правительства, с четырех сторон подпертого костылями.

Какая разница, сколько процентов, если они выплачены не будут. Когда на счету накапливается больше 2к евро — вывожу заграницу, принципиально подальше от зеленых воров.
+
0
seaman
seaman
16 марта 2023, 17:44
#
Які гроші, які гроші, а трьохлітрова склянка вміщує 300к ойро. А чому коли 2к, а не 1к, або 3к?
+
+44
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 17:46
#
Вчора були виплати по облігаціям, менше читайте странуЮа) Усе виплачують і будуть виплачувати.
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 марта 2023, 18:15
#
А що таке странаЮа? Пузир вже надувся
+
+15
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 19:19
#
Ага, пузир, пружина, та інші казочки від кабанчиків)) Чули вже багато разів :)
+
+15
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 марта 2023, 20:05
#
Правильно продовай квартиру, машину, ще запозич грошей у знайомих і вкладайся, заробиш…Вспамятав , який курс гривні був, коли її вводили-1,6 за доллар, а зараз 38,7. Да кабанчик, це казки
+
0
Alex2006
Alex2006
16 марта 2023, 21:47
#
У вас якесь дивне сприйняття реальності. Мій фінансовий результат можете подивитись тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/198422/
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 марта 2023, 20:29
#
Тоже послушаю , как , с какими комиссиями ? 2к — это совсем немного , но все же , не проще просто наличными отложить ?
+
0
Faraday
Faraday
16 марта 2023, 21:27
#
5 років тут пишуть вже про «обанкротившегося и проворовавшегося правительства»
+
+15
Oleksii Alexey
Oleksii Alexey
16 марта 2023, 18:06
#
Банк ОТР Запорожье заявляет, что ему депозитчики не нужны!
ЕАли только те, которые готовы милллионы положить на депозит под 6% годовых.
Это был официальный ответ, после того, как я пожаловался на банк ОТР в minfin.com.ua.
Так как я хотел открыть депозит в долларах США.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
16 марта 2023, 21:05
#
Плани позитивні. Сподіваємось на втілення.
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