Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» (фото)

Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» номіналами 10 та 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Ця страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва, ставши справжнім культурним феноменом всередині України та за її межами», — йдеться в повідомленні.

Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини.

Презентував пам’ятні монети «Український борщ» заступник Голови НБУ Олексій Шабан на фестивалі нематеріальної культурної спадщини «Жива культура — Живий світ», який відбувся в Національному музеї народної архітектури та побуту України.

«Український борщ»

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого написи півколом: УКРАЇНА, рік карбування монети — 2023; номінал монети — 10/ГРИВЕНЬ; у центрі зображено господиню під час приготування українського борщу на тлі печі, що символізує неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя, оздоблену орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу.

На реверсі монет розміщено стилізовану композицію, що наповнена традиційним українським колоритом та побутом: у центрі зображено тарілку з борщем, що неначе «бурхливе озеро» символізує глибинну українську культуру і традиції, напис — БОРЩ (елемент оздоблення — тамподрук).

Характеристики

Художник: Кочубей Миколай

Скульптор: Атаманчук Володимир

Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 2500/2500

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г: 31.1

Діаметр, мм: 38.6

Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед

Гурт: гладкий із заглибленим написом

Номінал: 10 грн

Матеріал: срібло

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«Український борщ» у сувенірній упаковці

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч і праворуч від якого написи півколом: УКРАЇНА, рік карбування монети — 2023; номінал монети — 5/ГРИВЕНЬ; унизу — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; у центрі зображено господиню під час приготування українського борщу на тлі печі, що символізує неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя, оздоблену орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу.

На реверсі монет розміщено стилізовану композицію, що наповнена традиційним українським колоритом та побутом: у центрі зображено тарілку з борщем, що неначе «бурхливе озеро» символізує глибинну українську культуру і традиції, напис — БОРЩ (елемент оздоблення — тамподрук).

Характеристики

Художник: Кочубей Миколай

Скульптор: Атаманчук Володимир

Тираж (оголошений/фактичний), шт.: 75000/75000

Маса, г: 16.54

Діаметр, мм: 35

Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед

Гурт: рифлений

Номінал: 5 грн

Матеріал: нейзильбер

Де і коли можна буде придбати

Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня 2023 року.