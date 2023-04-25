Куди інвестувати $50 тис: розбираємо найнадійніші способи зберігати значні заощадження

«Мінфін» вже розповідав, як інвестувати невеликі заощадження до $1 тис. Більший бюджет відкриває ширший перелік інструментів для розміщення коштів. У тому числі, й дохідніших. Розберемо їхні переваги й недоліки.

Готівкова валюта

Долар та євро традиційно залишаються серед найпопулярніших способів тримати заощадження. Звісно, бувають випадки, коли національна валюта зміцнюється щодо іноземної. Зокрема, цього року долар в обмінниках впав із показників близько 42 грн/$ до 37,7 грн/$.

Але у довгостроковій перспективі інвестиції у валюту завжди були вдалими. За 10 років національна валюта за офіційним курсом подешевшала щодо долара приблизно в 4,5 рази. Щоб купити $50 тис. у 2013 р., варто було витратити близько 400 тис. грн, а зараз їх можна було б продати за понад 1,8 млн грн.

Переваги

Висока ліквідність. У разі потреби валюту можна легко обміняти на гривню.

Надійність. Впродовж років долар та євро продемонстрували високу надійність, порівнюючи з гривнею.

Недоліки

Ризик втрати. Готівкові заощадження можуть бути загублені, пошкоджені або вкрадені. Під час війни така ймовірність зростає.

Інфляція. З кожним роком валютні заощадження знецінюються. Минулого року інфляція у США склала 6,5%, цього року вона очікується на рівні близько 3%.

Депозити та ОВДП

Ці обидва способи інвестицій належать до консервативних та передбачають отримання наперед визначеної дохідності. Банки в середньому за річними депозитами у гривні нараховують близько 14%, хоча можна знайти вклади і до 18% річних.

Військові гривневі облігації можна придбати з дохідністю трохи більше, ніж 19%, а випущені ще до війни — орієнтовно з 20−22%. Інколи на вторинному ринку з'являються папери з дохідністю до 25%. При цьому з доходів від облігацій не потрібно платити податок на дохід фізичних осіб.

Середні ставки за депозитами в доларах становлять близько 1%, хоча можна знайти і до 3%. Вищу дохідність пропонують доларові ОВДП — близько 4%.

Переваги

Фіксований дохід. Відкриваючи депозит або купуючи ОВДП, інвестор наперед знає, на який може розраховувати прибуток.

Гарантії повернення. Інвестиції в ОВДП гарантуються державою, ФГВФО взяв зобов'язання повернути депозити без обмеження суми у випадку неплатоспроможності банку під час дії воєнного стану. Звісно, під час війни не можна виключати і дефолт держави, але експерти наразі не бачать для цього передумов.

Недоліки

Низька ліквідність. Депозити, як правило, відкриваються на визначений термін і до його завершення забрати кошти не вдасться. Гроші можна розмістити і на депозит до запитання, але в цьому разі дохідність буде суттєво нижчою.

Інфляція. Хоча депозити та ОВДП і приносять прибутки, вони не завжди покривають інфляцію. Минулого року інфляція в Україні становила понад 26%, а цьогоріч прогнозується на рівні 19%.

Фондовий ринок і криптовалюта

Попри суттєві відмінності у цих способах інвестицій, їх об'єднує те, що вони є ризикованими і не гарантують наперед визначеного прибутку. Купуючи акції або криптовалюту, можна впродовж невеликого терміну примножити вкладені кошти в декілька разів, але так само є ризик, що куплені активи в рази втратять в ціні.

На обох ринках є більш і менш ризиковані стратегії. Відповідно, й очікувана прибутковість у них різна.

Наприклад, консервативніша стратегія на фондовому ринку передбачає інвестиції в індекс S&P500 або найбільші та найстабільніші компанії, так звані «блакитні фішки». Але й вона не гарантує стабільної дохідності. Наприклад, у 2021 р. індекс S&P500 зріс на 27%, а ось минулого року — впав на 19%. Із початку цього року він додав майже 7%.

Ризикованіша стратегія передбачає інвестиції на IPO, пошук перспективних технологічних чи фармацевтичних компаній. Теоретично, акції таких компаній можуть зростати в рази, але так само в рази можуть і знецінюватись, або компанії взагалі можуть збанкрутувати. Що навряд чи станеться з Coca-Cola чи Microsoft.

Консервативна стратегія на крипторинку — це придбання на довгий термін біткоїну і меншою мірою ефіріуму. Поціновувачі азартніших інвестицій можуть підібрати токени в момент ICO, або прив'язані до маловідомих проєктів. Звісно, завжди є ризик, що такі монети обваляться або взагалі зникнуть.

