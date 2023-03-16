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16 марта 2023, 11:10 Читати українською

Компенсация за разрушенное жилье: в Раде назвали сроки получения выплат

После принятия в конце февраля Верховной Радой законопроекта №7198 все информационные сообщения о разрушенном и поврежденном жилье автоматически станут заявлениями на компенсацию. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

После принятия в конце февраля Верховной Радой законопроекта №7198 все информационные сообщения о разрушенном и поврежденном жилье автоматически станут заявлениями на компенсацию.
Фото: lb.ua

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По ее словам, специальные комиссии при органах местного самоуправления будут проверять заявления в течение 30 дней с момента их поступления.

«Комиссия должна принять документы от лица, проверить право собственности. Если документов нет, комиссия имеет право по закону обращаться в другие органы власти… Когда есть правоучредительные документы, есть стоимость компенсации, комиссия организует техническое обследование для подтверждения, что дом полностью разрушен и не подлежит восстановлению, или можно делать текущий ремонт», — рассказала Шуляк.

Она добавила, что на эти процедуры у комиссии есть определенные сроки: 30 дней с момента поступления заявления на компенсацию до момента, когда выписывается сертификат. Поэтому в областях, где больше повреждений жилья, на комиссии будет наибольшая нагрузка.

Как подать заявление

Подать заявление можно будет не только через приложение «Дия» и ЦНАПы, но и с помощью нотариусов. При этом комиссия не сможет сама проводить техническое обследование пострадавшего жилья или влиять на очередность предоставления компенсаций.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 23 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7198 о создании механизма компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны. За него проголосовали 275 депутатов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
16 марта 2023, 11:30
#
Сертифікати…
+
+15
bonv
bonv
16 марта 2023, 11:30
#
Туреччина за рік побудує 320 тисяч нових будинків для постраждалих від землетрусу.
+
+11
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
16 марта 2023, 13:22
#
Представляю какого качества они будут…
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