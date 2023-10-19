Пляшку віскі 1926 року хочуть продати на аукціоні за 1,2 мільйона фунтів стерлінгів

Пляшка віскі Macallan 1926 року буде виставлена на аукціон Sotheby’s у Лондоні. За оцінками аукціонного дому, вона може принести 1,2 млн фунтів стерлінгів (понад $1,4 млн). Про це повідомляє The Guardian.

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Видання зазначило, що у 2019 році пляшка віскі Macallan 1926 року встановила рекорд у 1,5 млн фунтів стерлінгів. Очікується, що нова 97-річна пляшка віскі, яку виставлять на аукціон 18 листопада, викличе особливий ажіотаж.

За оцінками, цю пляшку можна буде продати від 750 тисяч до 1,2 млн фунтів стерлінгів.

Унікальною перевагою цієї конкретної пляшки є те, що вона є першою, яка пройшла реконструкцію на лікеро-горілчаному заводі Macallan, включно із заміною капсули та пробки.

Adami 1926 — найстаріший урожай Macallan, який коли-небудь вироблявся, розливається в пляшки після витримки в бочках від хересу протягом шести десятиліть.