Переваги

Висока дохідність. Акції або криптовалюти можуть подорожчати в рази. Чого точно не трапиться з депозитами чи ОВДП.

Ліквідність. І на криптовалютних, і на фондових біржах можна легко продати активи.

Недоліки

Ризик збитків. Активи можуть не тільки дорожчати, але й впасти в ціні.

Труднощі регулювання. В умовах війни запроваджено ряд обмежень. Неможливо безпосередньо поповнити рахунки низки міжнародних брокерів. Для цього варто шукати обхідні шляхи — наприклад, через сервіси Wise та Payoneer. Також є проблеми з поповненням та виведенням коштів із криптобірж на картки українських банків. Доступними залишаються p2p-торгівля та криптовалютні обмінники.

Золото

Золото вважається інструментом для довгострокових інвестицій. Існують значні періоди, коли дорогоцінний метал падає в ціні. Наприклад, він досягнув своїх піків ще у 2020 р., і після тривалого зниження повторив їх лише цього року. Тому горизонт інвестицій у нього варто визначати щонайменше у 5 років.

Цього року золото привертає більше уваги інвесторів, оскільки з початку січня воно вже подорожчало на понад 10% і випередило ринок акцій. Вгору ціну на шляхетний метал підштовхують підвищення відсоткових ставок центробанками, геополітична напруженість та попит ювелірів.

Низка українських банків пропонують купити золото у злитках. Чим більший розмір такого злитка, тим нижча ціна кожного граму у ньому. Наприклад, у момент підготовки статті мінімальна ціна злитку в 1 г. становила 2900 грн, а якщо купити злиток вагою в 1 унцію, то в ньому ціна за кожен грам становитиме 2605 грн. Ще вигідніше купувати золоті монети НБУ — у такій монеті вагою в тройську унцію ціна граму становитиме 2542 грн.

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Переваги

Надійність. Завдяки тому, що людство використовує золото, як засіб платежу, вже тисячі років, воно вважається одним із найнадійніших способів зберегти активи.

Компактність. У випадку переїзду золото не займає багато місця. Також його легко сховати і, на відміну від паперових банкнот, воно не пошкодиться через вологу або інші несприятливі умови.

Недоліки

Низька ліквідність. Пошук покупця на золото може зайняти тривалий час, а НБУ і банки, якщо викуповують метал, то встановлюють досить відчутні спреди.

Ризик збитків. Золото не приносить стабільних доходів, а його ціна може не лише зростати, але й падати.

Земля

З 2021 року фізичні особи отримали право купувати сільськогосподарські земельні ділянки: одній особі може належати до 100 га. Цей інвестиційний інструмент вже встиг набути популярності.

За даними Мінагрополітики, з моменту відкриття ринку було укладено понад 153 тис. угод на придбання землі з площею понад 344 тис. га. Середня ціна 1 га в Україні становить 52 тис. грн. Однак, може досить суттєво відрізнятись, залежно від регіону. Також варто враховувати, що, за словами експертів, чимало угод офіційної статистики проводяться за нормативно-грошовою оцінкою ділянки, і, насправді, варто бути готовим, що вартість землі є вищою: в межах $1,5−2,7 тис. за гектар.

Переваги

Очікування зростання ціни. З наступного року ринок землі має відкритися і для юридичних осіб, що суттєво збільшить попит. Крім цього, земля в Україні коштує суттєво дешевше, ніж у сусідніх європейських країнах. Наприклад, у Словаччині середня ціна 1 га — близько 3,4 тис. євро (136 тис. грн), а в Польщі — 10 тис. євро (близько 400 тис. грн). До рівня польських цін українська земля ще не скоро дійде, але, за прогнозами, через 3−5 роки вона цілком може подорожчати вдвічі. Зараз земля — це нерухомість з порогом входження від $4 тис (орієнтовна вартість 1 ділянки).

Надійність. Землю неможливо повністю знищити навіть в умовах бойових дій. Її може бути заміновано, в ній можуть залишитись снаряди, але після відновлювальних робіт її можна буде знову використовувати. Вона не потребує добудови, дообладнання, ремонтів, не амортизується, а з часом лише зростає в ціні.

Пасивний дохід. У 90% випадків земля в Україні вже знаходиться в оренді і приносить пасивний дохід: власники можуть здавати її в оренду. За офіційною статистикою, до повномасштабного вторгнення орендна плата за 1 га становила 1746 грн за га, або 8% від нормативної грошової оцінки в середньому в Україні. Щоправда, експерти вважають, що реальна ціна землі вище оціночної, а плата за оренду коливається від $50 до $170 за гектар, залежно від регіону. Загалом, інвестор може розраховувати на орендний дохід у 4−7% річних від вартості придбання.

