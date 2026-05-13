13 травня 2026, 11:10

Кредит за 5 хвилин? Як змінилась робота мікрокредитних компаній в Україні за останні роки (відео)

Модель роботи мікрокредитних компаній в Україні змінилась — від «миттєвих позик» до технологічного та регульованого сегмента ринку. Про те, як зараз працює мікрофінансова компанія, розповів директор «Авентус Україна» Володимир Довгаль.

Модель роботи МФО в Україні змінилась — від «миттєвих позик» до технологічного та регульованого сегмента ринку.

Ще кілька років тому мікрокредитні компанії асоціювалися зі швидкими позиками «до зарплати». Сьогодні ж це значно ширший сегмент, роль якого у фінансовій екосистемі країни зростає, а портрет клієнта змінюється.

Зараз фінансові компанії працюють під контролем Національного банку, розробляють нові платіжні продукти й удосконалюють скорингові моделі — передусім для більш точної оцінки ризиків і безпеки клієнтів.

Компанії активно розвиваються — впроваджують нові фінтех-рішення, штучний інтелект, пропонують клієнтам кредитні картки, лізинг, B2B-кредитування.

А ще повсякчас підтримують ЗСУ, донатять у благодійні фонди, реалізують ініціативи для ветеранів і сприяють їх працевлаштуванню.

👉 Про всі зміни на ринку мікрокредитування в Україні говоримо з директором «Авентус Україна» Володимиром Довгалем — у новому відео на YouTube-каналі «Мінфіну»

З розмови ви почуєте:

  • Як насправді працюють мікрофінансові компанії в Україні
  • Як змінилися ставки, суми та строки мікрокредитів
  • Що закладено у «вартість» мікрокредиту
  • Як змінився клієнт мікрофінансових компаній
  • Як ухвалюють рішення щодо клієнтів, у яких випадках можуть відмовити
  • Що відбувається, якщо клієнт не повертає кошти вчасно
  • Як працює скоринг, Data Science та штучний інтелект у кредитуванні
  • Які нові напрями розвиває ринок: лізинг, B2B-кредитування, факторинг
  • Чому мікрокредитні компанії відмовляються від реклами на телебаченні
  • Як на ринок мікрокредитування впливає війна та що буде після її завершення

Перегляньте відео за посиланням та дізнайтесь більше про роботу ринку мікрокредитування в Україні.

Джерело: Мінфін
