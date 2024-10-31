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31 жовтня 2024, 14:02

НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних.

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Рішення правління

«Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%», — зазначив Пишний.

За його словами, ураховуючи, що пік інфляції ще не пройдено, а проінфляційні ризики на найближчі місяці навіть посилилися, НБУ вважає за доцільне залишатися обережним у процентній політиці, а також вживати виважених заходів для забезпечення стійкості валютного ринку.

«Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% - щонайменше до літа 2025 року. В разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи», — підсумував голова НБУ.

Нагадаємо

13 червня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних.

25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.

26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Василь Каськів
Василь Каськів
31 жовтня 2024, 15:19
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Я так зрозумів, що НБУ живе у іншій реальності!
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Mini Mi
Mini Mi
31 жовтня 2024, 15:52
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У нас вся власть в ней живёт. Вместе с аудиторией телемарафона.
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
31 жовтня 2024, 15:53
#
Все правильно, перспектив піднімати — немає! Опускати — можуть більше в валюту переводити, враховуючи ризиики і ситуацію.
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