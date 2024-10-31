Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
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Рішення правління
«Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%», — зазначив Пишний.
За його словами, ураховуючи, що пік інфляції ще не пройдено, а проінфляційні ризики на найближчі місяці навіть посилилися, НБУ вважає за доцільне залишатися обережним у процентній політиці, а також вживати виважених заходів для забезпечення стійкості валютного ринку.
«Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% - щонайменше до літа 2025 року. В разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи», — підсумував голова НБУ.
Нагадаємо
13 червня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних.
25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.
14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.
26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.
14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.
27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.
У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).
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