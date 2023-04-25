Конкуренти не змогли посунути долар останні 30 років: у чому його секрет

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який зробив скандальні заяви щодо війни в Україні, нещодавно закликав країни БРІКС відмовитися від долара та перейти на розрахунки у своїх валютах у торгівлі в рамках об'єднання. Це змусило багатьох експертів знову порушити тему швидкої зміни епохи світового домінування валюти США. Чи справді щось загрожує долару зараз, Investing розповів Альфонсо Пекатьєлло, засновник та СЕО The Macro Compass. «Мінфін» вибрав головне.

Президент Бразилії нещодавно запитав:

Чому кожна країна має бути прив'язана до долара США для торгівлі?"

Чому ми не можемо торгувати у власній валюті ?

Чому Центральний банк БРІКС не може мати валюти для фінансування торгівлі між країнами БРІКС?

Розберемося, як працює сьогоднішня USD-центрична система, яка орієнтована на долар США.

Долар США — глобальна (резервна) валюта: понад 80% світових валютних операцій та понад 50% світових угод та платежів здійснюються у доларах США.

Що важливіше, за останні 30 років конкуренти не змогли змінити це масове домінування долара: чому?

Тому що бути доларом США може здаватися прикольним лише збоку. Насправді, це непросто.

Міжнародна роль долара

Почнемо з активів

Глобалізована економічна система означає, що кожен її учасник хоче безперешкодно торгувати з якомога більшою кількістю партнерів.

Тобто, коли Бразилія експортує свої сировинні товари до Китаю чи Японії та торгівля ведеться у доларах США, Бразилія акумулює долари. Вона може використовувати ці долари для придбання потрібних товарів або послуг в інших країнах.

Коли Бразилія експортує товари у доларах США більше, ніж витрачає долари на імпорт товарів ззовні, країна накопичує валютні резерви у доларах США.

Ці долари надходять у внутрішню банківську систему, і, зрештою, місцевий центральний банк відповідає за управління цим резервним буфером, що означає, що забезпечує їхню безпеку та ліквідність.

У нашій монетарній системі збереження грошей у «безпеці та ліквідності» означає уникнення кредитного ризику та інвестування у ліквідні ринки, які за потреби гарантують безболісний оборот (через продаж чи репо цінних паперів).

Ринок казначейських облігацій США — світовий лідер у цій галузі. Вкладення в нього гарантує збереження резервних доларів у безпеці. Найголовніше: достатній запас казначейських облігацій США забезпечує решту світу тим, що їм потрібно: безпечним та ліквідним активом, у який можна переробляти доларові доходи від глобальної торгівлі.

Валютна структура глобальних валютних резервів



Потенційні альтернативи долару та їх недоліки

Японія?

Понад 60% ринку її державних облігацій (JGB) поглинено центробанком. Траплялися випадки, коли протягом кількох днів поспіль по них не було угод. Як можна зберігати свої резерви на такому неліквідному ринку?

Європа?

Тендітна монетарна, але нефіскальна спілка, до якої входять тільки країни з клубу з кредитним рейтингом ААА. Чи спроможні вони потенційно надати забезпечену заставу світу (Німецькі федеральні бонди), замість дотримуватися жорсткої економії протягом десятиліть?

Китай? Бразилія? росія?

Тут ми стикаємося з комбінацією контролю за рухом капіталу (Китай), відсутністю демократії/верховенства закону (росія), корупцією та частою двозначною інфляцією (Бразилія). Чи не хочете взяти на себе ці ризики при зберіганні валютних резервів, які важко накопичити від продажу ваших товарів і послуг за кордоном?

Отже, казначейські облігації США не мають серйозного конкурента, як глобального інструменту для інвестування валютних резервів.

Закінчимо боргом

Зовнішній борг, номінований у доларах, величезний, і це робить дедоларизацію лише казкою.

Організації, розташовані за межами США, нагромадили борг у розмірі $12 трильйонів. Я не можу не наголосити, наскільки важливо розуміти цю концепцію: якщо ви хочете зламати цю систему та «дедоларізувати» економіку, вам потрібно скоротити боргову систему на $12 трильйонів.

Відмова Бразилії від торгівлі, номінованої в доларах США, перешкоджатиме її власному органічному припливу доларів, а бразильські корпорації будуть задихатися від нестачі доларів, оскільки їм необхідно погасити та рефінансувати свій борг у доларах.

Якщо ви відмовляєтеся від такої системи, ви ставите або на зростання боргу в доларі, або на тектонічні геополітичні події (наприклад, війни), коли на карту поставлено світовий порядок.

Дедоларізація — це казка: для плавного переходу не існує реальної альтернативи, а відмова від використання глобальної боргової системи, заснованої на доларах США, була б дуже болючим процесом.

Ось чому ви постійно чуєте про дедоларизацію, але цього ніколи не відбувається.