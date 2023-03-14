Лучший отзыв февраля: клиент Привата не смог снять доллары со счета, потому что теперь минимальная сумма заказа — $300

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в феврале. Им стал клиент Приватбанка под ником OlegAn79 , который рассказал, как не смог снять со своего счета $200. Причина — новые правила банка по минимальной сумме заказа наличных денег. Его опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Автор отзыва пишет, что недавно заказывал и успешно получал по 150 и 250 долларов, однако теперь не может этого сделать.

«550 долларов они перестали выдавать — „а потому что проблемы с наличностью“. А сегодня я вдруг узнаю, что я не могу заказать 200 дол… „Мінімальна сума замовлення 300 USD“», — рассказал клиент.

Пользователь интересуется, кто решает, какова должна быть минимальная сумма заказа валюты .

«Почему именно 300 долларов? Лепите уже 3000!!! Чтобы никто не мог ничего снять!!!», — возмущается OlegAn79 .

Что ответил банк

В службе поддержки Приватбанка ответили, что минимальный заказ на валюту теперь действительно составляет 300 долларов.

«Действительно, минимальная сумма персонального заказа наличных денег: 20 000 грн, 300 долларов или евро. Обналичить без предварительного заказа также возможно при наличии в обращении кассы», — сообщили в банке.

Более развернутого ответа на запрос «Минфина», почему банк установил именно такие лимиты и какие варианты у клиента забрать сумму в валюте менее 300 евро или долларов, в Приватбанке не дали.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.