Недоліки

Складність інвестицій. Інвестуючи в землю, потрібно мати хоча б базове розуміння про цей ринок. Яка земля краща, яка її реальна вартість, як розташування ділянки впливає на ціну, тощо. Інакше, можна обрати неперспективну для обробки ділянку, заплативши за неї значно більше об'єктивної вартості. Також варто знати, як укласти договір оренди і яка справедлива плата за неї.

Для багатьох потенційних інвесторів ці питання стають перепоною на шляху до придбання землі. Щоб вирішити їх, можна звернутись до однієї з компаній, що допомагають придбати ділянку.

Такою компанією може бути, наприклад, Твоє коло. Команда проєкту понад 14 років працює в сфері земельних відносин. Всі ділянки, які пропонуються до уваги інвестора, пройшли жорстку перевірку: аграрну — на якість грунтів, фінансову — на рівень оренди і потенціал зростання, юридичну — на право власності, відсутність заборон і обтяжень. І лише 2% пайової землі пройшло всі етапи відбору.

Керуюча компанія забезпечує на 99% пасивні інвестиції, а всю роботу з управління бере на себе: розв’язує юридичні питання, домовляється з орендарями, менеджить оренду, та порадить вдалий час для виходу з активу. Це забезпечується через роботу регіональних представництв, що працюють в 7 областях України.

Також інвестори можуть звернути увагу на сервіс Zeminvest. Він підбирає для своїх клієнтів земельні ділянки, перевіряє їхню юридичну чистоту та укладає договір купівлі-продажу. Також представники компанії самостійно знайдуть орендаря та контролюватимуть виплату повної орендної плати без стягнення відсотку. Як пояснюють представники компанії, вони підбирають ділянки з потенціалом зростання їхньої вартості, адже Zeminvest заробляє з позитивної різниці від продажу ділянки на виході з інвестиції.

При придбанні ділянки за допомогою Zeminvest для оформлення паперів їхати до регіону, де знаходиться земля, не доведеться, адже угоди здійснюються через нотаріуса і довіреність. Якщо ж інвестор забажає продати придбану ділянку, він зможе або перепродати її компанії, або, за бажанням, самостійно знайти покупця.

Інвестиційні фонди

Інвестори, які бажають отримувати пасивний дохід, мають змогу передати свої кошти інвестиційним фондам. Такі компанії можуть використовувати їх для інвестицій за різноманітними напрямами. Це можуть бути як інвестиції в цінні папери, так і в реальний сектор економіки.

Звичайно, різні варіанти використання грошей передбачають різну дохідність, тому при виборі компанії з управління активами варто перевірити, скільки вона приносила своїм клієнтам раніше. Такі компанії не гарантують наперед визначений рівень доходу — залежно від ситуації на ринку, він може зрости або впасти.

Переваги

Професійне управління. Мало хто може самостійно ефективно розпоряджатися грошима. Натомість, в компанії з управління активами працюють професіонали, які краще розуміють ринок та безпосередньо специфіку.

Пасивний дохід. Інвестор не повинен професійно розумітися на тому секторі, в який вкладає гроші, а просто отримуватиме свою частку доходу.

Низький поріг входу. Поріг входу в певний проєкт може бути достатньо високим для одного інвестора і тому недосяжним, але інвестиційний фонд акумулює кошти багатьох інвесторів, тож надає змогу приєднатися до проєкту навіть з невеликою сумою.

Недоліки

Ризики управління. Завжди є ймовірність, що компанія неефективно управлятиме грошима.

Для того, щоб уникнути ризиків, варто уважно перевірити, скільки часу вже працює компанія, які державні органи контролюють її діяльність, на чому вона заробляє.

Для прикладу, розглянемо Перший Український Аграрний Фонд (ПУАФ), створений командою SI Capital. Як зрозуміло з назви, він спеціалізується на інвестиціях у сільське господарство. Фонд купує агрокомпанії та завдяки своєму досвіду удосконалює їхню роботу, розширює земельний банк.

Інвестувати в Перший Український Аграрний Фонд можна, купивши його акції, номінальна вартість яких становить 1 тис. грн. Не менше 30% свого операційного прибутку Фонд спрямовує на дивіденди, а решту реінвестує, завдяки чому акції зростають. У 2021 р. акції додали в ціні 58,8%, а в 2022 р. — 41,7%.

