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2 квітня 2025, 9:30

FinAwards 2025: хто здобув перемогу найважливішої фінансової премії року

Церемонія нагородження переможців премії FinAwards 2025 відгриміла 28 березня у Києві. Вона зібрала в одному місці лідерів фінансового ринку України та визначила переможців у 38 номінаціях.

Церемонія нагородження переможців премії FinAwards 2025 відгриміла 28 березня у Києві.

Їх обирали серед банків, МФО, страхових і фінтех компаній, криптообмінників, YouTube і Telegram-каналів, класичних та альтернативних інвестиційних пропозицій, інфлюенсерів, найкращих провайдерів онлайн і офлайн платежів.

Так, серед банків, чи не найбільше визнання отримав ПУМБ. Він став переможцем у таких номінаціях:

  • Найкраща кредитна картка;

  • Картка № 1 в гаманці;

  • Найкращий банк для юридичних осіб;

  • Найкращий керівник маркетингу (категорія банки) — переможцем стала Ксенія Сікорська, директор Департаменту маркетингу ПУМБ;

  • Найкращий керівник роздрібного бізнесу — переможцем став Дмитро Поліщук, заступник голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу;

  • Банкір року — переможцем став Сергій Черненко, голова Правління ПУМБ.

Серед МФО перші місця у 4 з 6 номінацій забрав Moneyveo. Їх відзначили у номінаціях «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів», «Найкраща МФО»,«Найкращий керівник маркетингу» (переможець — Серафима Оліна (Нехода), директор департаменту маркетингу та продажів Moneyveo) та «Найкращий СEO мікрофінансової організації» (переможець — Сергій Сінченко CEO Moneyveo

Серед страхових нагороди забрала СК «Арсенал Страхування» відразу у двох номінаціях — «Найкращий продукт страхової компанії: КАСКО» та «Найкращий клієнтський сервіс». У номінації «Найкращий продукт страхової компанії: ДМС для бізнесу» перемогла страхова UNIVERSALNA, а в номінації «Найкращий продукт страхової компанії: Автоцивілка» — НАСК ОРАНТА

Серед блогерів відзначився Останній капіталіст, який забрав перше місце як Найкращий Telegram-канал про фінанси та 2 місце як Найкращий YouTube-канал про фінанси

Також незмінним лідером залишається УкрІнвестКлуб — перше місце у номінації «Найкращий YouTube-канал про фінанси» та 2 місце у номінації «Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку».

У позаконкурсних номінаціях цього року відзнаки отримали НАБУ, ВАФК та Кредит плюс, а саме у номінаціях:

  • Найстабільніший оффер (рекомендовано SalesDoubler) — Кредит плюс;
  • За внесок в стійкість фінансового ринку — НАБУ;
  • За стійкість і стратегічний розвиток фінансового ринку — ВАФК.

Дізнатися про всі номінації і переможців у кожній із них можна за посиланням на сайті премії FinAwards 2025.

Якою була премія FinAwards 2025

Насамперед, зазначимо, що проведення премії було б неможливим без підтримки надійних партнерів. Цьогоріч ними виступили: автомобільний бренд Mazda, банки ПУМБ та Банк Кредит Дніпро, фінансові компанії Credit 7, Tranzzo,AvansCredit, IT-компанія Renome Smart, платіжна система Portmone та інші.

Організатори премії — сайти «Мінфін» та Finance.ua — щиро вдячні партнерам за допомогу у організації та проведенні цього важливого івента для українського фінансового сектору.

Під час FinAwards 2025 було проведено благодійний збір для військовослужбовців. Для 44-ї ОМБР учасники та гості заходу зібрали майже 35 тисяч гривень на авто.

Також на цій премії організатори підтримали Інститут реінтеграції реабілітації та професійного розвитку ветеранів «Архітектури стійкості» КНУБА. Це спеціалізована платформа, створена для підтримки ветеранів, членів їхніх родин, а також ВПО, які прагнуть інтегруватися у суспільство, адаптуватися до нових умов життя та розвинути свої професійні навички.

Запрошеним ведучим премії був Дмитро Лавров. А на гостей заходу чекав корисний нетворкінг, багато знайомств, а ще — спілкування наживо з номінантами та партнерами премії.

Переможці оголошені, тренди на найближчий рік сформовані, тож крокуємо далі у світ фінансів. До нових досягнень та до зустрічі на FinAwards наступного року.

Джерело: Мінфін
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