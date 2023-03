Білий дім попросив Баффета врятувати банки: скільки він на цьому заробить

Які банки рятував Баффет

Є два цікаві епізоди, коли знаменитий мільярдер виступив покупцем проблемних активів, і ті потім добре вистрілили: це були інвестиції в Goldman Sachs у 2008 р. та купівля частки в Bank of America у 2011 р.

Перший випадок припав на початок іпотечної кризи 2008 р. Влада США відчайдушно шукала покупців спочатку для Lehman Brothers, а потім для інших системно значущих банків з обваленими активами.

Баффет вибрав Goldman Sachs, інвестувавши $5 млрд. Вкладення розглядалося як благо для фінансових ринків загалом, оскільки свідчило про довіру з боку одного з найдосвідченіших інвесторів країни.

«Такого ми раніше не бачили. Уся система зупинилася. Начебто сюжет фільму „Перл Харбор“ втілився в реальність, за винятком лише того, що від неймовірної сили постраждала сама економіка», — так коментував фінансову кризу 2008 року Баффет в інтерв'ю для Vice News.

Вже тоді «Оракул з Омахи» розумів, наскільки успішною стане його інвестиція: «Моє рішення вкласти гроші в Goldman Sachs було зумовлене впевненістю не лише у фінансовому конгломераті, а й у майбутньому американської економіки», — заявив він.

Другий епізод пройшов за схожою схемою: Bank of America впав у ціні 2011 р. під вантажем іпотечних активів та судових позовів. Баффет вклав у капітал банку $5 млрд.

Скільки принесли вкладення

У 2008 році мільярдер купив привілейовані акції, тому Goldman Sachs зберіг можливість викупити їх, що він зробив у 2011 році. Протягом трьох років Berkshire Hathaway тримала акції та заробила на цьому $3,7 млрд, $1,27 млрд з яких були дивідендними виплатами.

Під час першого інвестування в Goldman Баффет також отримав варрант на купівлю звичайних акцій Goldman Sachs на $5 млрд за ціною $115 за штуку. У 2013 році мільярдер здійснив угоду, отримавши 13,1 млн акцій Goldman Sachs і $2 млрд готівкою. Через п'ять років, коли все заспокоїлося, він реалізував папери із прибутком понад 200%.



У серпні 2011 року Баффет придбав привілейовані акції Bank of America, коли той переживав нелегкі часи через численні юридичні проблеми, спричинені кризою іпотечного кредитування. У рамках угоди мільярдер отримав право придбати ще 700 млн звичайних акцій банку за ціною $7,14 за штуку, на загальну суму $5 млрд.

На закритті торгів 29 червня акції Bank of America торгувалися втричі дорожче — $24,32 за папір. Ринкова вартість пакету досягла $17 млрд. Таким чином, дохід Баффета від угоди з акціями склав $12 млрд. Через шість років вартість акцій банку, які знаходилися в портфелі Баффета, склала $17 млрд (+240%).

Чи варто брати приклад із Баффета

Почасти тут працює ефект самоздійснюваного пророцтва: ринок настільки сильно вірить у провидіння мільярдера, що ця віра зупиняє втечу капіталу з банків, що йому належать, і розвертає акції вверх.

У результаті придбання Баффета найчастіше виявляються більш вдалою інвестицією, ніж ставка на банківський сектор загалом або найміцніші папери в галузі. З вересня 2008 року банки США в середньому зросли лише на 50%.

Але це не найважливіше. Після купівлі Баффетом Goldman банківський сектор втратив ще 75%, перш ніж почав зростати, і повернувся до цієї позначки лише в 2016 р. Тобто Баффет разом з усім ринком зазнав реально глибокого просідання.

Як почуваються банки з портфеля Berkshire Hathaway

І Goldman Sachs (ці акції він давно продав), і Bank of America (залишається їх найбільшим акціонером) почуваються краще за ринок: з січня вони втратили 10% і 17% відповідно проти -18% по банківському сектору в середньому.

На кінець попереднього року (останній звіт 13 °F був нещодавно) у портфелі Berkshire Hathaway залишається п'ять банківських фішок, більша частина з яких зараз тримається дуже гідно (у дужках динаміка з початку цього року):

• Citigroup (-3%)

• Jefferies Financial (-6%)

• Bank of New York Mellon (-6%)

• Bank of America (-17%)

• Bancorp (-22%)

Загалом портфель Баффета також тримається непогано. Акції самої Berkshire Hathaway з початку року просідають лише на 3%, поки широкий ринок США (SPY) додає ті ж 3%, а фінансовий сектор (XLF) повністю падає на 9%.

Висновки