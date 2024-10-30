Банкіри розповіли, за яких умов почнуть масово підвищувати депозитні ставки

Зростання інфляції та девальвація гривні продовжують негативно впливати на дохідність депозитів українців. Малі банки знов швидше за великі реагують на економічні реалії та підвищують дохідність вкладів. Які фінустанови з портфелями до 2 млрд грн збільшили відсотки за останні два тижні, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Вже завтра НБУ оголосить рішення щодо рівня облікової ставки. Раніше регулятор вже говорив, що зменшувати ставку до кінця року не має наміру.

Ба більше, враховуючи інфляційні темпи, деякі члени комітету минулого разу висловлювались навіть за її підвищення на 0,5−1%. Втім, навряд чи регулятор зараз зважиться на такий крок. Ймовірніше, НБУ залишить ставку незмінною. До того ж, на думку деяких економістів, чергове закручування гайок у монетарній політиці навряд чи зможе стримати розкручування інфляції.

Зростання споживчих цін у вересні у річному вимірі вже склало 8,6% у порівнянні з 7,5% у серпні. У підписаному з МВФ Меморандумі Україна офіційно визнала, що вже за підсумками 2024 року не вдасться утримати інфляцію на рівні прогнозу Нацбанку (8,5%) — буде зафіксовано 9% у річному вимірі.

«Девальвація гривні, підвищення тарифів на електроенергію, значний фіскальний дефіцит, перенесення зростання цін виробників на ціни споживчого ринку вказують на високу ймовірність збереження тренду до підвищення рівня інфляції в найближчій перспективі», — вважає економіст Богдан Данилишин.

Як банки реагують на ситуацію

Попри це, банки, що беруть участь у щоквартальному опитуванні Нацбанку щодо фондування, вважають, що населення у четвертому кварталі продовжуватиме нести гроші на депозити, при зниженні дохідності цих вкладів. Вони визнають зростання зобов'язань у ВКВ, але дві третини опитаних очікує на зниження цього показника у 4 кварталі.

Середні ставки за строковими вкладами у нацвалюті станом на 28 жовтня вже знизилися до 13,04% річних на 3-місячні депозити, до 13,03% річних — на піврічні і до 12,92% річних — на рік. Найменше, в середньому, платять по вкладах на 9 місяців — 12,14% річних.

Водночас, малі банки-учасники депозитного огляду «Мінфіну» пропонують привабливіші умови: середні ставки на гривневі депозити на 3 місяці у них становлять 13,48% річних, на пів року — 13,67% річних, на 9 місяців — 14,2% річних, на рік — 14,12% річних.

За останні два тижні ставки серед малих банків-учасників нашого огляду зменшив лише Індустріалбанк. Банк порізав ставки за вкладами на 3 місяці у нацвалюті та доларі. Ці строкові вклади в гривні зменшились на 0,65 в.п. до 9,35% річних, а в доларі — на 0,1 в.п., до 0,15% річних.

Дві фінустанови дохідність всіх строкових гривневих вкладів збільшили.

Асвіо Банк додав до ставок на пів року та рік 0,75 в.п., ставка за вкладами на 3 місяці збільшилась на 0,35 в.п. Після змін банк платить 16% річних за вкладам на рік, 16,1% річних — за вкладами на 3 місяці, та 16,25% річних — за піврічними вкладами.

Юнекс банк збільшив ставки за гривневими вкладами на 6 та 9 місяців на 0,25 в.п. Дохідність річних вкладів зросла на 0,5 в.п., на 3 місяці — на 1 в.п. Найбільше банк зараз платить за вкладами на рік (15,5% річних), дохідність 3-місячних вкладів сягла 15% річних, ставки за вкладами на 9 та 6 місяців становлять 14,75% та 14,5% річних відповідно.

Ми запитали банкірів, які підвищували ставки цього разу, чим вони керувались під час прийняття цього рішення, та чи збігаються їх очікування з результатами опитування НБУ щодо фондування, тобто чи вірять вони в те, що українці продовжуватимуть нести гроші в банки за нинішніх умов.

Що кажуть банкіри

Іван Світек, голова правління Юнекс Банку

Рішення підвищити ставки у лінійці наших гривневих депозитів має кілька причин. Насамперед, це реакція на очікування вкладників, для яких привабливість дохідності близько 13%-14% річних на тлі прискорення інфляції та літньої девальвації гривні сильно послабилася. Це очевидний тренд, який підтверджується реакцією одразу кількох великих учасників ринку та статистикою.

Крім того, важливо звернути увагу на те, що ми не просто підвищили ставки, а трансформували криву прибутковості за термінами. Максимальні ставки зараз пропонуємо за депозитами строком на 1 рік. Це спроба подовжити ресурсну базу загалом. Хоча маю визнати, що в поточних умовах пріоритетними для населення залишаються середньострокові вклади, насамперед — тримісячні.

Інтерес населення до термінових депозитних вкладів значно скоротився в середині літа. Ключовими передумовами для цього стали прискорення інфляції, активізація споживання та зростання курсу долара.

Подальші тенденції багато в чому залежатимуть від згаданих макроекономічних показників та ставок на ринку. Нині тут проявляється тенденція до зростання ставок. Першими традиційно реагують гнучкіші не найбільші фінустанови, хоча серед банків, які переглядали дохідність гривневих вкладів цієї осені, є і лідери роздрібного сегменту.

Якщо цього четверга регулятор ухвалить рішення підвищити облікову ставку, простимулювавши тим самим масштабніше зростання депозитних відсотків, курс долара при цьому залишатиметься відносно стабільним, а інфляцію вдасться утримати в межах однозначного показника, цілком ймовірно, наприкінці року побачимо прискорення динаміки залучення строкових вкладів.

Щодо очікувань стосовно вартості залучених від фізосіб коштів: у міру пожвавлення кредитування банки отримують більше простору для підвищення депозитних ставок за рахунок диверсифікації портфеля активів. Тому невелике збільшення ставок за вкладами в середньому по ринку очікувати можна. Однак я не думаю, що максимальні показники на ринку вийдуть за межі 16%-17% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.10.2024−28.10.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.10.2024−28.10.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.10.2024−28.10.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.