НБУ прокомментировал информацию о потенциальном инвесторе для Сенс Банка

Симеон Дянков, доверенное лицо, которому передано право управления частями собственников Сенс Банка (Альфа-Банк) заявил , что команда банка нашла потенциального инвестора из Польши, который может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. В НБУ назвали это манипуляцией.

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«НБУ не предоставлял г-ну Дянкову никаких поручений по проведению переговоров по поиску потенциальных инвесторов для Сенс Банка. В апреле 2022 года НБУ назначил Симеона Дянкова доверенным лицом, которому было передано право голоса по акциям, косвенно принадлежащим подсанкционным владельцам существенного участия в АО „Сенс Банк“, а также право участвовать в управлении банком», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что неоднократные упоминания в интервью о том, что НБУ определил для Дянкова определенные задачи по «уменьшению доли подсанкционных лиц среди акционеров» и «поиску инвестора», не соответствуют действительности и являются манипуляцией, которая может ввести в заблуждение читателей.

«На свое письменное обращение к НБУ господин Дянков и господин Шпек получили ответ по существу, в котором говорилось, что учитывая наложенные на М. Фридмана и П. Авена санкции Советом Е С , а также санкции СНБОУ, примененные к М. Фридману, П.Авена и А. Косогова, все указанные лица лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их любым способом до снятия санкций», — заявили в НБУ.

Нацбанк подчеркнул, что этот ответ дает однозначное понимание, что украинское законодательство не предусматривает разрешительных механизмов для того, чтобы подсанкционные лица воспользовались правом на отчуждение акций банка до момента снятия таких санкций. Следовательно, никаких оснований для упомянутых в публикации запланированных «встреч в НБУ и ОП» нет.

Письмо от потенциального инвестора

«НБУ подтверждает получение письма от потенциального инвестора, на которое также был предоставлен исчерпывающий ответ по существу. К тому же, еще раз напоминаем представителям банка, что в соответствии со ст. 34 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“ (Закон о банках) лицо, которое намерено принять существенное участие в банке, обязано сообщить о своих намерениях и одновременно представить в Национальный банк полный пакет документов», — добавил регулятор.

Также отмечается, что НБУ не получил от заинтересованной стороны пакета документов, определенных Законом о банках и нормативно-правовыми актами Национального банка, для согласования существенного участия.

Коммуникация банков с регулятором по вышеуказанным вопросам четко определена законодательством и не предусматривает иного формата обращений и переговоров.

«Как и в случае с потенциальной докапитализацией банка на $1 млрд мы констатируем, что необходимый пакет документов не был представлен на рассмотрение НБУ», — заявил Нацбанк.

Рост доли государства в банковском секторе

Относительно оговорок роста доли государства в банковском секторе НБУ отметил, что такой рост обусловлен прежде всего особенностями функционирования экономики во время войны, вынужденным и временным ее следствием.

«Во время наших многочисленных встреч и переговоров с международными коллегами мы неоднократно обсуждали ситуацию на банковском рынке, в том числе и потенциальные сценарии развития событий с целью сохранения финансовой стабильности. Мы можем засвидетельствовать полное понимание с их стороны», — добавил регулятор.

Он также подчеркнул, что возможность национализации любого системно важного банка будет рассматриваться Кабинетом Министров Украины на основании и способом, определенным законом.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что, по данным Financial Times, российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке (45%) за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову в обмен на снятие западных санкций.