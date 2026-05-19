Кредитування бізнесу в Україні встановило історичний рекорд — експерт

Приріст гривневих кредитів бізнесу у квітні 2026 року став найбільшим за всю історію української банківської системи — плюс 21,848 млрд грн за місяць. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

Завдяки цьому стрибку загальний обсяг кредитного портфеля українського бізнесу досяг 609,288 млрд грн.

Структура кредитного ринку за типами фінустанов

Левову частку фінансування традиційно забезпечує державний сектор, проте приватні та іноземні капітали також утримують сильні позиції:

Державні банки сформували кредитний портфель на 382,1 млрд грн;

Банки з іноземним капіталом видали позик на 230,8 млрд грн;

Банки з приватним українським капіталом кредитують бізнес на 209,4 млрд грн.

Шевчишин зазначив, що одним із головних драйверів кредитування став сектор military tech. За його словами, частина фінансування, яка раніше проходила через державний бюджет, нині активніше надходить через банки та інвестиції.

«Сектор дуже динамічний», — наголосив аналітик.

Водночас важливими напрямками кредитування залишаються аграрний сектор та енергетика. Інші галузі економіки, за оцінкою Шевчишина, наразі перебувають або у стагнації, або «на паузі».

Хто найактивніше кредитував бізнес

Повна статистика в розрізі конкретних банків за підсумками чотирьох місяців поки що відсутня, проте Шевчишин оприлюднив Топ-5 банків-лідерів за приростом бізнес-кредитування у першому кварталі 2026 року:

ПУМБ (+7,23 млрд грн);

Приватбанк (+5,01 млрд грн);

Укргазбанк (+4,26 млрд грн);

Південний (+4,08 млрд грн);

ОТП Банк (+3,16 млрд грн).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у квітні 2026 року збільшилися на 34% р/р, населенню — на 35% р/р. Про це свідчать дані НБУ.