Два великі банки підвищили дохідність депозитів у гривні: хто тепер платить більше

За останні два тижні лише три великих банки змінювали ставки, причому два з них — збільшували. Як на рівень дохідності вкладів вплине рішення НБУ щодо облікової ставки, чому банкіри зацікавлені у довгих депозитах, але все ще платять гарні відсотки за короткими, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Минулого тижня НБУ зберіг облікову ставку і дохідність своїх інструментів на поточному рівні. За словами голови НБУ Андрія Пишного, таке рішення «дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року і надалі повернути її до цілі у 5%». Це має статися, за його словами, у 2026 році.

Поки ж зростання споживчих цін руйнує попередні прогнози. У вересні інфляція у річному вимірі склала 8,6% порівняно з 7,5% у серпні. Тому Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7% і на 2025 рік — із 6,6% до 6,9%.

Одночасно регулятор залишиться «обережним у процентній політиці» та, за словами Андрія Пишного, триматиме ставку у 13% щонайменше до наступного літа.

Восени відновився приплив строкових депозитів населення в гривні, констатують в НБУ. Одночасно зростають і вкладення в ОВДП, а отже, регулятор не бачить підстав для панічних настроїв щодо можливого відтоку вкладів. Те, що з липня НБУ призупинив пом'якшення процентної політики, підтримало інтерес до гривневих заощаджень, впевнені у Нацбанку, а ставки за ними «нині забезпечують надійний захист від інфляційного знецінення».

Як зміниться дохідність депозитів

Натомість фінансисти кажуть, що при визначені власної депозитної політики керуються не тільки ориєнтирами НБУ.

«Облікова ставка — це лише один із критеріїв, який береться до уваги при визначенні прибутковості вкладів. Тим більше, що рішенням монетарного комітету НБУ облікова ставка залишилася на колишньому рівні. Тому це рішення не вплинуло на плани банку щодо корегування дохідності вкладів фізичних осіб», — каже Дмитро Лаврушин, начальник управління продуктів роздрібного та приватного бізнесів Радабанку, коменуючи плани свого банку щодо депозитних ставок.

За словами Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, переважна більшість банків корегували дохідностість власних депозитних програм ще з вересня .

«Гадаю, що особливої корекції ставок принаймні до грудня годі очікувати. Наразі в Глобус Банку перегляд ставок не заплановано. Ми не враховуємо акційні „бонуси“ переважно на вклади від 3 до 6 місяців, адже вони є тимчасовими і їх застосування є обмеженим», — уточнив від «Мінфіну».

В Укргазбанку повідомили, що наразі не спостерігають суттєвих змін ринку щодо стратегії дохідності вкладів приватних клієнтів і не збираються корегувати і свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Корегування дохідності вкладів не планують й в Ощадбанку.

Про те, що «критичні зміни дохідності вкладів у найближчий період» не плануються, повідомила директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш. Не збираються змінювати поки що дохідність по депозитах фізосіб й в Акордбанку та ОТП Банку. Щоправда, за словами керівника проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку Максима Гончарука, є намір по змінах відсоткових ставок вже на початку 2025 року.

Про можливість майбутніх змін каже й директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків. «В поточних нестабільних умовах, ситуація на фінансовому ринку може стрімко помінятись і банк буде відповідним чином реагувати і щодо відсоткових ставок для вкладників», — пояснив банкір.

«Рішення монетарного комітету НБУ миттєво не вплинуло на вартість депозитів. Але ситуація на ринку ресурсів сприяє поступовому підвищенню дохідності вкладів фізичних осіб. Таким чином, регулятор стримує рівень інфляції, що є інструментом в умовах економічної нестабільності.

Утримуючи облікову ставку від подальшого зниження, НБУ хоче додати українцям стимулів заощаджувати в гривні", — вважає керівник напрямку депозитних продуктів Таскомбанку Оксана Крамаренко.

Хто з банків за які строки «тримається»

Фінансисти з малих банків вже почали боротися за залучення коштів населення на довгі депозити і підвищують ставки за такими вкладами. Аналогічну тенденцію «Мінфіну» підтвердили і у великих банках.

За словами Дмитра Замотаєва з Глобус Банку, його фінустанова почала переглядати дохідність у бік збільшення відсотків за довшими вкладами ще в першому кварталі, і саме на них зараз пропонує найбільші ставки.

Директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко каже, що банк вже кілька років будує свої пропозиції за депозитами фізосіб з орієнтацією на строки 9−12 місяців. «Це дає банку можливість реагувати на швидкоплинні зміни в законодавстві, вартості іноземної валюти та інші чинники більш спокійно і без стресів проходити такі зміни», — каже він.

Крім того, довгий ресурс дозволяє банкам розвивати кредитування.

