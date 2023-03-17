Почему снова банкротятся банки и кто на самом деле за это поплатится

Банкротство Silicon Valley Bank и проблемы Credit Suisse «разбудили призраков» финансового кризиса и обрушили акции банковского сектора США и Европы. Повторится ли снова глобальный банкопад, и стоит ли ждать выхода из рынка других мировых финансовых гигантов, разбирался «Минфин».

Американские горки банковской системы

В течение недели цены на акции американских и европейских банков лихорадило. Все началось с объявления о банкротстве Silicon Valley Bank, который занимал 16 место в США по размеру активов, которые оценивались в $211 млрд.

На фоне этой новости акции крупнейших банков США — таких, как Citigroup, Wells Fargo и Bank of America Corporation, — упали на 5−7%. В то же время, бумаги финучреждений меньшего калибра просто обвалились: акции First Republic Bank (занимает 14 место в США по размеру активов) упали на 66%, Western Alliance Bancorporation (13 место) — на 76%. Торговля акциями целого ряда финучреждений была приостановлена.

Однако, уже во вторник ФРС и Минфин США успокоили инвесторов. Регуляторы сообщили, что вкладчики Silicon Valley Bank не должны пострадать, и их депозиты будут гарантированы в полном объеме, а не на привычные $250 тыс.

Эта новость так обнадежила инвесторов, что они начали откупать просадку банков. Самые пострадавшие учреждения к показателям прошлой недели не вернулись, но ловкие покупатели заработали сотни процентов. Например, акции Western Alliance Bancorporation на прошлой неделе стоили около $60, на самой низкой точке после обвала достигли $7,5, а вскоре возобновились примерно до $30, что позволило приумножить инвестиции в 4 раза.

Скорее всего, акции банков продолжили бы и дальше возобновляться, если бы не еще одна новость. В этот раз из Швейцарии, где на грани банкротства оказался второй по размеру банк страны Credit Suisse. В момент глубочайшего проседания акции банка торговались почти на 40% дешевле, чем на прошлой неделе. Местный регулятор тоже попытался успокоить рынки. Центральный банк Швейцарии заверил, что финучреждение придерживается требований капитала и ликвидности. А сам Credit Suisse заявил, что попросит у центробанка займ на $54 млрд.

Эти новости добавили инвесторам оптимизма, и Credit Suisse частично отыграл проседание, как и другие банки, повторно ушедшие вниз вместе с ним.

Почему у банков возникли проблемы

Silicon Valley Bank специализировался на работе с компаниями технологического сектора, и вполне логично было бы предположить, что его подвели неудачные инвестиции в стартапы. Однако, на самом деле все произошло с точностью до наоборот — финансовые проблемы возникли из-за инвестиций в самый консервативный инструмент — американские долговые облигации.

В период 2020—2021 годов учреждение существенно увеличило размеры депозитов, которые достигли $211 млрд. Привлекал средства банк преимущественно под нулевую ставку и значительную часть их направил в десятилетние облигации США. Доходность этих бумаг колебалась в пределах 0,5−1,5% годовых, что позволяло учреждению получать неплохую прибыль.

Однако, в этом году доходность облигаций выросла примерно до 3,5%-4%. Параллельно с этим, из-за снижения венчурных инвестиций, клиенты Silicon Valley Bank начали активно забирать свои депозиты. Как следствие, банку пришлось распродавать облигации из портфеля.

Проблема возникла из-за того, что они покупались с доходностью около 1%, а продавать приходилось по новой рыночной цене с доходностью около 4%. То есть финучреждение продавало их дешевле, чем покупало.

Как следствие, банк нес убытки, а когда об этом узнали другие владельцы депозитов, то тоже поспешили забрать вклады. Поэтому потери финучреждения росли, как лавина, и, в конце концов, банк не сумел с ними справиться.

Проблемы Credit Suisse продолжались еще с кризиса 2008 года. По сравнению с пиком перед мировым кризисом, акции учреждения торгуются примерно в 35 раз дешевле. Для сравнения: Bank of America тоже не восстановился до пиков того периода, но стоит примерно в два раза дешевле, а другой швейцарский гигант — UBS Group — в 3,5 раза дешевле.

