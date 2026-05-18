У Мадяра скасували рішення про депортацію інкасаторів Ощадбанку

Генеральна дирекція поліції в справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників Ощадбанку . Про це йдеться у повідомленні банку.

Що стало підставою

«Підставою для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян. Показово, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. При цьому угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала застосовані обмеження», — повідомили в «Ощбадбанку».

Там наголосили, що таким чином повністю скасовано всі обмеження, запроваджені 6 березня 2026 року, коли угорська влада ухвалила рішення про депортацію українських громадян — інкасаторів «Ощадбанку» — та заборону на їхній в'їзд до країн Шенгенської зони.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, які були затримані в березні цього року.

Деталі вилучення банківського вантажу

Конфлікт виник 5 березня, коли правоохоронці сусідньої країни зупинили два автомобілі інкасації Ощадбанку. Транспорт виконував рейс між австрійським відділенням Raiffeisen Bank та Україною, перевозячи значні обсяги готівки: 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро, а також дев'ять кілограмів золота. Вантаж супроводжували семеро співробітників банку.

Згодом влада Угорщини звільнила затриманих інкасаторів та повернула транспортні засоби, проте відмовилася віддавати самі цінності. Згідно зі спеціальною урядовою постановою, вилучені кошти та золото зберігатимуться під контролем Будапешта щонайменше протягом 60 днів.

Звинувачення та логістичні наслідки

Свої дії угорська сторона спочатку пояснювала підозрами у відмиванні грошей, а пізніше висунула версію про те, що готівка нібито призначалася для зв'язку з «українською воєнною мафією». Зі свого боку «Ощадбанк» категорично відкинув усі звинувачення, наголосивши, що транспортування відбувалося у суворій відповідності до міжнародних правил та митних процедур Європейського Союзу.

Цей інцидент напряму пов'язаний зі зміною логістики після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Через закриття авіасполучення українські банки втратили можливість доставляти валюту літаками до аеропорту «Бориспіль» і були змушені перейти на наземний транспорт.

Більшість маршрутів з Європи пролягає саме з Австрії транзитом через Угорщину. Унаслідок березневих подій державний банк повністю призупинив завезення готівки на територію України.