Конкуренти не змогли посунути долар останні 30 років: у чому його секрет

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 квітня 2023, 9:41 Читать на русском

Конкуренти не змогли посунути долар останні 30 років: у чому його секрет

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який зробив скандальні заяви щодо війни в Україні, нещодавно закликав країни БРІКС відмовитися від долара та перейти на розрахунки у своїх валютах у торгівлі в рамках об'єднання. Це змусило багатьох експертів знову порушити тему швидкої зміни епохи світового домінування валюти США. Чи справді щось загрожує долару зараз, Investing розповів Альфонсо Пекатьєлло, засновник та СЕО The Macro Compass. «Мінфін» вибрав головне.

Президент Бразилии Лула недавно задал следующие вопросы: — «Каждую ночь я спрашиваю себя, почему каждая страна должна быть привязана к доллару США для торговли?

Президент Бразилії нещодавно запитав:

  • Чому кожна країна має бути прив'язана до долара США для торгівлі?"
  • Чому ми не можемо торгувати у власній валюті ?
  • Чому Центральний банк БРІКС не може мати валюти для фінансування торгівлі між країнами БРІКС?

Розберемося, як працює сьогоднішня USD-центрична система, яка орієнтована на долар США.

Долар США — глобальна (резервна) валюта: понад 80% світових валютних операцій та понад 50% світових угод та платежів здійснюються у доларах США.

Що важливіше, за останні 30 років конкуренти не змогли змінити це масове домінування долара: чому?

Тому що бути доларом США може здаватися прикольним лише збоку. Насправді, це непросто.

Міжнародна роль долара

Почнемо з активів

Глобалізована економічна система означає, що кожен її учасник хоче безперешкодно торгувати з якомога більшою кількістю партнерів.

Тобто, коли Бразилія експортує свої сировинні товари до Китаю чи Японії та торгівля ведеться у доларах США, Бразилія акумулює долари. Вона може використовувати ці долари для придбання потрібних товарів або послуг в інших країнах.

Коли Бразилія експортує товари у доларах США більше, ніж витрачає долари на імпорт товарів ззовні, країна накопичує валютні резерви у доларах США.

Ці долари надходять у внутрішню банківську систему, і, зрештою, місцевий центральний банк відповідає за управління цим резервним буфером, що означає, що забезпечує їхню безпеку та ліквідність.

У нашій монетарній системі збереження грошей у «безпеці та ліквідності» означає уникнення кредитного ризику та інвестування у ліквідні ринки, які за потреби гарантують безболісний оборот (через продаж чи репо цінних паперів).

Ринок казначейських облігацій США — світовий лідер у цій галузі. Вкладення в нього гарантує збереження резервних доларів у безпеці. Найголовніше: достатній запас казначейських облігацій США забезпечує решту світу тим, що їм потрібно: безпечним та ліквідним активом, у який можна переробляти доларові доходи від глобальної торгівлі.

Валютна структура глобальних валютних резервів


Потенційні альтернативи долару та їх недоліки

Японія?

Понад 60% ринку її державних облігацій (JGB) поглинено центробанком. Траплялися випадки, коли протягом кількох днів поспіль по них не було угод. Як можна зберігати свої резерви на такому неліквідному ринку?

Європа?

Тендітна монетарна, але нефіскальна спілка, до якої входять тільки країни з клубу з кредитним рейтингом ААА. Чи спроможні вони потенційно надати забезпечену заставу світу (Німецькі федеральні бонди), замість дотримуватися жорсткої економії протягом десятиліть?

Китай? Бразилія? росія?

Тут ми стикаємося з комбінацією контролю за рухом капіталу (Китай), відсутністю демократії/верховенства закону (росія), корупцією та частою двозначною інфляцією (Бразилія). Чи не хочете взяти на себе ці ризики при зберіганні валютних резервів, які важко накопичити від продажу ваших товарів і послуг за кордоном?

Отже, казначейські облігації США не мають серйозного конкурента, як глобального інструменту для інвестування валютних резервів.

Закінчимо боргом

Зовнішній борг, номінований у доларах, величезний, і це робить дедоларизацію лише казкою.

Організації, розташовані за межами США, нагромадили борг у розмірі $12 трильйонів. Я не можу не наголосити, наскільки важливо розуміти цю концепцію: якщо ви хочете зламати цю систему та «дедоларізувати» економіку, вам потрібно скоротити боргову систему на $12 трильйонів.

Відмова Бразилії від торгівлі, номінованої в доларах США, перешкоджатиме її власному органічному припливу доларів, а бразильські корпорації будуть задихатися від нестачі доларів, оскільки їм необхідно погасити та рефінансувати свій борг у доларах.

Якщо ви відмовляєтеся від такої системи, ви ставите або на зростання боргу в доларі, або на тектонічні геополітичні події (наприклад, війни), коли на карту поставлено світовий порядок.

Дедоларізація — це казка: для плавного переходу не існує реальної альтернативи, а відмова від використання глобальної боргової системи, заснованої на доларах США, була б дуже болючим процесом.

Ось чому ви постійно чуєте про дедоларизацію, але цього ніколи не відбувається.

Коментувати

Коментарі - 7

+
0
bonv
bonv
25 квітня 2023, 10:05
#
Бакс всіх переживе!:)
+
0
Doober
Doober
25 квітня 2023, 12:02
#
Это как ? А например, фунт стерлинг умрет что ли ?)
+
0
bonv
bonv
25 квітня 2023, 12:12
#
Конкуренти не змогли посунути долар останні 30 років. Хіба фунт посунув?:))
Вислів такий. Бакс лідер серед всієї валюти. Так є і так буде.
+
0
Doober
Doober
25 квітня 2023, 12:19
#
Вы просто так сказали ,что все умрут, а бакс останется. Так же останутся и остальные валюты. А насчет того «Так є і так буде» может так и будет, но есть хорошее высказывание «Ничто не вечно под луной» Поживем — посмотрим
30 лет для человечества это пыль
+
0
bonv
bonv
25 квітня 2023, 12:23
#
Бакс домінує не 30 років.
+
0
Doober
Doober
25 квітня 2023, 12:28
#
Даже если бы было 300 лет, все равно для истории это миг. Так что поживем — посмотрим.
+
0
bonv
bonv
25 квітня 2023, 13:02
#
І тебе бакс переживе…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами