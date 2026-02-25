Сенс Банк порізав ставки за всіма строковими депозитами в гривні

Населення знову почало забирати гроші з банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), на 1 лютого приватні клієнти тримали на банківських рахунках 1 612,9 млрд грн, що на 4,8 млрд менше, ніж місяць тому. Чому це відбувається, та скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Як випливає зі статистики ФГВФО, скорочення вкладів відбулося через відтік гривні. На 1 лютого в національній валюті фізособи тримали у банках 1 057,8 млрд грн, проти 1 073,3 млрд грн на 1 січня. Натомість вклади у ВКВ (у гривневому еквіваленті) приросли: плюс 10,7 млрд грн за січень.

Цікаво, що за місяць трохи змінився розподіл грошей населення між комерційними і державними фінустановами: за минулий місяць держбанки втратили (мінус 0,2%), натомість банки іноземних банківських груп трохи збільшили свою ринкову частку (плюс 0,15%).

Варто сказати, що січневе зниження обсягів грошей населення у банках відбувається не вперше. І цього року воно не таке значне, як скажімо, у 2024 році, коли за перші два місяці року відтік склав близько 100 млрд грн. Тоді Нацбанк пояснив цю тенденцію сезонним чинником (традиційне зниження активності бізнесу та витрачання коштів громадянами, накопичених на кінець року).

Але це пояснення вірне лише частково. Адже за той же період (із 1 січня до 1 лютого) фізособи збільшили свої вклади в ОВДП на 5 млрд грн (із 112,02 млрд до 117,03 млрд).

Також варто враховувати, що після зниження ключової ставки НБУ банки почали різати депозитні доходи приватних клієнтів. Так, за останній місяць майже кожний другий банк із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн порізав дохідність гривневих вкладів. Зокрема, тільки за останні два тижні переглянули ставки відразу 8 великих фінустанов.

Щоправда, із початком пом'якшення Нацбанком монетарної політики почали знижуватися і дохідності за держоблігаціями. Менш ніж за місяць дохідність облігацій із погашенням приблизно за рік знизилась трохи більше, ніж на 1%. Так, ще 6 січня цінні папери з погашенням приблизно через рік (16 грудня) розміщувались зі середньозваженим рівнем дохідності 16,35%, а 17 лютого папери із погашенням у березні наступного року було розміщено під 15,34%. Ставки за річними депозитами поки що вищі, але із них ще доведеться сплачувати податок. Тож, гроші потроху продовжать перетікати в ОВДП, але різких рухів тут не буде.

Хто й як переглядав депозитні ставки за останні 2 тижні

Депозити в гривні:

КомінБанк зрізав ставку за депозитами на 12 місяців на 0,4 в.п. — до 15,2% річних. Дохідність вкладів на 6 місяців «схудла» на 0,7 в.п. — до 14,55% річних.

Альянс Банк знизив ставку на 9-місячні депозити на 0,5 в.п. і тепер платить за ними 14,5% річних.

Південний знизив ставки на всі строки депозитів у нацвалюті на 0,5 в.п. Тепер тут можна заробити на річному депозиті 14% річних, на депозиті на 6 місяців — 14,5% річних, на 3 місяці — 14,25% річних.

Восток Банк зрізав ставку за 3-місячними вкладами відразу на 0,75 в.п. і тепер платить за ними 15,5% річних.

Кредобанк на ті ж 0,5 в.п. зрізав ставки за депозитами на 12 і 6 місяців, і тепер дохідність за ними складає 12% річних і 13% річних відповідно.

Сенс Банк знизив ставки за депозитами на 12 і 6 місяців на 0,25 в.п. — до 12% річних. Вклади в цьому банку на 3 місяці в нацвалюті тепер принесуть своїм власникам на 0,5 в.п. менше — лише 11,5% річних.

Правекс Банк зменшив заробітки своїх клієнтів на 3-місячних вкладах на 0,5 в.п. Тепер на таких депозитах вони зможуть заробити 14% річних.

ОТП Банк знизив ставку за депозитами на 6 місяців на 0,21 в.п. — до 9,79% річних, ставку за депозитами на 3 місяці зменшено на 0,2 в.п. — до 9,09% річних.

Депозити в доларі:

Альянс Банк зрізав ставки за депозитами в доларі на 6 і 3 місяці на 0,1 в.п., і встановив їх на рівні 0,7% річних.

Правекс Банк зрізав ставку вкладів на 3 місяці на 0,25 в.п. — до 0,75% річних.

Депозити в євро:

Правекс Банк знизив ставку на євровклади на 0,25 в.п. і тепер платить за ними 0,25% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.02.2026−23.02.2026.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.02.2026−23.02.2026.

Максимальні ставки за євродепозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.02.2026−23.02.2026.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут