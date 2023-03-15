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15 марта 2023, 14:33 Читати українською

Ощадбанк поднял ставки на все свои гривневые депозиты

Повышение нормативов обязательного резервирования вынуждает крупные банки вступить в борьбу за вкладчика, пересматривая свои депозитные предложения. Сколько теперь можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Финансовые тяжеловесы решили подключиться к борьбе за дефицитную гривну, которую приходится аккумулировать на корсчетах НБУ. Делать это банки вынуждены, исходя из увеличенных обязательных нормативов резервирования. В этот раз шесть финучреждений повысили доходность депозитов в гривне, причем один из них — государственный Ощадбанк.

Ощадбанк, в частности, добавил 2 п.п. к ставке по гривневым вкладам на 3 месяца (теперь она составляет 11,25% годовых), и по 1,5 п.п. — к ставкам вкладов на 6 и 12 месяцев (12,25% и 13,25% годовых соответственно).

Восток Банк добавил 2 п.п. к доходности вкладов на 12 месяцев. Теперь ставка на эти срочные вклады достигла 16% годовых. Банк также добавил 1 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца. На таких депозитах теперь тут можно заработать 13% годовых. В то же время, на такие же срочные вклады в долларе банк снизил ставку на 0,65 п.п., и теперь платит по ним только 0,1% годовых.

Правэкс Банк добавил по 2 п.п. к ставкам срочных вкладов в гривне на все предлагаемые сроки. Теперь банк платит по вкладам на 3, 6 и 9 месяцев 7,5% годовых, на вкладах на 12 месяцев частные вкладчики здесь зарабатывают 8% годовых.

Райффайзен Банк увеличил доходность гривневых вкладов на 6 и 12 мес на 1,5 п.п. — до 9% и 10% годовых соответственно.

По 1 п.п. к ставкам на все виды срочных вкладов добавил ПУМБ. Теперь доходность гривневых депозитов на 3 месяца составляет 14% годовых, на 6 месяцев — 15% годовых, на 9 месяцев — 15,5%, и на 12 месяцев — 16% годовых.

Коминвестбанк увеличил доходность гривневых депозитов на 3 месяца на 0,3 п.п. — до 13,1% годовых, однако снизил ставку на вклады на 12 месяцев на 2,85 п.п. — до 12% годовых. Банк также снижал ставки в долларе и евро, отняв по 0,65 п.п. от вкладов на 12 месяцев в обеих валютах. Доходность по таким вкладам снизилась до 0,8% годовых.

Кредит Днепр Банк добавил 1 п.п. к ставке на гривневые вклады на 12 месяцев, увеличив их доходность до 18%.

Банк участвует в «Весенней подзарядке» — акции, которую «Минфин» проводит для своих читателей. Еще один участник — Банк Глобус. Открывайте депозитный вклад от 50 тыс. грн, получите бонус от «Минфина» и шанс выиграть денежный приз: от 1 тыс. грн до 15 тыс. Можно открыть депозит в обоих банках и удвоить свои шансы на выигрыш.

Акция продлится с 1 марта по 30 апреля. Все детали об акции можно узнать на странице «Бонус к депозиту».

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Укргазбанк 18,00% - 18,00% - 16,00% - 15,00% - - -
Кредит Днепр Банк* 18,00% 1,00% - - 16,00% - 15,00% - - -
Банк Львов 17,00% - 16,00% - 15,00% - 14,00% - 5,00% -
Прокредит Банк 17,00% - - - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
Сенс Банк 17,00% - 17,00% - 16,00% - 15,00% - 4,00% 10,00%
Аккордбанк 17,00% - - - 17,00% - 17,00% - 6,00% -
Таскомбанк 16,00% - 16,00% - 15,50% - 12,00% - 4,00% -
А-Банк 16,00% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
ПУМБ 16,00% 1,00% 15,50% 1,00% 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
Восток Банк 16,00% 2,00% - - 15,00% - 13,00% 1,00% - -
МТБ Банк 15,50% - 16,00% - 16,50% - 15,00% - - -
Идея Банк 14,50% - 13,80% - 15,00% - 15,00% - - -
Укрэксимбанк 14,50% - 14,50% - 13,50% - 12,30% - - -
Кредобанк 14,00% - - - 13,00% - 12,00% - - -
monobank 14,00% - 13,00% - 12,00% - 11,00% - - -
Универсал Банк 14,00% - - - 12,00% - 11,00% - - -
Альянс Банк 13,65% - 14,20% - 14,50% - 12,20% - 8,00% -
Ощадбанк 13,25% 1,50% - - 12,25% 1,50% 11,25% 2,00% - -
Коминвестбанк 12,00% 2,85% - - - - 13,10% 0,30% - -
Креди Агриколь Банк 10,00% - - - 10,00% - 8,00% - 1,00% -
Райффайзен Банк 10,00% 1,50% - - 9,00% 1,50% 6,50% - - -
Приватбанк 9,00% - 8,00% - 8,00% - 7,00% - 2,50% -
Правэкс Банк 8,00% 2,00% 7,50% 2,00% 7,50% 2,00% 7,50% 2,00% - -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - 8,50% - 3,75% -
Пивденный - - - - 13,50% - 12,00% - 7,00% -
Укрсиббанк - - - - - - 3,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.02.2023−13.03.2023.

* Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

Доллар США

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Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Днепр, УББР.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк

 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% 1,99%
Таскомбанк 2,30% - 1,50% - 1,00% - 0,70% - - -
Банк Львов 1,75% - 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,25% -
Укрэксимбанк 1,75% - 1,75% - 1,40% - 0,90% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% 0,65% - -
МТБ Банк 1,35% - 1,40% - 1,30% - 1,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Аккордбанк 1,10% - - - 0,70% - 0,50% - 0,10% -
Коминвестбанк 0,80% 0,65% - - - - - - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,15% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,30% - 0,25% - 0,20% - 0,10% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк*
 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Универсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк
 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кредобанк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - 0,25% -
Укрсиббанк - - - - - - 2,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.02.2023−13.03.2023.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,20% - 0,70% - 0,50% - - -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% 1,99%
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
МТБ Банк 1,25% - 1,30% - 1,20% - 1,00% - - -
Банк Львов 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,25% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Коминвестбанк 0,80% 0,65% - - - - - - - -
Укрэксимбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Идея Банк 0,25% - 0,20% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - 0,11% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,01% -
Универсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Аккордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Кредобанк 0,01% - - - 0,01% - - - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - - - 1,50% - - -
Креди Агриколь Банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.02.2023−13.03.2023.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Комментировать

Комментарии - 9

+
+82
Артем Сабуров
Артем Сабуров
15 марта 2023, 14:40
#
Пффф…клоуны государственные. Кто же размещает депо на 12 месяцев ?
+
0
Андрюха Луганський
Андрюха Луганський
15 марта 2023, 14:59
#
У привата є безстроковий під 14% річних (для військових);
У райфа є безстроковий до 4.25% річних (, але щось писали про зниження ставки)
+
+126
bonv
bonv
15 марта 2023, 15:15
#
Нищенські відсотки як зневага до народу. При такій інфляції.
+
+146
Vadim531
Vadim531
15 марта 2023, 15:21
#
Курам на смех эти ставки, минимум долно быть 20% при нынешних условиях налогообложения депозитов
+
+104
Kaleso
Kaleso
15 марта 2023, 15:29
#
Під час війни тільки бігти в банки і нести туди гроші…
+
+53
zig4free
zig4free
15 марта 2023, 19:05
#
По факту в сенс-банке 12% (2% в $) по 3х дневному депозиту сейчас.
+
+34
lohsuper
lohsuper
15 марта 2023, 21:13
#
Стрижка хомяков или правда о банках-неликвидах, самое смешное что ворье из правления банков только умеет себе зряплаты себе выписывать и премии в миллиарды, а смерды и холопы должны нести на заказные рекламные статьи свои копейки. Хотя есть дцп которые отказывают себе во всем и кладут свою пенсию ежемесячно в довложением. Почти все банки убыточны и не зарабатывают, все бабло от продажи Облтгаций и прочей чепухи. Вот так вот
+
0
preyvanamor
preyvanamor
16 марта 2023, 3:36
#
А цікаво хто це буде ставити гроші на рік під +15%, якщо інфляція тільки минулого року була десь +25%??? тобто по факту депозит-то виходить -10% річних! а з таким депозитом банки йдуть лісом…
+
0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
#
Обычные девушки хотят секса прямо сейчас, любят сосать и давать в попу. Это круче тиндера, зацени сам------ http://redirect.sk/kiska
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