Особенно больно по Credit Suisse ударило банкротство его инвестиционных подразделений Greensill Capial и Archegos. Затем банк провел неудачную попытку реорганизации, а с прошлого года к этим проблемам добавился еще и стремительный отток депозитов. В конце прошлого года вкладчики забрали $120 млрд.

Почему деньги бегут из банков

Трудные времена сейчас переживает вся банковская система США, что отражается и на экономике. В прошлом году начался отток депозитов из американских банков, который продолжается до сих пор. Общая сумма вкладов уже сократилась на $278 млрд. Хотя в последние 50 лет депозиты стабильно росли.

Общая сумма депозитов в банках США

По словам основателя инвестиционной компании 720 Global Майкла Лебовица, причиной этому стало то, что американцы начали более активно искать альтернативные способы размещения средств. Нет смысла держать сбережения на депозитах, близких к нулю, когда надежные американские облигации позволяют зарабатывать 4% годовых.

Самый очевидный выход для банков в этой ситуации — повышать ставки по депозитам. Однако, как отмечают аналитики Bloomberg, финучреждения не торопятся этого делать. Ведь, с одной стороны, еще есть запас средств, а с другой — не готовы снижать свою прибыльность.

Уменьшение объема депозитов приводит к тому, что банки сокращают объемы своих активов. При этом распродавать облигации и идти по пути SVB ни у кого желания не возникает. Поэтому, как предполагает Лебовиц, в первую очередь, финучреждения будут снижать кредитование и усиливать требования к заемщикам.

Пострадать от этой ситуации могут так называемые компании-зомби, которых среди 3000 крупнейших американских компаний уже 600. Это компании, доходы которых не позволяют обслуживать уже привлеченные кредиты, а потому они все больше и больше занимают.

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«Многие из этих компаний либо будут платить значительно более высокие проценты за последующие кредиты, либо не получат необходимого финансирования. В любом случае, будет расти безработица, а часть компаний будет ждать банкротство», — предостерегает Лебовиц.

Насколько суровым будет испытание для компаний, зависит от темпов повышения ФРС ключевой ставки. Чем выше она будет, тем дороже будет обходиться обслуживание кредитов.

Может ли повториться кризис 2008 года

Миллиардер Билл Экман сравнил ситуацию вокруг SVB с падением Bear Stearns — первого банка, который обанкротился во время финансового кризиса 2008 года. По его словам, в системе возможен эффект домино с последующими банкротствами.

В то же время, по мнению большинства экспертов, нынешний кризис банковского сектора не может привести к таким катастрофическим последствиям, как тогда. А обвал акций банковского сектора объясняют преимущественно чрезмерной эмоциональностью участников торгов.

«Реакция рынка была несколько преувеличена. Это вызвало серьезный психологический шок, который „пробудил старых демонов“ рынка. Но мы знаем, что инвесторы сначала продают, когда что-нибудь происходит, а потом анализируют», — говорит финансовый аналитик Исмаэль Де Ла Круз.

Основное отличие нынешней ситуации от происходивших накануне предыдущего финансового кризиса событий в том, что сейчас банки инвестировали в надежные долговые американские бумаги, а в прошлый раз их портфели были наполнены мусорными ипотечными долгами.

Финансовые показатели банков сейчас тоже выглядят гораздо лучше. В 2008 году у них было 23 доллара депозитных обязательств на каждый доллар ликвидности. Сегодня же, как объясняют эксперты, это соотношение составляет около 6.

Старший аналитик банка Wells Fargo Майк Мэйо убежден, что проблемы конкретных учреждений не касаются всего сектора. «Нынешняя ситуация и положение дел 15 лет назад отличаются, как день и ночь. Тогда банки брали на себя чрезмерные риски, но люди думали, что все хорошо. Сейчас наоборот: все озабочены, но банки более устойчивы», — подчеркнул он.

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Ключевое значение для США имеют 4 банка: JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank и Wells Fargo. Активы каждого из них превышают $1 трлн. Их деятельность регулируется более строго, чем SVB, а средства более диверсифицированные. А потому и повторения истории с Lehman Brothers эксперты не ждут.