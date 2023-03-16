НБУ планирует ослабить ограничения на валютном рынке, введенные в начале 2022 года в связи с войной, заявил глава банка Андрей Пышный на брифинге.
Нацбанк будет постепенно отменять ограничения на валютном рынке, которые ввели в начале войны
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«Мы имеем устойчивое намерение и четкое видение того, как перейти к смягчению административных ограничений и валютной либерализации», — сказал он.
Пышный отметил, что украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности.
«Они привели к соответствующему профициту. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более если мы намерены перейти к валютной либерализации», — сказал Пышный.
По его словам, избыток средств, сформированный в украинской экономике в прошлом году, должен быть структурирован посредством привлечения банками средств на срочные депозиты с привлекательными ставками, чтобы позволить НБУ сделать следующий шаг.
Комментарии - 34
Скажите, вы не дружите с калькулятором ?
Покупаешь US2YT Под 6% в $$$ если больше ничего не знаешь и все. Но ты же даже не знаешь что это такое. Пиши себе свои писюльки, но не позорься, потому как мне даже стыдно за тебя
2. Гривня — це гра в неконтрольовану спекуляцію, оскільки який буде курс залежить не просто від ринку чи облікової ставки, а яким його виставлять. З цього випливає питання
3. Чи sustainable така спекуляція? Сьогодні виграв, а завтра програв? Давайте глянемо що там у довгу USD/UAH (20 і 10 років).
Для 20 років: USD/UAH 30% зростання в рік по курсу НБУ.
Для 10 років: USD/UAH 36% зростання в рік по курсу НБУ.
Или профессор не знает что у нас запрещены сейчас все SWIFT , и все инвестиционные платежи с карт , как с гривневых , так и с валютных .
идут в прибыль банков
Какая разница, сколько процентов, если они выплачены не будут. Когда на счету накапливается больше 2к евро — вывожу заграницу, принципиально подальше от зеленых воров.
ЕАли только те, которые готовы милллионы положить на депозит под 6% годовых.
Это был официальный ответ, после того, как я пожаловался на банк ОТР в minfin.com.ua.
Так как я хотел открыть депозит в долларах США.