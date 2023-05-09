Доля долара і найкраща інвестиція: що сказав Баффет на зборах Berkshire

Уоррен Баффет на щорічних зборах акціонерів Berkshire дав поради інвесторам про те, як жити та витрачати гроші з користю. «Мінфін» вибрав кращі афоризми 92-річного мільярдера.

У ніч на 7 травня в американській Омахі, штат Небраска, відбулися річні збори акціонерів інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway. Щороку захід приваблює тисячі інвесторів, які хочуть почути думку голови холдингу Уоррена Баффета та його багаторічного партнера, віце-голову ради директорів Чарльза Мангера. Мільярдери поділилися мудрістю і цього разу.

Банківська криза в США

Говорячи про банківську кризу, що розгортається в США, Баффет заявив, що керівники збанкрутілих банків повинні понести відповідальність за свої помилки, інакше із ситуації з падінням проблемних фінустанов не будуть зроблені висновки.

Наприклад, каліфорнійський First Republic Bank пропонував гігантські, не забезпечені державою іпотечні кредити за фіксованими ставками, що, на думку Баффета, є «шаленою пропозицією».

«Він робив це у всіх на очах, і світ ігнорував його, поки він не вибухнув», — зазначив мільярдер.

При цьому причина кризи, на його думку, полягає і в тому, як на ситуацію відреагували політики, регулятори та ЗМІ, чиї заяви сильно налякали американських вкладників.

«Страх заразливий», — зазначив Баффет, додавши, що «неможливо керувати економікою», коли люди турбуються про те, чи в безпеці їхні гроші в банках. Він заявив, що Berkshire сьогодні з великою обережністю дивиться на інвестування в банківський сектор.

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Гегемонія долара

Ситуація в американській фінансовій галузі послабила довіру до долара, але це не означає, що настав час криптовалют, вважає Баффет.

«Забудьте про ці іграшки. Це жарт — думати про будь-які токени як про резервну валюту. Це божевілля», — заявив глава Berkshire.

Він наголосив, що долар залишається резервною валютою. «Я не бачу можливості для будь-якої іншої валюти стати резервною валютою», — сказав він.

Продовжуючи думку про резервні валюти, Баффет наголосив, що «найкращий захист — це ваша власна можливість заробляти гроші», тому «найкраща інвестиція — у себе».

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Індексні фонди є чудовими інструментами інвестування

Під час щорічних загальних зборів Уоррен Баффет без вагань повторив свою давню пораду: «Індексні фонди є чудовим інвестиційним інструментом, оскільки витрати низькі».

Про глибину його захоплення індексними фондами свідчить той факт, що він наказав своїм довіреним особам інвестувати 90% його майна в індексний фонд S&P 500 на користь його дружини після його смерті. Він завжди заохочує людей інвестувати в недорогі індексні фонди S&P.

Уникайте дурних помилок

Уоррен Баффет також порадив своїм акціонерам уникати дурних помилок. Одного разу він сказав: «Хоча добре вчитися на своїх помилках, краще вчитися на помилках інших людей».

Під час зустрічі він також порадив не робити помилок, які виведуть із гри. Він також сказав, що треба витрачати трохи менше, ніж заробляєш, щоб не потрапити в спіраль боргів.

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Будьте максимально раціональними

Знову наголошуючи на своїй попередній інвестиційній мантрі, Уоррен Баффет сказав, що важливо залишатися максимально раціональним.

«Ми можемо багато разів приймати неправильні інвестиційні рішення. Головне — намагатися залишатися максимально раціональним», — сказав він.

Уоррен Баффет на ринку комерційної нерухомості

Відповідаючи на запитання про майбутнє ринку комерційної нерухомості, Уоррен Баффет сказав: «Будівлі, як правило, не зникають, але більшість людей люблять купувати нерухомість без права регресу».

Він пояснив, що вартість ринку нерухомості в основному залежить від того, скільки можна позичити без права регресу, і починають спостерігатися наслідки цього.

Уоррен Баффет про вартісне інвестування

Світ змінюється, проте вартісне інвестування продовжує залишатись ефективною стратегією на фондовому ринку.

«Що дає вам можливості, то це те, що інші люди роблять дурниці», — описав Баффет суть підходу, який приніс йому мільярди доларів.

У той же час Мангер попередив: конкуренція серед вартісних інвесторів посилюється, отже, вони повинні звикнути заробляти менше грошей.

Диверсифікація — добре, але знайте міру

Також інвестори наголосили на важливості диверсифікації, хоча останнім часом поняття diversification перетворилося на deworsification (гра слів, що означає, що надмірна диверсифікація робить лише гірше, — ред.).

«Не так просто знайти велику кількість гарних можливостей. І якщо у вас їх всього три, я хотів би бути у своїх найкращих ідеях, а не в гірших», — пояснив Мангер.

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Просто тримайте запас

Ділячись стратегією своєї компанії, Чарлі Мангер сказав, що Berkshire Hathaway дотримується лише простого майнового планування, щоб «утримувати прокляті акції».

Він також додав, що найкращі можливості виникають, коли інші люди роблять дурниці. Окрім цього, він також натякнув, що вартісне інвестування стане складнішим через зростання конкуренції на ринку.