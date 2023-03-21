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Змінити мову на русский

21 березня 2023, 10:01 Читать на русском

Білий дім попросив Баффета врятувати банки: скільки він на цьому заробить

Білий дім США веде переговори із засновником Berkshire Hathaway з приводу протидії нинішній кризі. Деталей немає, але можна здогадатися, що Баффет зможе викупити деякі з банків, що впали. Він уже неодноразово заробляв на подібних угодах, розповімо, коли, скільки і як.

Білий дім США провів консультації з мільярдером Уорреном Баффетом щодо банківської кризи.

Які банки рятував Баффет

Є два цікаві епізоди, коли знаменитий мільярдер виступив покупцем проблемних активів, і ті потім добре вистрілили: це були інвестиції в Goldman Sachs у 2008 р. та купівля частки в Bank of America у 2011 р.

Перший випадок припав на початок іпотечної кризи 2008 р. Влада США відчайдушно шукала покупців спочатку для Lehman Brothers, а потім для інших системно значущих банків з обваленими активами.

Баффет вибрав Goldman Sachs, інвестувавши $5 млрд. Вкладення розглядалося як благо для фінансових ринків загалом, оскільки свідчило про довіру з боку одного з найдосвідченіших інвесторів країни.

«Такого ми раніше не бачили. Уся система зупинилася. Начебто сюжет фільму „Перл Харбор“ втілився в реальність, за винятком лише того, що від неймовірної сили постраждала сама економіка», — так коментував фінансову кризу 2008 року Баффет в інтерв'ю для Vice News.

Вже тоді «Оракул з Омахи» розумів, наскільки успішною стане його інвестиція: «Моє рішення вкласти гроші в Goldman Sachs було зумовлене впевненістю не лише у фінансовому конгломераті, а й у майбутньому американської економіки», — заявив він.

Другий епізод пройшов за схожою схемою: Bank of America впав у ціні 2011 р. під вантажем іпотечних активів та судових позовів. Баффет вклав у капітал банку $5 млрд.

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Скільки принесли вкладення

У 2008 році мільярдер купив привілейовані акції, тому Goldman Sachs зберіг можливість викупити їх, що він зробив у 2011 році. Протягом трьох років Berkshire Hathaway тримала акції та заробила на цьому $3,7 млрд, $1,27 млрд з яких були дивідендними виплатами.

Під час першого інвестування в Goldman Баффет також отримав варрант на купівлю звичайних акцій Goldman Sachs на $5 млрд за ціною $115 за штуку. У 2013 році мільярдер здійснив угоду, отримавши 13,1 млн акцій Goldman Sachs і $2 млрд готівкою. Через п'ять років, коли все заспокоїлося, він реалізував папери із прибутком понад 200%.

У серпні 2011 року Баффет придбав привілейовані акції Bank of America, коли той переживав нелегкі часи через численні юридичні проблеми, спричинені кризою іпотечного кредитування. У рамках угоди мільярдер отримав право придбати ще 700 млн звичайних акцій банку за ціною $7,14 за штуку, на загальну суму $5 млрд.

На закритті торгів 29 червня акції Bank of America торгувалися втричі дорожче — $24,32 за папір. Ринкова вартість пакету досягла $17 млрд. Таким чином, дохід Баффета від угоди з акціями склав $12 млрд. Через шість років вартість акцій банку, які знаходилися в портфелі Баффета, склала $17 млрд (+240%).

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Чи варто брати приклад із Баффета

Почасти тут працює ефект самоздійснюваного пророцтва: ринок настільки сильно вірить у провидіння мільярдера, що ця віра зупиняє втечу капіталу з банків, що йому належать, і розвертає акції вверх.

У результаті придбання Баффета найчастіше виявляються більш вдалою інвестицією, ніж ставка на банківський сектор загалом або найміцніші папери в галузі. З вересня 2008 року банки США в середньому зросли лише на 50%.

Але це не найважливіше. Після купівлі Баффетом Goldman банківський сектор втратив ще 75%, перш ніж почав зростати, і повернувся до цієї позначки лише в 2016 р. Тобто Баффет разом з усім ринком зазнав реально глибокого просідання.

Як почуваються банки з портфеля Berkshire Hathaway

І Goldman Sachs (ці акції він давно продав), і Bank of America (залишається їх найбільшим акціонером) почуваються краще за ринок: з січня вони втратили 10% і 17% відповідно проти -18% по банківському сектору в середньому.

На кінець попереднього року (останній звіт 13 °F був нещодавно) у портфелі Berkshire Hathaway залишається п'ять банківських фішок, більша частина з яких зараз тримається дуже гідно (у дужках динаміка з початку цього року):

• Citigroup (-3%)
• Jefferies Financial (-6%)
• Bank of New York Mellon (-6%)
• Bank of America (-17%)
• Bancorp (-22%)

Загалом портфель Баффета також тримається непогано. Акції самої Berkshire Hathaway з початку року просідають лише на 3%, поки широкий ринок США (SPY) додає ті ж 3%, а фінансовий сектор (XLF) повністю падає на 9%.

Читайте також: Чому знову банкрутують банки і хто насправді за це поплатиться

Висновки

  • Не обов'язково повторювати за Баффетом те, що він робить, але варто мати на увазі, що має великий вплив на ринок: не варто шортити папери, які він вибирає.
  • Баффет творить дива, якщо говорити про його власні угоди, побудовані на ексклюзивних умовах (варранти та опціони), але більшості інвесторів вони не доступні.
  • Досвід показує, що довіра до банків рано чи пізно повертається; акції, що подешевшали (а краще ETF на сектор цілком), має сенс купувати на падінні.
  • Не варто боятися «неправильних» точок входу, навіть генії на кшталт Баффета не вміють вгадувати «дно»; головне купувати хороші активи дешево.
  • Якісно зібраний портфель за рахунок диверсифікації падає не дуже, навіть якщо на ринку відбувається щось екстраординарне.
Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
21 березня 2023, 10:28
#
10 цитат инвесторов, которые помогут правильно инвестировать ваши деньги.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/166782/
+
0
shabash
shabash
21 березня 2023, 12:27
#
Если президент обращается к крупному бизнесмену за помощью в экономическом вопросе — это что?

Если президент и бизнесмен американские — рыночная экономика.
Если украинские — олигархия.
Если китайские — тоталитаризм.
Если российские — диктатура.
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