Втім, далеко не всі великі банки дотримуються згадуваної стратегії: серед 28 учасників депозитного огляду 14 або пропонують виключно середні або короткі строкові вклади, або вищі відсотки за ними.

В першій групі — банк «Південний» та Укрсиббанк. Ставки у першого на 3 та 6 місяців зараз становлять 13,25% річних, у другого — 9% та 9,5% річних на 3 та 6 місяців відповідно.

«Банк не активізує залучення більш довгих строкових депозитів, це обумовлено внутрішньою політикою щодо хеджування процентного ризику», — повідомив «Мінфіну» начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин.

В другій групі — Укрексімбанк, який платить за 3-місячними вкладами 12,05% річних, та Ощадбанк та Кредобанк зі ставкою 12,5% річних на піврічні депозити. Інші фінустанови пропонують більше: Восток Банк — 13% річних за вкладами на 3 та 6 місяців, Правекс Банк — 13,5% річних на вклади строком на 3 місяці, Акордбанк пропонує за вкладами на 3 та 6 місяців 15,75% та 15,5% річних відповідно, а Прокредит Банк та банк Кредит Дніпро — платять за депозитами 3 та 6 місяців 14% річних.

«В цілому ми працюємо в медіані ринку та орієнтуємось на потреби клієнтів. При цьому даємо клієнтам сезонні та акційні пропозиції з більш цікавою ставкою на строки 3 та 6 місяців», — пояснила підвищені ставки на ці строки Катерина Мелеш з банку Кредит Дніпро та додала, що банк зацікавлений в залученні коштів на різні строки, «щоб задовільнити потреби клієнтів з різними очікуваннями».

Для фінансових установ з точки зору операційної частини та управління ліквідністю пріоритетними є довгі вклади, погоджується Максим Гончарук. «Тому ОТП Банк намагається знайти чіткий баланс між очікуваннями клієнтів та строками вкладів», — каже він та додає, що найбільший попит у фізичних осіб в банку мають вклади строком від 3 до 6 місяців. За ними банк платить найбільше у своїй лінійці депозитів — 9,49% та 10% відповідно.

Так само «балансує» й Радабанк. «Так, ми теж зробили вклади на „довші“ строки більш прибутковими», — відповів Дмитро Лаврушин на наше запитання щодо переорієнтації на триваліші строкові вклади. Водночас, банк пропонує високі ставки й на короткі вклади: за вкладами на 3 та 6 місяців тут платять 17% та 15,75% річних відповідно.

Окремою групою стоять два банки, які пропонують однакові ставки на всю лінійку строкових вкладів в гривні: ПУМБ — 13% річних, Таскомбанк — 15% річних.

«Традиційно дохідність вкладів залежала від строку вкладу: чим довший термін — тим вища ставка. Однак, ми надаємо вкладникам можливість отримувати однаковий дохід як на довгострокових, так і короткострокових вкладах. 37% вкладників обирають для розміщення довгострокові вклади», — каже Оксана Крамаренко з Таскомбанку.

Як банки змінювали ставки

МТБ Банк зменшив дохідність гривневих вкладів на 9 місяців на 0,1 в.п. до 14,4% річних, а на пів року — на 0,5 в.п., до 14,3% річних. Ставки за вкладами на 3 місяці схудли на 0,2 в.п. до 14% річних. На 0,2 в.п. збільшено дохідність річних вкладів до 14,5% річних.

Банк також знизив ставки за вкладами на всі строки у доларі та євро. Щодо доларових вкладів, то найменше банк платить зараз за вкладами на 3 місяці (1,3% річних), найбільше — на рік (1,55% річних). Такий же розподіл спостерігається й за вкладами у євро: найменше тут можна заробити на 3- місячних депозитах (0,65% річних), найбільше — на річному вкладі (1% річних).

Дві фінустанови підвищували депозитні ставки.

Радабанк додав 0,75 в.п. до дохідності гривневих вкладів на пів року і тепер платить за ними 15,75% річних.

Банк Львів збільшив дохідність всіх гривневих депозитів: 0,5 в.п. додано до ставки вкладів на 3, 6 та 9 місяців, і 1 в.п. — до ставки вкладів на рік. Дохідність строкових вкладів на 3 місяці зросла до 14,5% річних, на пів року — до 14,75% річних. За довшими вкладами — на 9 та 12 місяців — банк платить 15% річних.

Зараз найвищі ставки на 3 місяці серед фінустанов із депозитним портфелем від 2 млрд. грн. можна отримати в Радабанку (17% річних), за піврічними вкладами найкращі відсотки пропонують Радабанк та А-Банк (15,75% річних), найбільше за вкладами на 9 місяців платять в Ідея Банку — 16% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.10.2024−04.11.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.10.2024−04.11.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.10.2024−04.11.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.