Повышение нормативов обязательного резервирования вынуждает крупные банки вступить в борьбу за вкладчика, пересматривая свои депозитные предложения. Сколько теперь можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».
Ощадбанк поднял ставки на все свои гривневые депозиты
Финансовые тяжеловесы решили подключиться к борьбе за дефицитную гривну, которую приходится аккумулировать на корсчетах НБУ. Делать это банки вынуждены, исходя из увеличенных обязательных нормативов резервирования. В этот раз шесть финучреждений повысили доходность депозитов в гривне, причем один из них — государственный Ощадбанк.
Ощадбанк, в частности, добавил 2 п.п. к ставке по гривневым вкладам на 3 месяца (теперь она составляет 11,25% годовых), и по 1,5 п.п. — к ставкам вкладов на 6 и 12 месяцев (12,25% и 13,25% годовых соответственно).
Восток Банк добавил 2 п.п. к доходности вкладов на 12 месяцев. Теперь ставка на эти срочные вклады достигла 16% годовых. Банк также добавил 1 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца. На таких депозитах теперь тут можно заработать 13% годовых. В то же время, на такие же срочные вклады в долларе банк снизил ставку на 0,65 п.п., и теперь платит по ним только 0,1% годовых.
Правэкс Банк добавил по 2 п.п. к ставкам срочных вкладов в гривне на все предлагаемые сроки. Теперь банк платит по вкладам на 3, 6 и 9 месяцев 7,5% годовых, на вкладах на 12 месяцев частные вкладчики здесь зарабатывают 8% годовых.
Райффайзен Банк увеличил доходность гривневых вкладов на 6 и 12 мес на 1,5 п.п. — до 9% и 10% годовых соответственно.
По 1 п.п. к ставкам на все виды срочных вкладов добавил ПУМБ. Теперь доходность гривневых депозитов на 3 месяца составляет 14% годовых, на 6 месяцев — 15% годовых, на 9 месяцев — 15,5%, и на 12 месяцев — 16% годовых.
Коминвестбанк увеличил доходность гривневых депозитов на 3 месяца на 0,3 п.п. — до 13,1% годовых, однако снизил ставку на вклады на 12 месяцев на 2,85 п.п. — до 12% годовых. Банк также снижал ставки в долларе и евро, отняв по 0,65 п.п. от вкладов на 12 месяцев в обеих валютах. Доходность по таким вкладам снизилась до 0,8% годовых.
Кредит Днепр Банк добавил 1 п.п. к ставке на гривневые вклады на 12 месяцев, увеличив их доходность до 18%.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Укргазбанк
|18,00%
|-
|18,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк*
|18,00%
|1,00%
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|10,00%
|Аккордбанк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|6,00%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|Восток Банк
|16,00%
|2,00%
|-
|-
|15,00%
|-
|13,00%
|1,00%
|-
|-
|МТБ Банк
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|14,50%
|-
|13,80%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|13,50%
|-
|12,30%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|monobank
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|13,65%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|12,20%
|-
|8,00%
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|1,50%
|-
|-
|12,25%
|1,50%
|11,25%
|2,00%
|-
|-
|Коминвестбанк
|12,00%
|2,85%
|-
|-
|-
|-
|13,10%
|0,30%
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|8,00%
|-
|1,00%
|-
|Райффайзен Банк
|10,00%
|1,50%
|-
|-
|9,00%
|1,50%
|6,50%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|9,00%
|-
|8,00%
|-
|8,00%
|-
|7,00%
|-
|2,50%
|-
|Правэкс Банк
|8,00%
|2,00%
|7,50%
|2,00%
|7,50%
|2,00%
|7,50%
|2,00%
|-
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|8,50%
|-
|3,75%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|12,00%
|-
|7,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.02.2023−13.03.2023.
* Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|
Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|1,99%
|Таскомбанк
|2,30%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,25%
|-
|Укрэксимбанк
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,40%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|0,65%
|-
|-
|МТБ Банк
|1,35%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|1,10%
|-
|-
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|Коминвестбанк
|0,80%
|0,65%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредобанк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,25%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.02.2023−13.03.2023.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|1,99%
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|МТБ Банк
|1,25%
|-
|1,30%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|0,80%
|0,65%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|0,11%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Универсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.02.2023−13.03.2023.
Комментарии - 9
У райфа є безстроковий до 4.25% річних (, але щось писали про зниження ставки)