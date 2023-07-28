«Розкішні» інвестиції: як заробляти на акціях та товарах сегменту «люкс»

Цього року світовий ринок предметів розкоші зросте на 5−12%, — йдеться у новому звіті консалтингової компанії Bain та італійської асоціації предметів розкоші Altagamma. Як заробити на цьому зростанні, вклавшись в акції профільних компаній, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Микита Гуппал.

Чому обираємо лакшері-сегмент

Очікується, що цього року загальна вартість ринку предметів розкоші досягне 360−380 млрд євро, порівнюючи з 345 млрд євро у 2022 році. Bain прогнозує, що до 2030 його вартість зросте до 530−570 млрд євро, що приблизно в 2,5 рази перевищує показник 2020 року.

«Загальні рекордні показники ринку предметів розкоші у 2022 році і, незважаючи на економічну невизначеність, позитивні перспективи цього року (і надалі) зумовлені його міцними фундаментальними показниками та клієнтською базою, що розширюється», — говорить провідна авторка дослідження Клаудіа Д'Арпіціо, партнерка Bain & Company та керівниця практики Bain Global Luxury Goods and Fashion.

Позитивну динаміку можна пояснити тим, що основні покупці в преміум-сегменті — люди з високими доходами, чий фінансовий статус мінімально залежить від економічних коливань.

Тому інвестування в акції компаній, що представляють лакшері-сектор, можуть стати гарною можливістю диверсифікації інвестиційного портфеля. Розглянемо найбільших представників цього сектора та динаміку їх зростання.

LVMH Moët Hennessy (LVMH)

LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton базується в Парижі і є найбільшим світовим конгломератом у сфері розкоші. Сьогодні до складу групи входить 75 видатних брендів у шести секторах: мода та шкіряні вироби, годинники та ювелірні вироби, вина та спиртні напої, парфуми та косметика, селективна роздрібна торгівля та інші види діяльності. Компанія представлена у понад 70 країнах із майже 5 000 магазинів та понад 156 тис. працівників.

Торік цей французький «гігант» ритейлу заробив рекордні 79,2 млрд євро.

Ринкова капіталізація (на червень 2023 року) — 424,86 млрд євро;

Показник P/E — 30,24;

EPS — 28,05;

Дивідендна дохідність — 1,44%;

Коефіцієнт Beta — 1,01.

Поточна ціна акцій (на липень 2023 року) — 826 євро. Зростання з початку року склало 21,4%.

Дохідність компанії за 5 років склала приблизно 233,9% (понад 45% річних у євро), за 10 років — 527,72%, що склало середньорічне зростання на понад 52% у євро.

Інвестувати можна не тільки в акції компанії, а й у продукти, які вона виготовляє. Наприклад, сумка Louis Vuitton Neverfull GM у 2007 році коштувала $655, а у 2022 році її ціна зросла вже до $2 100. Тобто зростання становить 220,6% за 15 років, або 14,7% на рік при середньорічному зростанні S&P 500 у 10%.

Якщо взяти їх конкурентів, які не торгуються на біржі, — компанію CHANEL, та їхню «вічну класику» Chanel Flap Bag, побачимо також значне зростання. Зокрема, за даними Fashionista, ціна на цей аксесуар збільшилася на 50% протягом 2020−2022 років. Крім того, як стверджує Sotheby's, порівнюючи з минулим роком вона додала ще 16%.

Compagnie Financiere Richemont (CFR)

Compagnie Financiere Richemont займає провідну позицію на світовому ринку товарів розкоші. Серед її асортименту — ювелірні вироби Cartier, годинник Piaget та Baume & Mercier, ручки Montblanc, одяг Chloe. Компанія також має ювелірну марку Van Cleef & Arpels.

Левову частку своїх доходів компанія отримує у регіоні Азії та Тихого океану.

Просідання у березні 2020 року на ковід-кризі становило майже 40%, а повністю відновилися котирування вже у середині листопада того ж року.

З листопада 2020 року до червня 2023 року компанія зросла на 94% (з огляду на локальну кризу на фондовому ринку у 2022 році).

Ринкова капіталізація (на червень 2023 року) — 19,95 млрд франків;

Показник P/E — 275,65;

EPS — 0,55;

Дивідендна дохідність — 2,38%;

Коефіцієнт Beta — 1,28.

