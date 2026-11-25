После закрытия межбанка в среду, 25 ноября, курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Курс евро потерял 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
После утреннего подорожания доллар пошел вниз: как закрылся межбанк 25 ноября
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
|
Открытие 25 ноября
|
Закрытие 25 ноября
|
Изменения
|
45,27/45,30
|
45,17/45,22
|
10/8
|
49,53/49,55
|
49,43/49,47
|
10/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,10−45,69 грн. Евро покупают за 49,41 грн., а продают за 50,17 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,60−45,69, евро — 49,98−50,20 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии