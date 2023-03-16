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16 марта 2023, 14:02 Читати українською

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.
Фото: flickr.com

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«Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения», — заявил Пышный.

По его словам, такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и будут формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем.

Это позволит защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения и обеспечит снижение ценового давления, отметил глава НБУ.

«Нацбанк при необходимости будет корректировать монетарные условия, учитывая баланс рисков и изменения в макроэкономическом прогнозе с целью обеспечения ценовой и курсовой стабильности и одновременного формирования предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений», — сообщил Пышный.

Глава НБУ отметил, что при нормализации функционирования финансовой системы и экономики Национальный банк постепенно вернется к операционному дизайну монетарной политики, который использовался до полномасштабного вторжения и характерен для стран с инфляционным таргетированием.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021)

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 15

+
0
Евгений Евгениевич
Евгений Евгениевич
16 марта 2023, 14:10
#
Сливаем доллары
Готовимся к цифровым гривнам
+
+29
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 14:45
#
Покажите личным примером…
+
0
bankir3
bankir3
16 марта 2023, 15:22
#
Більше того, питання часу, коли «вистрілить» пружина. От побачите, нагадайте: коли крайній раз надходила фін.допомога? А скільки НБУ продає щомісячно? 3−3,5? А чого Міністр фінансів США приїзджала? Зрозуміло.
+
+1
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 15:32
#
Когда-то и висящее на стене ружье может выстрелить…

Будем живы, переживём и выстрелы «пружин»…
+
0
bankir3
bankir3
16 марта 2023, 15:44
#
Цей комент стосується виключно «рожевих поні», які вважають наявний тренд на пониження курсу тільки початком. Зрозуміло, що переживемо
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 15:58
#
Считаю, что снижение наличного курса с приближением его
до официального курса НБУ — это хорошая новость.
Такое сближение курсов привносит стабилизацию
на валютный рынок и уменьшает инфляцию, что
положительно сказывается на экономике страны.
+
0
Doober
Doober
16 марта 2023, 16:12
#
Снижает инфляцию ? Что-то не заметно.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 16:18
#
Зайдите в магазин и посмотрите на цены…

Гречка со 100 грн снизилась ниже 60 грн.
Картошка и буряк стоят меньше 10 грн за кг,
хотя осенью торговались выше 10 грн.
Цена на многие крупы сейчас ниже прошлогодней.
Куриные яйца тоже упали в цене.
Свинина продаётся по прошлогодним ценам.
Услуги ЖКХ оказывают по ценам прошлых лет,
не зависимо от осенне-зимних цен на газ во всем мире…

Чего вам ещё не хватает.
+
0
bankir3
bankir3
16 марта 2023, 16:28
#
Це все минулорічні запаси, в цьому році ніхто сіяти так масштабно не буде, подивіться скільки сільгосп техніки стоїть на західній. Занадто великі ризики…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 16:35
#
Bankir3
«в цьому році ніхто сіяти так масштабно не буде»

А ви відмінусуйте чисельність громадян України,
що зараз за її межами, бо нас зараз не 40 млн.

На західну гуманітарка приходить вагонами,
то навіщо щось сіяти, от техніка і стоїть…
+
0
Doober
Doober
16 марта 2023, 18:52
#
Гречка это хорошо, но официально по данным НБУ инфляция в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 24,9%. Вот и все.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 марта 2023, 19:03
#
Кстати, курс бакса в феврале 2022
несколько отличается
от курса бакса в феврале 2023.

По факту курс вырос
более чем на 30%
с 28,12 до 36,56
+
0
Faraday
Faraday
16 марта 2023, 21:33
#
Ашан, філе курине
161.90 найдешевше
https://auchan.zakaz.ua/uk/categories/chicken-auchan/?sort=price_asc
стегно свиняче
163.45
ну так дешевшає все
https://auchan.zakaz.ua/uk/categories/pork-auchan/?sort=price_asc
+
0
godvinik
godvinik
16 марта 2023, 14:55
#
Все равно бизнеса нет, так что кредиты и не нужны
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
16 марта 2023, 16:31
#
ЕЦБ такие ставки 26% а не 3.75%, и ФРС тоже 26% а не 4.75 Украина всех научит жить…
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