Золото поставило новий ціновий рекорд: 3 сценарії для тих, хто вже вклався у цей актив

Цього тижня ціна на золото вперше за свою історію піднялася понад 2100 доларів за унцію. Це ще раз підтверджує, що значна частина інвесторів продовжує розглядати шляхетний метал як актив-притулок. Чому капітали витікають у нього зараз і як це позначиться на «золотих» цінах, розповім докладніше.

Минулої п'ятниці тендітне перемир'я в Газі закінчилося, і на тлі зростання напруги на Близькому Сході золото знову почало дорожчати: вже 3−4 грудня воно вперше короткочасно пробило позначку $2100 за тройську унцію.

Ціна на золото (станом на вечір 6 грудня):

Війна в Україні, тертя між США та Китаєм через його претензії до Тайваню та деяких територій у Південно-Східній Азії — весь цей мікс військових та політичних протиріч загрожує перерости у Третю Світову війну. Але зростаюча поляризація світу періодично дає спекулянтам можливість непогано заробляти на страхах інвесторів, які пепекладають капітали в золото.

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Іншим мотиватором зростання цін на «жовтий метал» є впевненість ринку, що поступово зростає, в тому, що Федрезерв США, а потім і інші основні центральні банки світу скоро закінчать період підвищення ставок і «закручування гайок» у грошово-кредитній політиці і почнуть зниження ключових процентних ставок.

Терміни називаються різні. За найоптимістичнішими прогнозами, це відбудеться вже у першому кварталі 2024 року, за найбільш консервативними — наприкінці 2024 року. Федрезерв та ЄЦБ на роздоріжжі — послабити монетарні лещата завчасно — ціни на основні продукти харчування, товари та послуги швидко знову підуть вгору. «Перетримати» високі ставки — означає майже гарантовану рецесію, як мінімум, на найближчі 2−3 роки, чого зараз собі ні США, ні Європа дозволити не можуть.

Якщо ставки почнуть знижувати, вартість грошей за інших рівних умов почне знижуватися, а це призведе до зростання вартості альтернативних активів. До таких активів, звичайно, належать і держоблігації, але через те, що багато центробанків зараз скорочують свої баланси і перестають скуповувати держоблігації, попит на них, ймовірно, не зростатиме. У цьому випадку найбільш привабливою альтернативою для інвесторів будуть фондові ринки та дорогоцінні метали, насамперед золото.

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Чим нижчі ключові ставки центробанків, тим менше інвестор втрачає на тому, що золото не приносить відсоткового доходу. Проте шанси на підвищення вартості золота за рахунок збільшення попиту при такому сценарії суттєво зростають. Адже крім стабільного високого промислового та ювелірного попиту на цей дорогоцінний метал потреба в ньому зростатиме також з боку фінустанов. Оскільки світові регуляторні вимоги до капіталу банків останнім часом посилюються.

Активно поповнюють свої резерви за рахунок готівкового золота і центробанки, що формує стабільний попит на нього по всьому світу. Що знову на руку спекулянтам і консервативним інвесторам. Тільки за вересень-жовтень світові центробанки закупили 114,1 т золота, що на 23% вище від середньомісячних обсягів цього року.

Більш м'яка риторика голів ФРС і ЄЦБ щодо перспектив процентних ставок тільки розбурхує великих гравців ринку дорогоцінних металів і провокує їх на перекладання частини своїх коштів у золото для спекуляцій. Більшість аналітиків робить прогнози щодо продовження поступового зростання вартості золота протягом 2024 року. А ось на триваліший період такого зростання вони вже особливо не бачать.

Наразі «золоті» цінники реагують на зміни грошової політики Федрезерва і, частково, ЄЦБ із великим випередженням, тобто всі ці події вже закладені в ціну золота. Тому у момент реального переходу ФРС та ЄЦБ до зниження ключових ставок спекулянти почнуть активно продавати свої золоті активи, щоб фіксувати максимальний рівень прибутку. А цей процес у разі стихійності швидко відкотить цінники золота. Причому, як завжди, із ефектом маятника.

Зараз план будь-якого великого спекулянта дорогоцінними металами — продати золото «на хайпі» та максимальних рівнях цінників 2023—2024 років, щоб потім зловити момент його максимального просідання і знову відкупити вже на мінімумі. І тут правило «страху і жадібності» працює на повну силу.

Чи варто скуповувати золото українцям

Логіка будь-якого інвестора говорить про те, що купувати актив, що вже стрімко подорожчав, явно не варто. Шанс наступного зльоту вартості золота є, але ваш прибуток вже не буде таким значним, якби ви купили золото ще на початку жовтня за $1820−1850 за унцію і зафіксували свій фінансовий результат при рівнях вище $2000 за унцію.

Крім того, залежно від розвитку подій в Україні та на Близькому Сході (якщо «страхи» інвесторів почнуть знижуватися), може бути досить серйозна корекція цінників золота.

Тому, якщо ви купили золото раніше (наприклад, за ціною $1650−1750 за унцію у вересні-початку листопада 2022 року), то, на мою думку, зараз краще продавати цей актив і фіксувати прибуток.