Щонайменше раз на місяць відбувається переоцінка ціни акцій за методикою, затвердженою для Фонду міжнародною компанією Baker Tilly, а дані про перерахунок надають НКЦПФР, яка контролює діяльність фонду. На додачу, Фонд щорічно проходить аудит фінансової звітності у компанії «Великої Четвірки» — PwC, і це єдиний приклад на ринку інвестфондів.

Комерційна нерухомість

Найбільше падіння ринок комерційної нерухомості пережив весною минулого року — у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, середній рівень вакантності офісних приміщень зріс із довоєнних 3% до майже 18%.

У другій половині минулого року, незважаючи навіть на масовані ракетні обстріли, ситуація почала покращуватись. Оскільки, за прогнозами Мінекономіки, ВВП України цього року відновить зростання, це позитивно позначиться і на комерційній нерухомості. В ресторанній сфері, наприклад, вже працює близько 70% закладів від довоєнного рівня, хоча у березні минулого року їх було менше 20%.

Пожвавлення на ринку комерційної нерухомості робить його привабливішим і для приватних інвесторів.

Переваги

Зростання ціни активів. Очікується, що разом із економічним зростанням дорожчатиме комерційна нерухомість.

Пасивний дохід. Оренда комерційної нерухомості дозволяє отримувати стабільні прибутки.

Недоліки

Високий поріг входу. Мало інвесторів мають достатньо коштів, щоб купити офісні або торговельні приміщення.

Особиста залученість. Купуючи нерухомість, необхідно особисто оглянути різні варіанти, шукати орендарів, вирішувати юридичні питання.

Зробити інвестиції в комерційну нерухомість значно простішими і зручнішими можуть REIT (Real Estate Investment Trust), тобто інвестиційні фонди нерухомості. Вони акумулюють кошти роздрібних інвесторів та вкладають їх у нерухомість.

Як приклад такої компанії, розглянемо Inzhur, що пропонує своїм клієнтам інвестувати в комерційну нерухомість. Сервіс надає доступ лише до тих об'єктів, які вже побудовані і у яких є орендар, а термін договору з ним становить від 10 до 30 років. Наразі сервіс пропонує інвестувати в будівлі, де розташований супермаркет Silpo та міжнародний ресторан швидкого харчування McDonald’s.

Inzhur самостійно обирає перспективні об'єкти для інвестицій, керує нерухомістю, бере на себе юридичну експертизу і сплачує податки за інвестора. Таким чином, інвестору не потрібно втручатись в операційну діяльність.

Орендна плата за користування приміщеннями виплачується щомісяця, тому й інвестори отримують свої виплати за цим самим графіком. Дохідність сягає 10,06% у доларах.

Житлова нерухомість

Поріг для інвестицій в житлову нерухомість становить близько $20 тис. За ці гроші в Києві можна придбати однокімнатну квартиру площею близько 20 кв. м., але без ремонту та у віддаленому районі. В регіонах із цією сумою можна знайти і кращі варіанти. Якщо ж метою є придбання просторого житла з хорошим ремонтом, то варто орієнтуватись, принаймні, на суму в $45−50 тис.

Незважаючи на війну, ціни на нерухомість продовжують зростати. За даними Dim.ria, квадратний метр житла у новобудовах подорожчав у гривневому еквіваленті, порівнюючи з довоєнним періодом, у всіх регіонах України, окрім Харківської області (без врахування регіонів, значна частина яких окупована). Зокрема, у Києві ціна зросла на 38%.

Прогнози подальшої динаміки цін різнонаправлені. Експерти, які прогнозують подальше подорожчання нерухомості, звертають увагу на високу інфляцію, зокрема, і будівельних матеріалів, збільшення попиту через велику кількість переселенців та людей, житло яких було пошкоджено. Водночас, скептично налаштовані оглядачі вважають, що ціни знижуватимуться через скорочення платоспроможного попиту (падіння доходів населення та виїзд багатьох українців за кордон).

Переваги

Надійність. Інвестори, які надають перевагу нерухомості, часто наголошують, що володіють «справжнім», а не віртуальним активом, який можна побачити лише на папері чи екрані комп'ютера.

Пасивний дохід. Нерухомість можна здавати в оренду і заробляти на цьому.

Недоліки

Ризик пошкодження. В умовах війни ніхто не може гарантувати збереження майна.

Низька ліквідність. Нерухомість може бути складно швидко продати без суттєвої знижки.

Просте правило інвестицій

Сума в $50 тис. дозволяє інвестору розглядати великий перелік варіантів розміщення коштів і, як зазначають експерти, не варто зосереджуватись лише на одному.

Ключове правило розміщення грошей — диверсифікація. Вона дозволить убезпечити заощадження, адже якщо якийсь з інструментів приноситиме низьку дохідність, інші можуть виявитись вдалішими.