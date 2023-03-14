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14 марта 2023, 10:17 Читати українською

Лучший отзыв февраля: клиент Привата не смог снять доллары со счета, потому что теперь минимальная сумма заказа — $300

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в феврале. Им стал клиент Приватбанка под ником OlegAn79, который рассказал, как не смог снять со своего счета $200. Причина — новые правила банка по минимальной сумме заказа наличных денег. Его опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в феврале.

Автор отзыва пишет, что недавно заказывал и успешно получал по 150 и 250 долларов, однако теперь не может этого сделать.

«550 долларов они перестали выдавать — „а потому что проблемы с наличностью“. А сегодня я вдруг узнаю, что я не могу заказать 200 дол… „Мінімальна сума замовлення 300 USD“», — рассказал клиент.

Пользователь интересуется, кто решает, какова должна быть минимальная сумма заказа валюты .

«Почему именно 300 долларов? Лепите уже 3000!!! Чтобы никто не мог ничего снять!!!», — возмущается OlegAn79 .

Что ответил банк

В службе поддержки Приватбанка ответили, что минимальный заказ на валюту теперь действительно составляет 300 долларов.

«Действительно, минимальная сумма персонального заказа наличных денег: 20 000 грн, 300 долларов или евро. Обналичить без предварительного заказа также возможно при наличии в обращении кассы», — сообщили в банке.

Более развернутого ответа на запрос «Минфина», почему банк установил именно такие лимиты и какие варианты у клиента забрать сумму в валюте менее 300 евро или долларов, в Приватбанке не дали.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 19

+
0
bonv
bonv
14 марта 2023, 10:22
#
Є бажання зняти більше ніж дозволяє ліміт але не можна. У кожного свої проблеми:))
+
0
bonv
bonv
14 марта 2023, 10:23
#
Приз в 500 грн — вже смішно:)
+
+109
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 10:27
#
Смішно буде коли за ці 500 грн. прийдеться звітувати в податковій.
+
0
AlexZerg
AlexZerg
14 марта 2023, 10:54
#
І заплатити 18%+1,5%
+
0
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 10:59
#
Платити 18+1,5 потрібно тільки у випадку, якщо «редакція мінфіна» не надасть довідку про суму стягнених податків з суми винагороди.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 марта 2023, 11:01
#
Вообще то в нашей стране есть понятие — не облагаемый налогом минимальный доход.
+
0
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 11:13
#
Це стосується лише основної зарплати. Так що з 500 грн, по закону податки повинні платитися.
+
+30
matroskin
matroskin
14 марта 2023, 10:34
#
Та ну, так мінімальна 300$, а якщо менше видають без замовлення.
Аналогічно по грн, там мінімальна замовлення наче 15к, то це ж не значить що 1000 знять не можна.
+
0
ankrem
ankrem
14 марта 2023, 10:58
#
А чи видають без замовлення валюту ?
+
0
BatonUA
BatonUA
14 марта 2023, 11:34
#
Так, якщо є у касі
+
0
matroskin
matroskin
14 марта 2023, 12:05
#
Ну в межах 300$-так, сам не раз знімав. Перший раз сам в касі питав, як зняти 200 коли ліміт 300, відповіли, що до 300 видають так і зразу видали. Може автору надо було саме 184$, то звісно всього номіналу купюр може не бути, але сотками без проблем.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 марта 2023, 10:50
#
Более развернутого ответа на запрос «Минфина», почему банк установил именно такие лимиты и какие варианты у клиента забрать сумму в валюте менее 300 евро или долларов, в Приватбанке не дали

Может редакции будет интересно, так «Приват» даже не отвечает на официальный запрос от следователя после внесения в ЕРДР… А вы тут с такими вопросами…
+
0
lru
lru
14 марта 2023, 12:34
#
Потому, что у них крыша — НБУ. Вся проблема в регуляторе. Полностью ручное управление и подходы. Зато Айбокс банк сразу кинули в ликвидацию. Выборочный подход. Это ничего общего не имеет с рыночной экономикой. Это как при Советском союзе — ручное административное управление. У нас государство в государстве. Кто там следователь такой в этой госмашине, где наверху решают все ручками, а не по закону. У нас по прежнему госпредприятия это высшая ступень, а частный бизнес это низшая степень. Все как при Советском союзе. А возглавляет это все наш президент. Все кумовья его сидят на высших должностях, включая нового Главу НБУ Андрея Пышного, который является кумом Андрея Ермака. Я уже молчу про его новую политику — искусственного завязывания и замораживания гривневой ликвидмассы, что создало на валютном рынке перекос спроса и предложения. Поэтому мы видим курс 38.2. Это все ручками сделано новым главой НБУ. И это кидалово для вкладчиков, которых он затащил 4 месяца назад в конвертационные депозиты. Раньше была валюту купить. А сейчас проблема гривну купить если у тебя есть валюта. Это маразм.
+
0
ankrem
ankrem
14 марта 2023, 10:59
#
Валютний депозит можна було відкрити на 2600$. Для замовлення на зняття було доступно 2400$, а 200$ лишалось на інший раз. Думаю щоб інший раз настав не швидко, то і підвищили.
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0
Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
14 марта 2023, 11:51
#
Аналогічно в інших банках. бо НБУ в постанові не написав по якому курсу рахувати еквівалент 100 тис грн в добу — по комерційному, НБУ чи якомусь ще третьому. тому банки рахують як хочуть
+
0
lru
lru
14 марта 2023, 12:23
#
Я писал жалобу в НБУ по поводу какой курс использовать при выдаче валютных депозитов. Они мне ответили — коммерческий. Хотя все банки используют официальный. В Постанове действительно чётко не прописано, но можно использовать по аналогии п. 12 Постановы 18, где указано что 6ти месячные депозиты возвращаются по официальному курсу. А вообще это позор регулятору. Качество зак-ва на уровне плинтуса. Потом бьешься как рыба об стекло.
+
+30
FogBRD
FogBRD
14 марта 2023, 11:16
#
Отсюда вывод — не ложите там где не можете взять.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 марта 2023, 11:23
#
10 у.е в будущем.по курсу 50 грн.= Приз 500грн
+
0
lru
lru
14 марта 2023, 12:20
#
Поддерживаю отзыв. У меня также была проблема снять 2670 у.е. Можно было заказать только 2400 у.е. 70 у.е. вообще заказать невозможно. И в кассе 3х отделений их нигде не было. Был конфликт в банке. Даже сирену на меня включали) Сейчас маразм банка ужесточился. Не пользуетесь этим банком и обходите его десятой дорогой. Клиент для них ничто. Это зажравшийся государственный банк с частным названием и частной системой ИТ, созданной им Дубилетом (сейчас Монобанк). Там где государство собственник — это везде катастрофа. А в Приватбанке работают полные имбицилы. И кстати НБУ этот банк полностью покрывает. У нас рыба гниет с головы. НБУ это та гнилая рыба, которая создает все экономические проблемы и проблемы для клиентов в Украине. Поэтому я не верю ни в какие инвестиции после войны. У нас Советский союз и ручное управление во всем.
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