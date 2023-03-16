НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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«Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения», — заявил Пышный.

По его словам, такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и будут формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем.

Это позволит защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения и обеспечит снижение ценового давления, отметил глава НБУ.

«Нацбанк при необходимости будет корректировать монетарные условия, учитывая баланс рисков и изменения в макроэкономическом прогнозе с целью обеспечения ценовой и курсовой стабильности и одновременного формирования предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений», — сообщил Пышный.

Глава НБУ отметил, что при нормализации функционирования финансовой системы и экономики Национальный банк постепенно вернется к операционному дизайну монетарной политики, который использовался до полномасштабного вторжения и характерен для стран с инфляционным таргетированием.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021)