Поточна ціна — 138 швейцарських франків. Зростання з початку року склало 15,14%.

У цьому випадку, інвестування в акції компанії краще, ніж інвестування в предмети розкоші, які вона випускає. Вартість перепродажу, наприклад, прикрас або годинника Cartier є близькою до ціни покупки. Це робить їх інструментом збереження вартості, але не заробітку.

Hermès International (RMSp)

Hermès International, відомий також як Hermès of Paris, є французьким преміум-брендом товарів.

Варто зазначити, що Hermès не є конгломератом, на відміну від його конкурентів — LVMH, Richemont та Kering. Під своїм брендом Hermès пропонує широкий спектр товарів: шкіряні вироби, аксесуари, меблі, парфумерія, годинники, ювелірні вироби, одяг та сідельні вироби.

Близько половини прибутку Hermès отримує від продажу шкіряних та сідельних виробів. Друге місце за розміром генерованого доходу займають одяг та аксесуари (23%), шовк та текстильні вироби приносять 9% доходу.

Під час ковід-кризи падіння котирувань становило близько 25%, але вони повністю відновилися до попередніх рівнів уже в середині жовтня того ж року.

З жовтня 2020 року до червня 2023 року компанія зросла на понад 190%.

Ринкова капіталізація (на червень 2023 року) — 205,82 млрд євро;

Показник P/E — 61,47;

EPS — 32,2;

Дивідендна дохідність — 0,68%;

Коефіцієнт Beta — 0,74.

Поточна ціна — 1900 євро. Зростання з початку року склало 31,5%.

Інвестування в сумки Hermès відрізняється від інших різновидів лакшері-товарів. Їхня вартість зростає після покупки. Однак, придбання сумок Hermès Kelly або Birkin є складним процесом і доступним лише для обмеженого кола покупців.

Довгостроковим інвесторам варто звернути увагу на нейтральні кольори, такі як золотий чи чорний.

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Короткострокові інвестори можуть більше орієнтуватися на нові та сезонні кольори.

Сумки з екзотичної шкіри та рідкісні сумки зростатимуть у ціні швидше, ніж звичайні. Більшість інвесторів купують їх вже на вторинному ринку, але важливо бути обережними, оскільки на ринку можуть зустрітися підробки. Для перевірки справжності рекомендується звертатися до спеціалізованих компаній, — наприклад, Baghunter.

EssilorLuxottica SA (EL)

​EssilorLuxottica SA — компанія зі штаб-квартирою у Шарантон-ле-Пон, Франція, — працює у трьох основних сегментах: лінзи та оптичні інструменти, обладнання, а також сонячні окуляри та окуляри для читання.

Портфоліо компанії включає всесвітньо відомі бренди окулярних оправ, такі як Ray-Ban, Oakley та Persol. Компанія також пропонує передові технології лінз — зокрема, Transitions, Varilux та Crizal.

З березня 2020 року до липня 2023 року зростання котирувань EssilorLuxottica SA становило 103,9%.

Ринкова капіталізація — 75,89 млрд євро;

Показник P/E — 35;

EPS — 4,87;

Дивідендна дохідність — 1,87%;

Коефіцієнт Beta — 0,87.

Поточна ціна — 176,5 євро. Зростання з початку року склало 4,3%.

Moncler (MONC)

Moncler — це глобально визнаний бренд, відомий своїми пуховиками та аксесуарами. Moncler прославився своєю колекцією «Longue Saison», яка перетворила стьобані пуховики на модний зимовий одяг.

У 2018 році бренд представив ініціативу «Moncler Genius: One House Different Voices», у якій, у співпраці з видатними дизайнерами, замінив традиційні сезонні колекції на місячні капсульні.

Компанія продовжує акцентувати увагу на пуховиках, але також активно розширює свій асортимент у напрямах взуття та трикотажу.

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Динаміка ринкових котирувань Moncler показує зростання на 150,7% із березня 2022 року до липня 2023 року.

Ринкова капіталізація — 16,99 млрд євро;

Показник P/E — 27,81;

EPS — 2,26;

Дивідендна дохідність — 1,77%;

Коефіцієнт Beta — 1,08.

Поточна ціна — 65,12 євро. Зростання з початку року склало 31,5%.