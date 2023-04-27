Як купити колекційні монети в Україні: що пропонують НБУ, банки та перекупники

1 травня у продажу має з'явитися нова колекційна монета НБУ «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська». Навіть під час війни регулятор продовжує випуск пам'ятних монет та банкнот, і попит на них залишається високим: хтось хоче придбати їх «для історії» і власних колекцій, хтось — сподіваючись на подальше подорожчання. Але купити сучасну нумізматичну продукцію не так вже й просто. Чому так відбувається, і як придбати колекційні гроші, розповість «Мінфін».

Як працює ринок монет в Україні

Минулого року НБУ випустив низку монет на військову тематику, присвячених знаковим подіям. Зокрема, це срібні монети «Ой у лузі червона калина», «В єдності — сила» та «Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС». Ці самі монети дублюються у варіанті з дешевшого нейзильберу. Золоті монети минулого року Нацбанк не випускав.

Окрім того, у 2022 році регулятор випустив пам'ятні медалі з нейзильберу, присвячені містам-героям Київщини, Маріуполю, Харкову та Херсону. Цього року серія продовжилась містами: Миколаїв, Чернігів, Волноваха та Охтирка.

Остання з випущених НБУ монет — «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська», яка з'явилася в обігу 26 квітня, щоправда, у продаж має надійти лише з 1 травня. Вона продовжує серію з тваринами Чорнобильської зони, до якої також входять монети із зображенням ведмедя та коня Пржевальського.

Як розповіли «Мінфіну» в НБУ, при визначенні тематики та сюжетів для пам’ятних монет враховується багато складових. Зокрема, опрацьовуються укази Президента, рішення Верховної Ради, міністерств, важливі суспільно-політичні, історичні та культурні події.

Важливою залишається й військова тематика. Зокрема, НБУ планує випустити низку монет та пам’ятних медалей, присвячених Силам підтримки ЗСУ, Протиповітряній обороні, Воєнній розвідці та Сержантському корпусу.

Також заплановано випуск нумізматичної продукції, присвяченої Павлу Скоропадському, українській мові, Володимирському собору і колядці «Щедрик». Детальніше з планами випуску монет можна ознайомитись на сайті НБУ.

Минулого року Нацбанк продав 1,2 млн штук нумізматичної продукції. Це приблизно вдвічі менше, ніж у 2021 році. НБУ пояснює це тим, що на початку повномасштабного вторгнення виникла перерва у реалізації, а потім довелося коригувати плани випуску. Цього ж року регулятор вже відзначає зростання попиту на нумізматику.

Як розповсюджуються монети

Придбати випущені НБУ монети та пам'ятні медалі можна на сайті Нацбанку, а також у банках-дистриб'юторах.

Через свій інтернет-магазин Нацбанк планує реалізовувати 20% відповідної продукції. Ще 70% тиражів потрапляє до банків, а решта — реалізується за міжнародними контрактами.

Нацбанк

Інтернет-магазин Нацбанку відновив роботу наприкінці лютого цього року. Це не перша спроба регулятора запустити цей спосіб продажів: у 2021 році «Мінфін» навіть встиг протестувати роботу магазину, але невдовзі його було зачинено.

Зараз магазин працює у тестовому режимі. 21 квітня його невеликий, поки що, асортимент було розширено ще 25 видами нумізматичної продукції.

На сайті можна придбати монети різних років випуску, починаючи з 1996 року (золота «Києво-Печерська лавра»). Коли «Мінфін» вивчав, як працює цей магазин, монет 2022 і 2023 років в наявності не було. Хоча в НБУ запевняють, що вони з’являтимуться пізніше.

Спосіб купівлі на сайті практично не відрізняється від аналогічної процедури у будь-якому інтернет-магазині: реєструємося, додаємо обрану продукцію до кошику, вказуємо адресу доставки (Укрпоштою або Новою поштою) і оплачуємо замовлення.

Єдина відмінність від традиційних магазинів — обмеження кількості товару в «одні руки». Кількість монет, які може придбати один покупець, залежить від тиражу нумізматики — чим менший він, тим менше може придбати один покупець. Це має ускладнити роботу перекупників.

Сайт досить зручний, якихось проблем редакція не помітила, єдиний недолік — невеликий вибір.

Банки

Дистриб’юторами нумізматичної продукції НБУ виступають 4 банки: Приватбанк, Укргазбанк, Радабанк і Таскомбанк. Перші два отримують по 25% тиражів нумізматичної продукції, решта — по 10%.

Незважаючи на те, що найбільшу частину нумізматики продають саме банки, жоден із них не забезпечив торгівлю через інтернет. Як розповів «Мінфіну» член правління з питань роздрібного бізнесу Приватбанку Дмитро Мусієнко, його установа планує впровадження онлайн-продажу. Однак, поки що торгівля є дуже незручною.

У всіх 4 банках купити монети можна у відділеннях, але на сайтах вказані лише відділення, які загалом торгують нумізматикою. Які конкретно монети і де є в наявності — невідомо, це потрібно дізнаватись безпосередньо у відділеннях. Служба підтримки щодо цього жодної інформації не має.

В Укргазбанку і Таскомбанку, принаймні, вказані номери телефонів відділень. «Мінфін» скористався ними і перевірив наявність монет у деяких із них. Того дня нам на продаж нічого не змогли запропонувати.

В Приваті та Радабанку номери телефонів відділень не розкривають. Тому, щоб перевірити, чи є у продажу потрібні монети у конкретному відділенні, до нього варто завітати особисто.

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Не виключено, що банки не поспішають поліпшувати свій сервіс, оскільки і зараз не мають проблем із реалізацією. Як розповідає Мусієнко, залежно від попиту, деякі тиражі можуть перебувати у продажу понад місяць, але інші розкуповують буквально за 1−2 дні.

Перекупники

Така ситуація створює ідеальні умови для перекупників. Придбати продукцію НБУ у них можна без жодних проблем. Торгують нею не лише через спеціалізовані сайти для колекціонерів, на кшталт violity чи new auction, але й на маркетплейсах — Розетка, bigl, тощо.

Єдина проблема — ціна. Наприклад, двадцятигривнева пам’ятна банкнота «Пам'ятаємо! Не пробачимо!» в конверті у банках коштувала 169 грн, а у перекупників ціни, як правило, приблизно вдвічі більші. Деякі продавці, яких знайшла редакція, підвищують ціну в 4 рази. Не стримує їх навіть те, що особливої колекційної цінності ці банкноти не мають через значний тираж у 300 тис. екземплярів.

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Найімовірніше, налагодження торгівлі через інтернет-магазин НБУ суттєво ослабить можливості завищувати ціни для перекупників, адже зробить придбання нумізматики доступнішим для тих, хто не розуміється на нинішній специфіці ринку. Тому варто спостерігати, як цей напрям розвиватиметься далі та чи дійсно зможе змінити ринок.