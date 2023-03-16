Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%
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«Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения», — заявил Пышный.
По его словам, такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и будут формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем.
Это позволит защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения и обеспечит снижение ценового давления, отметил глава НБУ.
«Нацбанк при необходимости будет корректировать монетарные условия, учитывая баланс рисков и изменения в макроэкономическом прогнозе с целью обеспечения ценовой и курсовой стабильности и одновременного формирования предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений», — сообщил Пышный.
Глава НБУ отметил, что при нормализации функционирования финансовой системы и экономики Национальный банк постепенно вернется к операционному дизайну монетарной политики, который использовался до полномасштабного вторжения и характерен для стран с инфляционным таргетированием.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021)
Комментарии - 15
Готовимся к цифровым гривнам
Будем живы, переживём и выстрелы «пружин»…
до официального курса НБУ — это хорошая новость.
Такое сближение курсов привносит стабилизацию
на валютный рынок и уменьшает инфляцию, что
положительно сказывается на экономике страны.
Гречка со 100 грн снизилась ниже 60 грн.
Картошка и буряк стоят меньше 10 грн за кг,
хотя осенью торговались выше 10 грн.
Цена на многие крупы сейчас ниже прошлогодней.
Куриные яйца тоже упали в цене.
Свинина продаётся по прошлогодним ценам.
Услуги ЖКХ оказывают по ценам прошлых лет,
не зависимо от осенне-зимних цен на газ во всем мире…
Чего вам ещё не хватает.
«в цьому році ніхто сіяти так масштабно не буде»
А ви відмінусуйте чисельність громадян України,
що зараз за її межами, бо нас зараз не 40 млн.
На західну гуманітарка приходить вагонами,
то навіщо щось сіяти, от техніка і стоїть…
несколько отличается
от курса бакса в феврале 2023.
По факту курс вырос
более чем на 30%
с 28,12 до 36,56
161.90 найдешевше
https://auchan.zakaz.ua/uk/categories/chicken-auchan/?sort=price_asc
стегно свиняче
163.45
ну так дешевшає все
https://auchan.zakaz.ua/uk/categories/pork-auchan/?sort=price_asc