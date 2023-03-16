Нацбанк будет постепенно отменять ограничения на валютном рынке, которые ввели в начале войны

НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, введенные в начале 2022 года в связи с войной, заявил глава банка Андрей Пышный на брифинге.

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«Мы имеем устойчивое намерение и четкое видение того, как перейти к смягчению административных ограничений и валютной либерализации», — сказал он.

Пышный отметил, что украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности.

«Они привели к соответствующему профициту. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более если мы намерены перейти к валютной либерализации», — сказал Пышный.

По его словам, избыток средств, сформированный в украинской экономике в прошлом году, должен быть структурирован посредством привлечения банками средств на срочные депозиты с привлекательными ставками, чтобы позволить НБУ сделать следующий шаг.