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25 ноября 2026, 16:00 Читати українською
О.Карта от Идея Банка: кредитный лимит — до 500 тыс. грн, льготный период — до 92 дней, кешбэк по оплате картой
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
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Источник: Ідея Банк
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