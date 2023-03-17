В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист говорят о финансовой помощи Украине, стоит ли брать кредиты у МВФ или правительства стран напрямую, падение экспорта в 2023 году и каким будет курс доллара в Украине.
Украина 2023: падение экспорта, кредиты, финансовая помощь, прогноз курса (видео)
Источник: Минфин
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