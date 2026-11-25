Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность помилования генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, обвиненного в причастности к поставке передовых чипов в Китай вопреки американским законам об экспортном контроле. Однако Трамп считает , что к такому шагу, вероятнее всего, не придется прибегать. Об этом 25 ноября пишет The Guardian. Заявление прозвучало накануне слушаний в комитете Сената США, на которых Хуанг должен отвечать на вопросы экспортного контроля.

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Трамп не исключил помилования главы Nvidia Дженсена Хуанга, подозреваемого в причастности к незаконной поставке передовых чипов в Китай. В то же время президент США считает, что к такому шагу не придется прибегать.

«Это всегда вариант, думаю, но не думаю, что в этом потребуется», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало накануне слушаний в комитете Сената США, на которых Хуанг должен отвечать на вопросы экспортного контроля.

Поводом для обвинений стало заявление лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, утверждающего, что Хуанг поставлял в Китай передовые чипы, нарушая американские ограничения на экспорт технологий. Шумер сравнил такие действия с продажей ракетных двигателей Советскому Союзу во время космической гонки.

Трамп со своей стороны призвал руководителя Nvidia не уклоняться от ответов на вопросы сенаторов. Президент не видит причин, по которым Хуанг должен воспользоваться Пятой поправкой к Конституции США, дающей право не свидетельствовать против себя.

«Я хочу, чтобы он просто сказал правду», отметил Трамп в интервью New York Post.

Он также назвал Хуанга на 100% честным человеком и очень умным руководителем.

Отдельное внимание в этой истории привлекают отношения Хуанга с Элис Хуанг, руководительницей технологической компании Megaspeed. Она не является родственницей гендиректора Nvidia. По данным, приведенным The Guardian, она подозревается в связях с китайской разведкой и перенаправлении современных чипов в Китай через компанию, занимающуюся обслуживанием центров обработки данных. Сам Хуанг признал, что имел с ним роман.

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История уже повлияла на положение руководителя Nvidia в компании. В понедельник совет директоров вернул Хуанга на должность после того, как Трамп, по его собственным словам, вмешался в ситуацию и убедил руководство, что топ-менеджер не представляет угрозы национальной безопасности США.

Трамп также приписал себе заслугу в том, что ранее убедил совет директоров вернуть Хуангу на должность. Теперь внимание приковано к предстоящим слушаниям в Сенате, где руководителю Nvidia придется отвечать на вопросы об экспорте американских технологий в Китай.

Почему вокруг главы Nvidia разгорелся скандал

Скандал вокруг Дженсена Хуанга разгорелся после появления сообщений о его отношениях с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. Американские спецслужбы подозревали её в сотрудничестве с китайской разведкой. Сама компания попала в поле зрения американских властей из-за возможных поставок в Китай передовых чипов Nvidia, экспорт которых ограничен Вашингтоном.

8 ноября совет директоров Nvidia начала независимое расследование. К нему привлекли специальный комитет из независимых членов совета и внешних юридических консультантов. В компании заявили, что не имеют оснований полагать, будто корпоративные секреты или национальная безопасность США оказались под угрозой. Хуанг пообещал сотрудничать со следствием. Он также признал супружескую измену и попросил прощения у семьи, коллег и акционеров.

11 ноября совет директоров принял решение о его отставке. Официально об увольнении Хуанга с должностей генерального директора, президента и члена совета сообщили на следующий день. В компании объяснили это его личным поведением, не соответствующим корпоративной этике и внутренним стандартам Nvidia.

Однако 23 ноября совет директоров единогласно восстановил Хуанга в должностях президента и генерального директора, а также восстановил его членство в совете. Решение было принято после встреч с руководителем. По заявлению компании, совет убедился в его искренности и способности и в дальнейшем возглавлять Nvidia. Примечательно, что ещё 17 ноября руководство компании исключало возможность его возвращения.

Скандал имеет значение не только для самой Nvidia. Компания является одним из ведущих производителей чипов для искусственного интеллекта, а её технологии играют важную роль в соперничестве США и Китая. Вашингтон ограничивает поставки самых мощных американских процессоров в КНР из-за риска их использования в военных и разведывательных целях. Именно поэтому подозрения о возможном обходе экспортных ограничений привлекли внимание американских законодателей и стали предметом предстоящих слушаний в Сенате.

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