Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» номіналами 10 та 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» (фото)
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«Ця страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва, ставши справжнім культурним феноменом всередині України та за її межами», — йдеться в повідомленні.
Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини.
Презентував пам’ятні монети «Український борщ» заступник Голови НБУ Олексій Шабан на фестивалі нематеріальної культурної спадщини «Жива культура — Живий світ», який відбувся в Національному музеї народної архітектури та побуту України.
«Український борщ»
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого написи півколом: УКРАЇНА, рік карбування монети — 2023; номінал монети — 10/ГРИВЕНЬ; у центрі зображено господиню під час приготування українського борщу на тлі печі, що символізує неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя, оздоблену орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу.
На реверсі монет розміщено стилізовану композицію, що наповнена традиційним українським колоритом та побутом: у центрі зображено тарілку з борщем, що неначе «бурхливе озеро» символізує глибинну українську культуру і традиції, напис — БОРЩ (елемент оздоблення — тамподрук).
Характеристики
- Художник: Кочубей Миколай
- Скульптор: Атаманчук Володимир
- Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 2500/2500
- Маса дорогоцінного металу в чистоті, г: 31.1
- Діаметр, мм: 38.6
- Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
- Гурт: гладкий із заглибленим написом
- Номінал: 10 грн
- Матеріал: срібло
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«Український борщ» у сувенірній упаковці
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого написи півколом: УКРАЇНА, рік карбування монети — 2023; номінал монети — 5/ГРИВЕНЬ; унизу — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; у центрі зображено господиню під час приготування українського борщу на тлі печі, що символізує неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя, оздоблену орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу.
На реверсі монет розміщено стилізовану композицію, що наповнена традиційним українським колоритом та побутом: у центрі зображено тарілку з борщем, що неначе «бурхливе озеро» символізує глибинну українську культуру і традиції, напис — БОРЩ (елемент оздоблення — тамподрук).
Характеристики
- Художник: Кочубей Миколай
- Скульптор: Атаманчук Володимир
- Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 75000/75000
- Маса, г: 16.54
- Діаметр, мм: 35
- Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
- Гурт: рифлений
- Номінал: 5 грн
- Матеріал: нейзильбер
Де і коли можна буде придбати
Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня 2023 року.
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