Якщо ж ви заходили в золото, наприклад, у жовтні 2023 року, тобто вже на рівнях понад $1930 за унцію і вище, краще зачекати на новий цикл зростання котирувань і фіксувати прибуток у моменти ситуативних зльотів цінників на золото до можливих нових рекордів $2200−2300 за унцію.

Якщо ж ви маєте можливість оперативної торгівлі активами через рахунки західних брокерів або самі маєте доступ до іноземних торгових майданчиків, то зараз варто уважно стежити за поведінкою золота, щоб не упустити можливість заробітку на коливаннях золота в межах $30−50 на унції. Але тільки в тому випадку, якщо ви дійсно можете швидко приймати подібні рішення, а ваш брокер їх оперативно і без збоїв зможе виконувати. В іншому випадку можете отримати збитки, оскільки зараз ринок золота дуже динамічний.

Три фактори, які формуватимуть ціну золота до кінця року

Основними для формування цін на золото до кінця 2023 будуть:

Війна та політика. Протистояння двох найбільших світових гравців (США та Китаю) та країн, що входять до їхньої орбіти, посилиться. Це знову призведе до періодичних стрибків попиту на золото за будь-якого політичного та військового загострення у світі. Будь-то Україна, Близький Схід, Тайвань чи обстановка навколо Ірану, Сирії чи двох Корей. На подібних ситуативних новинах я не виключаю ситуативних зльотів вартості унції золота до рівнів від $2200 до $2250.

Рішення ФРС та ЄЦБ за ставками. 13 грудня ФРС США та 14 грудня Європейський центральний банк оголосять свої рішення за ключовими процентними ставками. Як завжди, найважливішим для ринку золота буде саме рішення американського регулятора.

За моїм прогнозом, ФРС збереже свої відсоткові ставки на поточному рівні. Такий розвиток подій закладає у свої прогнози й ринок. Принциповим для інвесторів та спекулянтів цього разу власне буде не рішення Федрезерва, а коментарі його голови Джерома Пауелла щодо подальших дій американського регулятора наступного року.

За найменшого натяку на початок зниження ставок золото продовжить зростати в ціні до рівнів до $2200−2250 за унцію.

Якщо ж мова голови ФРС буде максимально «яструбиною» з розмовами про можливе ще одне підвищення ставок для подальшої боротьби з інфляцією, на нас чекає період корекції цінників по золоту в межах від $1810 до $1935 за унцію до кінця новорічних свят, тобто вже на початку 2024 року року.

Рішення ЄЦБ будуть для ринку золота після рішень ФРС другорядними. Але волатильність цін на золото до середини грудня може зрости на побоюваннях окремих гравців ринку щодо рішень обох регуляторів.

Період чергових суттєвих коливань цін на золото припаде приблизно на період з 11 по 15 грудня. У другій половині грудня новорічні та різдвяні настрої сповільнять коливання на всіх ринках, у тому числі і на ринку дорогоцінних металів. Звичайно, якщо не буде нової військової ескалації у численних гарячих точках планети.

Економічний. Економіки Індії та Китаю, а це основні споживачі фізичного золота, зараз переживають не найкращі часи. Це охолоджує попит на золоті зливки, інвестиційні монети з боку місцевого населення, а також суттєво впливає на результати ювелірної промисловості цих держав. Подібне зниження попиту з боку більш ніж 2 млрд. населення цих країн у світовому масштабі частково буде компенсовано високим попитом на золоті зливки з боку центробанків.

Крім того, частину попиту на ювелірні вироби покриють новорічні покупки в США, країнах ЄС, а також арабських країнах, які отримують непогані прибутки від продажу нафти. При цьому, і в США, і в Європі — основні покупки ювелірки будуть в основному в середньому ціновому сегменті, а в арабських країнах це багато в чому будуть ювелірні вироби рівня «Luxury».

Також не варто забувати, що в США за фактом вже розпочалися президентські перегони з великою кількістю фінансових викликів. Від того, як влада впорається з ними, багато в чому залежить зараз і поведінка американського фондового ринку, зокрема й прибутковість на ринку казначейських зобов'язань.

Поки що цей ринок за рахунок досить високої прибутковості трежеріс відтягує на себе значні обсяги капіталу з ринку дорогоцінних металів. Але якщо попереду замаячить низка політичних та фінансових з'ясувань відносин серед американських законодавців, це підштовхне інвесторів до більш активної купівлі золота, як активу — «притулку» та його котирування знову почнуть зростати.

Прогноз із золота до початку 2024 року

У першій половині грудня (до оголошення рішень ФРС за ключовою ставкою) на нас чекає корекція після зльоту котирувань до рекордних рівнів. У цей період коридор по золоту я виставив би в межах від $1930 до $2030 за унцію .

У другій половині грудня новорічний і різдвяний чинники вплинуть на всі ринки, у тому числі і на ринок дорогоцінних металів. Якщо не буде військових чи політичних катаклізмів, рівень цін на золото буде в межах від $1890 до $2000 за унцію .

Найбільш напруженими по золоту будуть 13 і 14 грудня, в момент оголошення рішення ФРС та ЄЦБ щодо відсоткових ставок, а головне, — коли глави цих відомств коментуватимуть їх і роз'яснюватимуть позицію щодо перспектив зниження ставок наступного року.