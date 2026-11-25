Национальный банк отозвал лицензию у ООО «ФК «ИЗИ 24» после признания деловой репутации компании небезупречной. Причиной стали недостоверные сведения, которые учреждение предоставило регулятору гражданства и налогового резидентства своего бывшего собственника, в частности возможной связи с россией.

НБУ отозвал лицензию у финансовой компании из-за сведений о российском гражданстве её бывшего владельца. ФОТО:

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Решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании принял 23 ноября 2026 года Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

По данным регулятора, компания предоставила недостоверную информацию о том, имел ли ее бывший владелец существенное участие гражданство и/или налоговое резидентство российской федерации.

Именно эти сведения стали основанием для признания деловой репутации ООО «ФК «ИЗИ 24» небезупречным и применения к ней меры воздействия посредством отзыва лицензии.

Что известно о ФК «ИЗИ 24»

ООО «Финансовая компания «ИЗИ 24» зарегистрировано в Одессе 27 июля 2018 года. Основное направление деятельности организации — прочие виды кредитования. Код ЕГРПОУ компании — 42334886, уставный капитал составляет 54,71 млн грн.

Компания не впервые попадает в поле зрения Национального банка. В октябре 2026 года регулятор исключил из её лицензии право предоставлять гарантии. Причиной стало то, что финансовое учреждение не осуществляло соответствующую деятельность в течение шести месяцев подряд.

Однако тогда компания сохранила право предоставлять средства и банковские металлы в кредит.

Нынешнее решение НБУ носит иной характер. Основанием для отзыва лицензии стала недостоверная информация, предоставленная компанией регулятору относительно гражданства и/или налогового резидентства её бывшего владельца значительной доли участия, в частности в контексте возможной связи с россией.

Отзыв лицензии означает утрату права на предоставление новых финансовых услуг, но не аннулирует автоматически обязательства по ранее заключенным кредитным договорам. Такие договоры продолжают действовать в соответствии с законодательством и своими условиями.

Это дело также привлекает внимание к вопросу прозрачности структуры собственности небанковских финансовых учреждений и достоверности информации, которую они предоставляют Национальному банку.